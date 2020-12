2020 est l’année que le monde aimerait oublier, alors la chance de s’évader dans les années quatre-vingt pendant quelques heures avec Wonder Woman 1984 est une distraction tentante – même si cela signifie retourner au cinéma …

Tandis que Les fans américains du super-héros féminin phare de DC Comics devront attendre jusqu’au jour de Noël pour regarder la suite, pour ceux d’entre nous au Royaume-Uni qui ne sont pas dans les restrictions de niveau 3 (pas de chance à Londres), nous pouvons le regarder à partir du mercredi 16 décembre.

C’est le premier blockbuster sorti sur grand écran depuis Le hit de science-fiction de Christopher Nolan, Tenet en août et ce n’est pas souvent que nous avons battu les États-Unis au coup de poing, donc les espoirs sont grands.

Dirigé par Petit pâté Jenkins, et avec Gal Gadot reprenant le rôle principal de Diana Prince, les deux femmes espèrent que la suite répète le succès du premier film.

Wonder Woman 1984 revient dans les années 1980



Trois ans se sont écoulés depuis la première sortie moderne de Wonder Woman, qui a été saluée à la fois par le public et par la critique, qui a lancé une discussion sur la représentation des héros féminins de l’action et pris plus de 820 millions de dollars (610 millions de livres sterling) au box-office.

Alors, à quoi peuvent s’attendre les fans de la franchise et vaut-il la peine de mettre votre masque et d’emballer votre gel pour les mains pour un rare voyage hors de la maison (si les règles COVID-19 le permettent)?

*** Attention – cette revue, bien qu’elle ne révèle aucun point majeur de l’intrigue, contient de légers spoilers pour Wonder Woman 1984. Vous avez été prévenu ***

Revenons-nous à Themyscira?

Oui, en fait, nous passons la première partie du film à revisiter les années d’enfance de Wonder Woman sur son île natale. Le flashback signifie que nous pouvons revoir brièvement Antiope (joué par Robin Wright), malgré sa disparition dans le premier film.

L’île paradisiaque de Themyscira, la patrie de Wonder Woman. Photo: Warner Bros



C’est aussi l’occasion de profiter de l’impressionnante performance de l’actrice écossaise Lilly Aspell en tant que jeune Diana, opposant ses premiers talents à des guerriers amazoniens dans une arène de gladiateurs et apprenant la leçon clé selon laquelle l’intégrité est plus importante que la grandeur (c’est une morale qui nous sera rappelée à nouveau. à la fin du film).

Alors qu’une grande partie du reste de l’intrigue est à New York, nous avons également l’occasion de profiter d’une visite aérienne au Caire, en Égypte, pour un peu d’action à grande vitesse plus tard dans le film.

Steve Trevor est-il de retour et comment?

Le pilote héros, joué par Chris Pine, a malheureusement rencontré son créateur à la fin du premier film. Mais cela ne va pas l’empêcher d’apparaître dans la suite.

Son nom est troisième sur le générique d’ouverture et vous ne pouvez pas le manquer dans la bande-annonce, c’est donc une tournure à laquelle les fans s’attendront.

Comme nous le savons de toute bonne ballade de puissance des années 80, l’amour vaincra tout. Photo: Warner Bros



Bien que nous n’ayons pas besoin de nous plonger dans la science exacte de la façon dont (il est fait mention d’une tempête aidant son passage, et comme les fans de Back To The Future sauront que le temps peut parfois court-circuiter en raison de phénomènes météorologiques inhabituels), les fans de la franchise seront ravis d’apprendre que l’ancienne chimie Pine / Gadot est de retour.

La réapparition légèrement d’un autre monde de Trevor signifie également que le film n’a pas à s’inquiéter de son manque de vieillissement depuis 1918. S’il avait environ 35 ans dans le premier film, cela ferait maintenant de lui 101, et comme Wonder Woman elle-même ne vieillit pas. , l’écart n’aurait pas été idéal pour raviver la romance.

De plus, son retour permet un joli renversement de rôle par rapport au film de 2017 dans lequel une Wonder Woman aux yeux écarquillés est montrée aux voies du monde humain par Trevor. C’est maintenant à son tour de se familiariser avec les inventions du XXe siècle, notamment les Pop Tarts, les vélos d’exercice et les voyages dans l’espace.

Pourquoi les années 80?

Après les tranchées sombres de la Première Guerre mondiale dans le premier film, les couleurs vives, la mode forte et la musique emblématique des années quatre-vingt sont un régal absolu.

Quoi de mieux qu’un montage de mode des années 80 avec Chris Pine? Photo: Warner Bros



Comme on pourrait l’espérer, l’écran déborde de permanentes serrées, de pantalons de parachute, de jambières, de breakdance et de stéréos Walkman.

Les costumes sont conformes au code vestimentaire des années 1980 des épaulettes, du lycra et des clignotants au néon, mais Diana Prince parvient d’une manière ou d’une autre à tracer le chemin entre une époque appropriée et une élégance moderne.

Il y a aussi un magnifique montage de mode Pine des années 80 (spoiler, il comprend un sac banane) qui vaut la peine de regarder le film seul.

Grâce à l’époque, il y a aussi une généreuse portion d’éthique «l’avidité est bonne» et beaucoup de sexisme occasionnel pour se mettre les dents.

Qui sont les méchants?

Dans le premier film, Wonder Woman a dû affronter Ares, Ludendorff et le Dr Maru, mais elle a maintenant deux nouveaux ennemis. Et le garçon sont-ils un régal.

Joué par Pedro Pascal, Max Lord est un magnat du pétrole et une personnalité de la télévision canalisant un jeune Donald Trump à la perfection (les premières entreprises commerciales tournent mal et il construit un mur géant – mais de telles similitudes pourraient être purement coïncidentes).

Pedro Pascal est glorieusement mauvais en tant que supervillain Max Lord. Photo: Warner Bros



L’entrepreneur arrogant – qui dirige sa propre société Black Gold – se vante d’une Amérique sans «impôt, sans État de droit et sans limites».

Son approche commerciale incarne l’amour des années 1980 pour l’argent et le pouvoir à la perfection – et même mieux que cela, Lord promet que vous n’avez même pas besoin de travailler dur pour l’obtenir, « vous avez juste besoin de le vouloir ».

Il est peut-être le meilleur supervillain depuis Lex Luther de Gene Hackman dans le classique Superman de 1978, jouant aux côtés du héros ultime Christopher Reeve.

Et bien sûr – il y a aussi une nouvelle supervillain féminine – Barbara Minerva / Cheetah jouée par Kristen Wiig.

Perdez les lunettes et le pull, et vous avez le guépard. Photo: Warner Bros



Géologue, avec des objets de style Indiana Jones à portée de main, elle commence par manquer de confiance, mais dès qu’elle abandonne ses lunettes, apprend à marcher en talons et découvre des imprimés animaliers, elle devient une force avec laquelle il faut compter.

Passant à son alter ego hybride animal / humain, le guépard plus tard dans le film, l’ami devenu ennemi de Wonder Woman devient « un prédateur suprême », laissant la place aux combats entre filles à travers la terre, l’air et l’eau.

Mis à part la nature glorieusement OTT de cette paire de méchants, nous pouvons également voir leur côté humain, suggérant comment ils sont devenus si mauvais.

Lord est victime d’intimidation et impuissant dans son enfance, et plus tard, en tant qu’homme d’affaires, nous le voyons rabaisser devant son propre fils.

Minerva est une femme négligée et sous-estimée, jusqu’à ce qu’elle embrasse son côté sombre et sort de l’ombre.

Cependant, il est clair que le pouvoir sans empathie est un outil dangereux. Comme dans le premier film, nous rappelons également que tout le monde – même moralement corrompu – a également un potentiel de rédemption.

De nouvelles armes?

Notre vieil ami le Lasso de la vérité fait un retour (et nous découvrons qu’il a aussi un pouvoir supplémentaire).

Ailes d’or d’un guerrier amazonien. Photo: Warner Bros



Wonder Woman apprend la nouvelle astuce pour maîtriser l’invisibilité et se glisse également dans un nouveau costume brillant imprégné de superpuissance – l’armure dorée impénétrable d’un ancien guerrier amazonien. C’est la première fois que le public voit Wonder Woman dans un ensemble de héros différent.

Mais l’arme incontournable de ce film est la pierre de rêve – une sorte de pierre philosophale du pays des dieux qui « exauce votre souhait le plus profond mais prend votre possession la plus précieuse ».

Initialement considéré comme juste un morceau de Citrine, l’intrigue du film entier dépend de sa puissance.

Sur une note un peu plus philosophique, cela vous réchauffe le cœur de vous rappeler que le pouvoir de la vérité, de l’amour et de l’espoir – lorsqu’il est utilisé de la bonne manière – peut l’emporter haut la main sur les armes traditionnelles des super-héros.

Alors, est-ce une question de pouvoir des femmes?

Sorte de. Le film embrasse le mantra « si vous le voyez, vous pouvez l’être ».

Gal Gadot donne un coup de pied au cul d’un méchant. Pic: Photos de Warner Bros



Wonder Woman elle-même est la «mystérieuse sauveuse» qui tient les méchants pour responsables et les secoue par leurs chevilles alors que leur petite monnaie tombe de leurs poches.

Minerva aussi – et notez qu’elle est un Dr pas une Ms – peut soulever les hommes musclés du gymnase et traquer un attaquant de fin de soirée pour lui apprendre quelques leçons difficiles sur le respect.

Cependant, notre Wonder Woman « forte, sexy, cool et spéciale » porte toujours une basque et des cuissardes pour aller au combat, et les deux femmes portent des talons pendant la majorité du film.

De plus, même après avoir sauvé le monde, le eye-liner de Wonder Woman est toujours d’actualité. Donc dans l’ensemble, ce n’est pas le message féministe le plus fort.

Y aura-t-il une Wonder Woman 3?

Patty Jenkins a déjà déclaré qu’elle avait des idées pour un troisième film, qui se déroulerait à l’époque moderne, et qu’elle aimerait travailler à nouveau avec Gal Gadot. Cependant, COVID-19 a peut-être suspendu pour le moment tout projet de troisième versement.

Patty Jenkins a taquiné un troisième épisode. Pic. Warner Bros



Une chose est sûre, avec une liste d’ennemis aussi longtemps que son bras (y compris Veronica Cale, Doctor Psycho et Circé), il y aura toujours de la place pour les suites de Wonder Woman, tant que l’appétit du public est là.

Grâce à ce deuxième volet bourré d’action – un antidote à une année vraiment horrible – il est prudent de supposer qu’il ne faudra pas longtemps avant que Wonder Woman ne revienne sur nos écrans, faisant sa part pour sauver le monde.

Wonder Woman 1984 sort dans les cinémas britanniques (ceux qui ne font pas partie du Tier 3) le mercredi 16 décembre. La cote d’âge est PG-13.