Wonderful Tonight a remis Lillie Langtry au Qatar Goodwood Festival | Nouvelles de course

Wonderful Tonight est l’une des 23 inscriptions aux Qatar Lillie Langtry Stakes de samedi à Goodwood après son retrait tardif du King George à Ascot le week-end dernier.

Le formateur David Menuisier a misé sur le fait que les météorologues avaient raison dans leur affirmation que de fortes averses frapperaient Ascot avant la réunion, mais malheureusement pour les connexions de Wonderful Tonight, rien de substantiel n’est arrivé.

Retirant sa fierté et sa joie de la plus grande course de la saison à ce jour, le Français a déclaré : « Lorsque vous entraînez un cheval en terrain meuble, vous avez toujours besoin d’un peu de chance, avec des courses au milieu de l’été.

« C’est la pouliche d’une vie avec de grandes cibles à l’automne, nous devons donc bien faire avec elle.

« Nous aimerions essayer Goodwood, et elle est entrée dans les Lillie Langtry Stakes, elle pourrait donc y courir. »

Si elle se présentait, Wonderful Tonight aurait le plus à craindre de l’Alpinista de Sir Mark Prescott, vainqueur des Lancashire Oaks la dernière fois.

Albaflora de Ralph Beckett arbore les mêmes couleurs que Kirsten Rausing et pourrait également tenter sa chance. Beckett est également entré dans le Yesyes, propriété de Juddmonte, invaincu en deux départs à ce jour.

Roger Varian a envoyé Believe In Love en Irlande pour remporter un groupe trois la dernière fois et elle pourrait être rejointe par ses coéquipiers Cabaletta et Save A Forest.

Le Makawee constant de David O’Meara, l’amélioration du Golden Pass d’Hugo Palmer, Passion d’Aidan O’Brien et Mystery Angel de George Boughey’s Oaks sont parmi les premières entrées.

Chil Chil d’Andrew Balding est le poids le plus élevé de la Unibet Stewards’ Cup. Elle a été vue pour la dernière fois en train de terminer neuvième en quatre longueurs dans la Group One July Cup. Balding a également Stone Of Destiny dans le mix.

Le gagnant de l’année dernière, Summerghand, est de retour pour O’Meara avec le Punchbowl Flyer progressif d’Eve Johnson Houghton qui monte en grade.

Ejtilaab a bien progressé pour Ian Williams mais s’il se présente, ce sera pour Charlie Fellowes à cette occasion avec Lampang, Motagally et Commanche Falls tous engagés.

La taille maximale du terrain est de 28 avec une course de consolation de la Coupe des commissaires pour ceux qui ne se classent pas.