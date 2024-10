« Wonder Man », « Daredevil », « Spider-Man » animé

Marvel Studios a officiellement dévoilé sa liste complète de séries sur Disney+ pour 2025 dans une nouvelle bobine publiée mercredi, comprenant un premier aperçu des séries d’action réelle « Daredevil : Born Again », « Ironheart » et « Wonder Man », et des séries animées » Votre quartier amical Spider-Man », « Eyes of Wakanda » et « Marvel Zombies ».

« Your Friendly Neighbourhood Spider-Man » débutera le 29 janvier ; la série animée apportera de nouveaux personnages à l’histoire de la première année de Peter Parker en tant que web-slinger, notamment Nico Minoru (de l’équipe Runaways) et Amadeus Cho (qui est un nouveau Hulk dans les bandes dessinées).

Marvel avait précédemment annoncé que « Daredevil: Born Again » ferait ses débuts le 4 mars, mais le teaser fournit enfin un premier aperçu solide de la série, qui poursuivra les événements de la série « Daredevil » diffusée sur Netflix pendant trois saisons de 2015 à 2015. 2018. Matt Murdock de Charlie Cox et Kingpin de Vincent D’Onofrio sont déjà apparus à plusieurs reprises, notamment dans la série Disney+ « Hawkeye », « She-Hulk : Attorney at Law » et « Echo ». De retour également : Jon Bernthal dans le rôle de Frank Castle (alias le Punisher) et Wilson Bethel dans le rôle de Benjamin « Dex » Poindexter (alias Bullseye). Le teaser comprend également une photo du méchant méchant au masque blanc, Muse.

Le 24 juin, « Ironheart » – qui continue l’histoire du génial inventeur Riri Williams (Dominique Thorne), introduit pour la première fois dans « Black Panther: Wakanda Forever » en 2022 – fera enfin ses débuts après le début de la production en juin 2022. Comme le teaser présente le film de Riri prouesses avec son super costume, nous entendons Anthony Ramos dans le rôle du méchant, Parker Robbins (alias le Hood), épeler sa philosophie moralement douteuse : « Quiconque a déjà accompli quelque chose d’emblématique dans la vie a dû faire des choses douteuses pour y parvenir. »

Le teaser ne proposait que deux plans alléchants de la série animée « Eyes of Wakanda », qui détailleront les efforts des chiens de guerre du Wakandan tout au long de l’histoire du pays pour récupérer des artefacts en vibranium. La série de quatre épisodes sera diffusée le 6 août.

« Marvel Zombies » – dans lequel plusieurs des super-héros les plus appréciés du studio, dont Captain America, Scarlet Witch, Captain Marvel et Clint Barton, font partie d’une armée de morts-vivants – sera la première série animée TV-MA de Marvel. Naturellement, son lancement est prévu pour octobre 2025.

La révélation la plus frappante du teaser est venue dans la brève séquence de « Wonder Man », mettant en vedette le gagnant des Emmy Yahya Abdul-Mateen II (« Watchmen », « Aquaman ») dans le rôle de Simon Williams. Dans les bandes dessinées, le personnage est un descendant d’homme d’affaires qui se heurte à Stark Industries en route pour devenir le super-héros titulaire, mais dans le teaser, nous rencontrons pour la première fois Simon d’Abdul-Mateen en tant qu’acteur auditionnant pour jouer Wonder Man – faire de la série une méta-comédie sur Hollywood et la narration de super-héros. Nous avons également un avant-goût de ce qui se passe lorsque Simon croise la route de Trevor Slattery, l’acteur fainéant de Ben Kingsley dans « Iron Man 3 » et « Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux ». Le spectacle fera ses débuts en décembre 2025.

Le studio a également annoncé que la troisième et dernière saison de « What If… ? – la série animée qui explore le multivers à la recherche de scénarios alternatifs pour des personnages familiers – fera ses débuts à la fin de cette année, le 22 décembre. La série répétera probablement le modèle de sortie de la saison 2, lorsqu’un nouvel épisode a fait ses débuts chaque jour à partir de décembre. .22 2023 jusqu’au reste du mois.

La vaste liste de titres télévisés (qui ont fuité en ligne mardi) est curieuse, étant donné que le PDG de Disney, Bob Iger, a clairement indiqué qu’il pensait que Marvel avait fait trop d’émissions pour Disney+ dans les premières années du streamer. Lors d’une conférence téléphonique sur les résultats en mai, Iger a même déclaré que Marvel réduirait sa production « à probablement environ deux séries télévisées par an ». Au lieu de cela, entre ses trois émissions en direct, ses trois émissions d’animation et ses trois longs métrages (« Captain America : Brave New World », « Thunderbolts* » et « Les Quatre Fantastiques : Premiers Pas »), Marvel s’est engagé à sortir neuf titres en 2025, ce qui équivaut plus ou moins à la production du studio en 2021, en période de pandémie.

Regardez la bobine complète ci-dessous.