Wonder Woman 1984 de Gal Gadot en première numérique sur Amazon Prime Video – Vérifiez la date, l’heure | Actualités des films

New Delhi: « Wonder Woman 1984 » de la cinéaste Patty Jenkins avec Gal Gadot, Kristen Wiig, Chris Pine et Pedro Pascal, entre autres, devrait être diffusée en première sur Amazon Prime Video. Le drame de super-héros hollywoodien très attendu Wonder Woman 1984, ce 15 mai, rejoint la liste passionnante des films de super-héros disponibles sur le géant OTT.

Le film sera disponible pour le public indien en quatre langues – anglais, hindi, tamoul et télougou.

Regardez la bande-annonce de Wonder Woman 1984 ici:

Le titre bourré d’action est le neuvième opus de l’univers étendu de DC et se déroule dans le contexte de la guerre froide de 1984. Le film suit Diana Prince (Gal Gadot) et son amour passé Steve Trevor (Chris Pine) alors qu’ils affrontent le terrifiant Max Lord (Pedro Pascal) et Cheetah (Kristen Wiig).

Warner Bros. Pictures présente une production Atlas Entertainment / Stone Quarry, un film de Patty Jenkins, produit par Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Gal Gadot et Stephen Jones. Rebecca Steel Roven Oakley, Richard Suckle, Marianne Jenkins, Geoff Johns, Walter Hamada, Chantal Nong Vo et Wesley Coller sont les producteurs exécutifs.

Wonder Woman 1984 sortira en anglais, hindi, tamoul et telugu exclusivement sur Amazon Prime Video le 15 mai 2021.