Nous avons attendu ce qui ressemblait à une éternité pour « Wonder Woman 1984 ». Mais devinez quoi? « Wonder Woman 3 » est en route.

Deux jours après le dévoilement simultané du deuxième film de la réalisatrice Patty Jenkins et de la star Gal Gadot, « Wonder Woman », dans 2151 salles et sur HBO Max, Warner Bros. a annoncé qu’il accélérerait le développement du troisième film de la franchise DC Comics.

« Alors que les fans du monde entier continuent à embrasser Diana Prince, conduisant la solide performance du week-end d’ouverture de ‘Wonder Woman 1984’, nous sommes ravis de pouvoir continuer son histoire avec notre vraie vie Wonder Women – Gal et Patty – qui reviendra à concluent la trilogie théâtrale prévue depuis longtemps », a déclaré le président de Warner Bros. Toby Emmerich dans un communiqué.

Bien qu’il soit disponible en streaming, « Wonder Woman 1984 » a réussi le meilleur début au box-office de la pandémie, avec 16,7 millions de dollars pour le week-end de Noël, selon les estimations du studio dimanche.

Warner Bros. n’a pas partagé le nombre de téléspectateurs, mais a déclaré que près de la moitié des abonnés de HBO Max ont regardé « Wonder Woman 1984 » lors de son premier jour sur la plateforme de streaming.

Pourtant, la sortie de « 1984 » n’est qu’une faible lueur de la saison des fêtes typique, lorsque les cinémas sont généralement emballés et les recettes au box-office sont parmi les meilleures de l’année. L’année dernière, « Star Wars: Rise of Skywalker » a dépassé 32 millions de dollars le jour de Noël seulement.

Selon Comscore, 35% de tous les théâtres nord-américains sont actuellement ouverts.

« Wonder Woman 1984 » a rapporté 19,4 millions de dollars supplémentaires sur les marchés internationaux où il a commencé à jouer une semaine plus tôt. La suite a rapporté 85 millions de dollars dans le monde à ce jour.

« Il s’agit d’une ouverture théâtrale très faible », a déclaré David Gross, qui dirige le cabinet de conseil en cinéma FranchiseRe. «Avec plus de la moitié des cinémas nord-américains fermés et la montée de la pandémie, la majorité des cinéphiles et des fans n’ont d’autre choix que de regarder le film à la télévision.

Warner Bros. a été critiqué dans tout Hollywood pour ses projets de détourner « Wonder Woman 1984 » et tous ses titres 2021 vers HBO Max, ainsi qu’une course théâtrale, dans le but de stimuler les abonnés. Plus tôt ce mois-ci, le directeur général d’AT & T, John Stankey, a déclaré que le service comptait 12,6 millions d’utilisateurs activés.

Le studio a néanmoins saisi au mieux les retours de « Wonder Woman 1984 », compte tenu des circonstances.

« Wonder Woman 1984″ a battu des records et a dépassé nos attentes pour l’ensemble de nos indicateurs clés de visualisation et d’abonnés au cours de ses premières 24 heures d’utilisation du service, et l’intérêt et l’élan que nous constatons indiquent que cela se poursuivra probablement bien au-delà du week-end » a déclaré Andy Forssell, vice-président exécutif et directeur général des opérations directes aux consommateurs de WarnerMedia. «En ces temps très difficiles, c’était bien de donner aux familles la possibilité de profiter de ce film édifiant à la maison, où le cinéma n’était pas une option.

« Wonder Woman 1984 » n’était pas le seul grand film à faire un détour par les maisons pour Noël. Disney a dirigé son nouveau film Pixar « Soul » vers Disney + mais n’a pas fourni de chiffres de visionnage. Le film a été ouvert en salles sur certains marchés internationaux, notamment en Chine, où il a rapporté 5,5 millions de dollars. Universal a sorti « News of the World », un western avec Tom Hanks, uniquement dans les salles, où il a rapporté environ 2,4 millions de dollars sur le marché intérieur.

La célèbre « Promising Young Woman » d’Emerald Fennell, mettant en vedette Carey Mulligan, a fait ses débuts dans 1 300 salles, pour un gain de 680 000 $.

Contribution: Kim Willis, USA TODAY, et Jake Coyle, The Associated Press