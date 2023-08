Wonder Woman Gal Gadot se donne des objectifs de remise en forme majeurs alors qu’elle affiche ses jambes toniques dans ces images ensoleillées, vous avez déjà vu?

Étoile hollywoodienne Gal Gadot exposez ses jambes toniques avec sa récente publication sur les réseaux sociaux. L’acteur, qui a récemment été vu dans le film d’action Cœur de pierre, s’est rendue sur son compte Twitter pour publier des photos d’elle se prélassant au soleil et profitant d’une journée d’été. Toujours aussi belle et sans effort, l’actrice a donné à ses fans des objectifs de fitness majeurs avec ses photos.

Gal Gadot exhibe ses jambes toniques

Sur les photos, on peut voir Gal poser avec le soleil devant elle. L’acteur a attaché ses cheveux en un chignon élégant et portait une paire de lunettes de soleil pour compléter le look. Un short de maman blanc associé à un t-shirt chiné rentré la rendait super cool. La légende de son message disait: « Prenez juste une minute pour vous coiffer et respirer. »

Plusieurs utilisateurs ont consulté la section des commentaires du message de Gal pour réagir aux images. Un utilisateur a écrit « Wow juste wow Gal, tu as l’air absolument incroyablement sensationnel et tu es une belle femme magnifique et élégante avec un style et une mode vraiment incroyables et tu es une pure fille magnifique. »

Un autre commentaire disait : « La femme la plus belle et la plus merveilleuse du monde ».

Pendant ce temps, Gal a été vu pour la dernière fois dans Cœur de pierre de Netflix. Le film a également présenté Alia Bhatt et Jamie Dornan dans des rôles clés et est sorti sur le géant OTT le 11 août. Le film a reçu des critiques mitigées de la part des critiques.

Parlant du film, Gal a déclaré dans une interview : « J’ai réalisé qu’il y avait un public pour une protagoniste féminine de l’action. J’ai grandi en regardant Lieret Missionet Borne. Je voulais créer un film d’action féminin très fort qui s’adresse à tout le monde, pas une histoire masculine qui a déjà été faite plusieurs fois. »

Elle a en outre ajouté: « La scène était encore plus folle, à une altitude plus élevée, et nous en sommes entrés dans la science et l’avons composé pour qu’un humain puisse le faire. C’était quelque chose que je voulais vraiment m’assurer que nous clouions. Cela pourrait être fait par des gens. Ce que je peux faire en tant qu’acteur, je vais toujours y aller et me battre avec intention et vraiment jouer ça. Les trucs fous, fous, je ne peux pas, ils ne me laisseront pas ! »