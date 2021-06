Wonderkid Haaland accepte les conditions avec Chelsea avant leurs négociations avec le Borussia Dortmund sur des frais de transfert record – rapport

Ayant 21 ans le mois prochain, Haaland est l’une des propriétés les plus en vogue du football européen et une série de grands clubs cherchent à recruter un talent qui, avec Kylian Mbappe, devrait succéder à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo parmi les plus grandes stars du jeu.

Ses prétendants potentiels incluent Barcelone, Manchester City, Manchester United et le Real Madrid, mais Chelsea semble être le seul club à faire des progrès tangibles pour capturer le jeune explosif.

Pas rebutés par son prix élevé, les Blues ne souhaitent pas attendre l’été prochain, quand on pense que Haaland sera disponible via une clause de libération unique de 91 millions de dollars que Dortmund a nié existe.

• Transfert à Barcelone pour Bernardo• Man City a offert le choix des joueurs du Barca ; parler à Sergi Roberto• Sterling, Mahrez sur le marché• Chelsea progresse avec Haaland• Man Utd confiant sur Sancho• La porte de sortie de Tottenham pour Kane ?• Contrat de retard d’Evertonhttps://t.co/dGn15W9eNNpic.twitter.com/AK3VEpMZpc – Châteaux de Duncan (@DuncanCastles) 15 juin 2021

L’initié Ian McGarry a maintenant affirmé que « les conditions personnelles pour Haaland sont signées » et c’est maintenant « juste un cas où Chelsea a accepté des honoraires avec Dortmund. »

Certains, comme Duncan Castles de The Transfer Window Podcast, ont estimé le chiffre à 218 millions de dollars, ce qui éclipserait le record du club de 97 millions de dollars que Chelsea a payé pour le vainqueur de la finale de la Ligue des champions, Kai Havertz de Bayer Leverkusen l’été dernier et le gardien Kepa de sous-performant. L’Athletic Bilbao en 2018.

Cela éclipserait également les frais de transfert record britanniques de 148 millions de dollars que Barcelone a remis à Philippe Coutinho plus tôt cette année-là.

Chelsea a manifesté un vif intérêt pour la signature d’Erling Haaland, mais Dortmund n’a pas l’intention de permettre à l’attaquant de partir cet été. Le seul moyen pour que le transfert soit possible est de soumettre une » offre folle « . (Source : @FabrizioRomano) pic.twitter.com/2hls65YPg7 – Transférer les nouvelles en direct (@DeadlineDayLive) 9 juin 2021

« Il y a des rumeurs venant de Jan Aage Fjortoft. Il a toujours raison quand il parle de ce genre de joueurs et c’est vrai à 100% que Chelsea s’intéresse à Erling Haaland. Confirmé et vrai », a insisté récemment l’expert du marché des transferts Fabrizio Romano.

« La position de Dortmund est que le joueur ne part pas cet été. S’ils vendent [Jadon] Sancho [to Manchester United], ils voient comme vraiment compliqué de vendre Haaland. Le Borussia Dortmund n’a pas l’intention de négocier.

« Bien sûr, Chelsea veut essayer. Si Chelsea veut faire quelque chose de fou, et quand je dis fou, c’est [will cost] plus de 182 millions de dollars. »

Tuchel sait. Sa réaction au but de Haaland 😳👀 pic.twitter.com/VUTdjXl6nB – R (@Hazardacee) 8 juin 2021

L’entraîneur Thomas Tuchel veut de nouveaux arrivants alors qu’il planifie un défi pour le titre de Premier League.

« Deux ou trois [signings] ça pourrait être très, très bien », il admit. « C’est une chose constante de ne jamais nier le changement; que vous apportez toujours une nouvelle énergie, de nouveaux gars qui remettent en question les anciennes croyances, qui défient tout le monde à l’entraînement et dans les matchs, donc je pense que c’est une bonne chose. »

Haaland est resté sans engagement sur Haaland « par respect » pour le joueur et le club qu’il a dirigé de 2015 à 2017.

« C’est un joueur du Borussia Dortmund, et bien sûr, il y a de grandes nouvelles autour de lui et de son agent. Et il semble qu’ils créent une course pour le joueur », dit l’Allemand.

« Mais tout le monde doit quand même accepter, et j’accepterai pleinement, qu’il est un joueur du Borussia Dortmund. Un joueur très prometteur bien sûr, mais en ce qui concerne la situation, il n’est pas dans notre équipe, il n’est pas dans notre club – donc il n’y a pas commenter quoi que ce soit d’autre le concernant. »