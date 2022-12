“Wonder Woman 3” perd sa réalisatrice Patty Jenkins

Wonder Woman 3 vient peut-être de perdre son réalisateur.

Patty Jenkins, qui a réalisé les deux premiers films de Wonder Woman avec Gal Gadot, se serait éloignée du trio après avoir rejeté les notes de Warner Bros. Discovery sur son traitement, selon The Wrap jeudi.

Mercredi, Il a été rapporté que les nouveaux chefs de DC Studio, James Gunn et Peter Safran, avaient refusé le traitement de Jenkins et du co-scénariste Geoff Johns pour le nouveau film. Gunn s’est ensuite rendu sur Twitter jeudi pour dire à propos du rapport que “certains éléments sont vrais, certains sont à moitié vrais, certains ne sont pas vrais, et certains d’entre eux, nous n’avons pas encore décidé si c’est vrai ou ne pas.”

Alors. Quant à l’histoire d’hier dans le Hollywood Reporter, une partie est vraie, une partie est à moitié vraie, une partie n’est pas vraie, et une partie nous n’avons pas encore décidé si c’est vrai ou non. —James Gunn (@JamesGunn) 8 décembre 2022

Jeudi, Le Wrap a rapporté que Gunn et Safran n’étaient pas responsables de la décision de ne pas aller de l’avant avec Wonder Woman 3 dans son itération actuelle. Au lieu de cela, ce sont les coprésidents et PDG de Warner Bros. Film Group, Michael De Luca et Pamela Abdy, qui ne pensaient pas que le traitement fonctionnait. Cependant, Gunn et Safran auraient été d’accord avec l’évaluation.

En réponse, Jenkins aurait choisi de ne pas présenter de nouveau traitement et s’éloignera du projet.

Warner Bros. n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Avant les rapports, Gadot a tweeté mardi qu’elle était “reconnaissante d’avoir l’opportunité de jouer un personnage aussi incroyable et emblématique et plus que tout, je vous suis reconnaissante. Les fans. J’ai hâte de partager son prochain chapitre avec vous.”

Il y a quelques années, il a été annoncé que j’allais jouer Wonder Woman. J’ai été si reconnaissant d’avoir l’opportunité de jouer un personnage aussi incroyable et emblématique et plus que tout, je vous suis reconnaissant. Les fans. attendez de partager son prochain chapitre avec vous🙅🏻‍♀️🙌🏼💃🏻♥️ pic.twitter.com/XlzhrMx4xe – Gal Gadot (@GalGadot) 6 décembre 2022

Fin octobre, il a été annoncé que Gunn et Safran serait le fer de lance de DC Studios, une division réorganisée de Warner Bros. Discovery.

Les coprésidents et directeurs généraux de DC Studios, qui remplacent DC Films, se réuniraient dans les prochaines semaines pour déterminer l’avenir de Man of Steel 2, Aquaman et The Flash, dont la sortie est prévue le 16 juin.

Cependant, l’univers Batman de Matt Reeves, avec Robert Pattinson dans le rôle du Caped Crusader, devrait rester intact. Reeves est en train d’écrire une suite à The Batman et de lancer deux séries dérivées, dont The Penguin.