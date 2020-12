Dans une bande-annonce de « Wonder Woman 1984», Le héros principal est vêtu d’une armure dorée. Cette image a fait vibrer les fans car dans les bandes dessinées, le costume métallique est ce que l’héroïne revêt pour les grandes batailles. Wonder Woman, qui était introduit en 1941, fait partie de la Sainte Trinité des héros de DC qui comprend Superman, qui a fait ses débuts en 1938, et Batman, qui a été créée en 1939. Comme les tenues de ses collègues héros, le costume de Wonder Woman a évolué au fil du temps et a même parfois subi un relooking complet. Voici quelques looks remarquables de l’Amazonie incroyable au fil des ans. 1941 Sensation Comics n ° 1

La toute première image de Wonder Woman (qui a fait ses débuts dans All-Star Comics avant de jouer dans Sensation puis dans sa série éponyme) la montre dans son costume original, avec un emblème d’aigle royal sur sa poitrine et une jupe fluide étoilée. . Diana – comme Wonder Woman est connue sur Paradise Island, la maison de ses sœurs Amazon – participe à une compétition pour renvoyer le pilote abandonné Steve Trevor en Amérique. Spoilers: Elle gagne! Et elle a donné le costume conçu par sa mère, la reine Hippolyta. La tenue a changé au fil des ans. Sa jupe est devenue plus courte jusqu’à ressembler à la moitié inférieure d’un bikini. Elle évitait aussi parfois les bottes rouges pour des sandales rouges, qui étaient fixées par des sangles menant aux genoux.

1968 Wonder Woman n ° 179