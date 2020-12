Vous n’avez plus à vous demander: Diana Prince reviendra sur grand écran.

Le 27 décembre, il a été annoncé que l’étoile Gal Gadot et directeur Patty Jenkins reviendrait pour Wonder Woman 3, deux jours seulement après le deuxième opus de la franchise, Wonder Woman 1984, est sorti simultanément dans les salles et sur HBO Max.

Dans un communiqué, le chef de Warner Bros., Toby Emmerich, a déclaré: « Alors que les fans du monde entier continuent à embrasser Diana Prince, ce qui a conduit à la solide performance du week-end d’ouverture de Wonder Woman 1984, nous sommes ravis de pouvoir continuer son histoire avec notre vraie vie Wonder Women – Gal et Patty – qui reviendra pour conclure la trilogie théâtrale prévue depuis longtemps. «

En raison de la pandémie de coronavirus, de nombreux cinémas qui auraient montré Wonder Woman 1984—la suite très attendue de l’histoire d’origine 2017 du personnage emblématique – sont fermées. Cependant, selon Variété, le film a tout de même réussi à récolter 16,7 millions de dollars dans 2 100 cinémas nord-américains, ce qui est le meilleur week-end d’ouverture depuis le début de la pandémie.