‘Wonder Woman’ Gal Gadot accueille la troisième petite fille Daniella, Priyanka Chopra Jonas douche l’amour

« Wonder Woman » Gal Gadot a accouché d’une petite fille !

Mardi, la DC Superhero de 36 ans a accueilli son troisième enfant. Elle a annoncé l’heureuse nouvelle avec une douce photo de famille sur Instagram, révélant son nom, Daniella. Gal a sous-titré son message en disant: « Ma douce famille. Je ne pourrais pas être plus reconnaissante et heureuse (et fatiguée), nous sommes tous très heureux d’accueillir Daniella dans notre famille. Je vous envoie à tous amour et santé. GG. »

Priyanka Chopra Jonas a commenté son message avec une « Félicitations » et des emojis aux yeux de cœur. La photo montre le mari de Gal, Yaron Varsano (qu’elle a épousé en 2008) et leurs filles Maya, 3 ans, et Alma, 9 ans, posant avec la nouvelle petite fille.

C’est en mars que Gal avait annoncé pour la première fois sa grossesse. Elle avait sous-titré la photo de grossesse en disant: « C’est reparti. »

En avril, Gal Gadot avait plaisanté avec Jimmy Kimmel sur la façon dont elle avait parlé de sa grossesse à ses filles. Gal avait déclaré que sa fille cadette Maya était « super curieuse de savoir comment le bébé était entré là-bas » et « comment elle allait en sortir ».

« Alors nous avons expliqué la méthode PG, vous savez, ‘Maman et papa se sont fait un gros câlin, papa a planté une graine dans le ventre de maman. Alors nous faisons ça, les oiseaux et les abeilles, comme nous le savons' », a déclaré Gal. Quant au sexe de leur troisième enfant, Gal avait confirmé qu’elle attendait une autre fille, lors d’une apparition sur Live with Kelly and Ryan en avril.

« C’est la petite fille n°3. Oui, nous nous en tenons à ce que nous savons », avait-elle plaisanté aux co-animateurs Kelly Ripa et Ryan Seacrest.