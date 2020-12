Gal Gadot dans Wonder Woman 1984. | Clay Enos / DC Comics

Wonder Woman 1984, pour le meilleur et pour le pire, ressemble à trois films de Wonder Woman regroupés en un seul.

Wonder Woman défie une grande partie de ce qui est censé rendre cette ère de super-héros de films à succès cool. Elle n’a pas la sombre vengeance de Batman, le côté sardonique d’Iron Man ou l’ambiance de fête de Thor, ni la charmante conscience de soi de Captain America.

Au lieu de cela, la princesse amazonienne Diana Prince (née Diana de Themyscira) est une déesse qui sauve l’humanité. Diana parle de la beauté du monde et apprend toutes ses langues, savoure son devoir sacré de protéger les innocents et de se battre pour ceux qui ne peuvent pas se battre, et rêve de rendre le monde meilleur avec une bonne action à la fois.

Contrairement à la plupart de ces bons gars, Diana est originaire d’un pays matriarcal de guerrières. Elle est trop bonne pour le monde des hommes, lui dit Hippolyta, la mère de Diana, dans le premier film. L’évaluation de la reine de l’Amazonie ne concerne pas vraiment les capacités de super-héros de Diana et sa piété littérale. C’est un avertissement: Diana croit pleinement en l’amour, la vérité, la compassion, l’empathie, la gentillesse et la miséricorde, mais cet autre monde est plongé dans le cynisme et la corruption.

La première Wonder Woman se démarquait des autres films de DC Entertainment dans la clarté de la crise de moralité surdimensionnée de Diana.

La réalisatrice Patty Jenkins a soigneusement jeté les bases du personnage dans le film de 2017, montrant comment la vision du monde optimiste et idéaliste de Diana mène à des moments fantastiques, comme sauver un village que les forces américaines ont abandonné il y a longtemps. Mais ces nobles idéaux ont aussi la capacité d’échouer Diana dans l’hésitation. Lorsqu’elle découvre que les humains sont tout simplement capables de faire le mal par eux-mêmes et que le monde des hommes ne mérite pas sa bonté, elle se demande s’ils valent même la peine d’être sauvés.

Avec Diana, la tension n’est pas que sa vie soit en danger. Elle est toujours aussi rapide, aussi forte et aussi durable que ses ennemis. Il s’agit plutôt de savoir si la déesse se trouve en elle-même de se sacrifier pour des personnes qui ne feraient probablement jamais la même chose pour elle.

Les meilleurs moments de la suite ambitieuse et lourde de Jenkins, WW1984, s’engage dans le problème très humain de Wonder Woman. Diana est une déesse – en apparence, en moralité, en force, en invulnérabilité – vivant parmi les mortels, mais elle est seule par ailleurs.

Mais les films de super-héros, même ceux avec la promesse émotionnelle de Wonder Woman, ne parlent malheureusement jamais pleinement de la fragilité émotionnelle que nos personnages ne peuvent pas percer. Les films de super-héros sont censés être gros, chers, bruyants et amusants. Et WW1984 est bourré à ses coutures cinématographiques, parfois à son détriment.

WW1984 est trois films en un seul: c’est à la fois une romance d’amour perdu; un conte sur la jalousie dans nos amitiés; et un homme triste et brisé désespéré de conquérir le monde. Et ce ne sont que les deux premiers d’entre eux qui nous emmènent vraiment dans un endroit merveilleux.

Wonder Woman se sent plus imparfaite et humaine WW1984 – c’est une bonne chose



Clay Enos / DC Comics Wonder Woman pressant la jambe sur un débardeur dans Wonder Woman 1984.

Depuis le premier film de 2017, il m’est impossible de voir quelqu’un d’autre que Gal Gadot en tant que Wonder Woman et Gal Gadot en tant que personne d’autre que Wonder Woman. Elle ressemble évidemment à ce que nous pensons que les super-héros sont censés regarder – grands et beaux. Mais la magie de Gadot réside dans les petites choses. C’est le petit clin d’œil qui vous assure qu’elle a eu telle ou telle suggestion vague de sourire alors qu’elle se dirige vers un tank. Sa Wonder Woman vit là où la joie rencontre la force.

WW1984 la plupart du temps – à part une séquence d’ouverture – s’écarte des forces de Gadot et lui demande de donner une interprétation plus froide du personnage. Comme son titre l’indique, nous rencontrons Diana de Gadot dans les années 80 turbulentes où elle est une belle solitaire qui vit dans le bâtiment Watergate de DC.

Pour être clair, elle n’est pas une solitaire parce qu’elle vit dans le Watergate, mais plutôt parce qu’elle a vu l’amour de sa vie mourir pendant la Première Guerre mondiale alors qu’elle maintient la quasi-immortalité. À en juger par les prises de vue persistantes de la caméra sur de vieilles photos de Steve (Chris Pine) dans les nombreux recoins de son appartement, Diana soigne toujours un cœur brisé.

Sur une étagère, il y a une photo de Diana et d’une vieille Etta Candy, l’assistante de Steve du premier film. J’ai immédiatement imaginé les histoires et les rires qu’ils avaient ensemble, mais le film oublie la tristesse sous-jacente de cela: à quel point ce serait épuisant émotionnellement pour Diana de savoir qu’elle survivrait à tous ses amis. Cela doit être tout aussi dévastateur que de perdre son premier amour.

Le seul nouvel ami qu’elle se fait est la stupide Barbara Minerva (jouée par une diabolique Kristen Wiig), une nouvelle collègue dans le département de gemmologie du musée où travaille Diana. Comment le nom de famille de Barbara ne déclenche pas la sonnette d’alarme dans la tête de Diana est difficile à comprendre, compte tenu de l’expérience de première main de Diana avec les dieux et les déesses. Là encore, c’est peut-être ma faute pour m’attendre à la logique dans un film sur un demi-dieu amazonien vivant à Washington, DC.

Barbara, toute maladresse sociale, ne semble pas pouvoir décider si elle est jalouse ou attirée par – d’une manière platonique, bien sûr – la grâce naturelle de Diana. Wiig, qui a fait carrière en grincant des dents, puise dans ce puits pour trouver Barbara. Mais elle imprègne Barbara juste assez d’envie d’amis (frénésie?) Pour qu’il n’y ait que la moindre menace à raconter dans les regards qu’elle vole et dans son discours sur la facilité avec laquelle la vie de Diana doit être.

Les deux se lient sur une pierre étrange qu’ils découvrent bientôt exauce des vœux. C’est une situation de type «pauvres âmes malheureuses»: l’une aspire à être admirée et l’autre veut un petit ami. Et la pierre les aide-t-elle? Oui en effet. Et Maxwell Lord (Pedro Pascal) – un perdant de l’escroc de la télévision qui ressemble vraiment à l’analogue du DCEU d’un certain président en exercice – a les yeux rivés sur la pierre et les deux aussi.

Mon souhait pour WW1984 serait beaucoup plus d’édition



Clay Enos / DC Comics Gal Gadot et Chris Pine dans Wonder Woman 1984.

Toute cette magie de pierre permet à chacun d’obtenir ce qu’il veut: Diana a une seconde chance avec Steve; Barbara devient chaude (relatable) et forte (également racontable), et Maxwell Lord devient moins un perdant. Mais il en résulte également beaucoup de films et pas assez de script pour tout tenir ensemble.

Malgré tout ce que fait Diana dans le film, il n’y a malheureusement presque pas de temps pour sa bien-aimée Themyscira, et pas assez pour ses mamans amazoniennes Hippolyta et Antiope. Pourtant, ce qui manque au film dans l’extravagance amazonienne, il le compense dans ses retrouvailles romantiques entre Diana et Steve. Pine, comme il l’a fait en 2017, fait ressortir la vulnérabilité émotionnelle de Diana et du film. Il lui serre la main et lui dit: «J’aimerais que nous ayons plus de temps.» S’il y a un homme pour qui il vaut la peine de risquer le monde, c’est Steve – mais il ne vous permettrait jamais de faire ça. Les deux partagent un moment romantique paradisiaque, et quelque chose auquel j’ai pensé longtemps après la fin du film alors que j’étais nostalgique d’un petit ami de la Première Guerre mondiale que je n’ai jamais eu.

En même temps qu’elle retrouve Steve, Barbara commence à s’éloigner de Diana. Barbara devient plus forte, plus rapide, plus confiante au point que son comportement choque Diana. C’est un aperçu passionnant de l’ego de Diana. Est-elle menacée parce que le comportement de Barbara est de rang ou est-elle menacée parce que, pour la première fois depuis toujours, elle a enfin un égal? La réponse, basée uniquement sur ce que nous avons vu de la compétitivité de Diana sur Themyscira, est plus difficile qu’il n’y paraît.

La partie frustrante de WW1984 est que ces deux histoires solides sont accompagnées d’un troisième. Le maniaque Maxwell Lord, qui veut gouverner le monde et exercer une influence inégalée, se profile à l’arrière-plan. Alors que Pascal fait un excellent travail, en lissant le fromage américain dans chaque fibre de son personnage, je me suis demandé quand nous reviendrions vers Diana et Steve, ou je me demandais si Barbara et Diana seraient un jour de nouveau amis, ou je me demandais ce que Diana aime. plus: être une déesse ou être amoureux?

Je suis convaincu que Jenkins aurait pu exciser Lord, peut-être sauvegarder son rôle pour un troisième volet, écraser ce qui restait et créer un film Wonder Woman encore meilleur que le premier. La présence de Lord et ses motivations émoussent les choses intéressantes sur Wonder Woman, nous plongeant dans le territoire des super-héros par cœur.

Les grands garçons tristes adultes qui veulent conquérir le monde et le lancer dans une apocalypse est quelque chose que nous avons déjà vu (voir: Loki dans Avengers, Ultron dans Avengers: l’ère d’Ultron, Luther et Doomsday dans Batman contre Superman: l’aube de la justice, Steppenwolf dans Ligue de justice). Cette histoire de formule est quelque chose qui convient aux autres gars. Plus on y passe de temps, moins on passe de temps WW1984 passe à être merveilleux.