Wondagurl héberge l’expérience d’écoute d’Avión

La semaine dernière, Tequila Avión a officiellement célébré sa collaboration avec le producteur de renommée mondiale, WondaGurl, à l’Avión Listening Experience 2.0 dans l’espace Soundlux Audio à Miami, en Floride.

BOSSIP était dans le bâtiment le 7 décembre alors que les invités ont eu droit à une version remixée par WondaGurl des sons originaux du processus de fabrication de la tequila Avión tandis que l’hôte Carlos Andrés Ramirez de Tequila Avión a guidé les médias et les créateurs de goût à travers un processus de dégustation qui a élevé le lien entre le sonics et les tequilas Avión Reserva 44 et Avión Cristalino.

Soundlux Audio a offert à Tequila Avión et à ses invités la première utilisation officielle de leurs nouveaux haut-parleurs Dali Kore à 110 000 USD pour l’événement et l’expérience d’écoute.

Les invités spéciaux comprenaient Miami Heat DJ, DJ Irie; Marcello « Cool » Valenzano de Cool & Dre ; la productrice Marcella Araica; et l’artiste Aileen Quintana, qui a interprété les sons et les a traduits en œuvres d’art exposées.

Parallèlement à l’expérience d’écoute Avión, Tequila Avión et WondaGurl ont également annoncé une opportunité exclusive pour les musiciens en herbe de participer pour tenter de gagner un ensemble de studio à domicile organisé par Perfect Circuit.

Cela comprend un synthétiseur, un moniteur de studio, un casque de studio fermé, un microphone vocal, une interface audio, un contrôleur de clavier, des câbles et une carte-cadeau de 250 $ (valeur au détail approximative de 2 875 $, le prix n’inclut pas Tequila Avión). De plus, une personne aura la chance de rencontrer 1 contre 1 virtuellement le producteur renommé pour une séance de mentorat. Pour participer, les consommateurs peuvent soumettre jusqu’à 300 mots à http://www.AvionListeningExperience.com maintenant jusqu’au 22 janvier 2023 sur les raisons pour lesquelles ils méritent l’un des packs de studio à domicile organisés par WondaGurl, puis le producteur déterminera lui-même les destinataires finaux.

La directrice principale du contenu de BOSSIP, Janeé Bolden, s’est entretenue avec Wondagurl lors de l’événement pour discuter de son partenariat avec Tequila Avión. Découvrez leurs questions-réponses ci-dessous :

Sur ce qui rend le partenariat avec Tequila Avión idéal :

Être capable de faire quelque chose avec le son et vraiment pouvoir y entrer et travailler sur quelque chose. Il est logique qu’un producteur soit impliqué dans quelque chose comme ça.

Sur la façon dont le mentorat a façonné sa carrière :

En grandissant, Boi1da était mon mentor, et oui, il m’a tellement aidé. Je faisais partie de quelque chose appelé Le projet Remix. Honnêtement, tout le monde était mon mentor. Tout le monde était tellement plus âgé. J’ai tellement appris d’eux et je ne serais pas là où je suis aujourd’hui sans eux. J’ai l’impression qu’il est nécessaire, que ce soit les jeunes ou les personnes âgées qui ont besoin de conseils, d’obtenir simplement les conseils dont ils ont besoin.

Passer de mentorée à mentor et comment elle travaillera avec le cadeau Tequila Avión :

Je répondrai à toutes leurs questions. Les choses sur lesquelles j’ai trébuché, j’aime vraiment le souligner et faire savoir aux gens ce que j’ai fait de mal là-bas et comment ils peuvent mieux bouger. Parce que, pourquoi pas ?

Être une femme dans un espace dominé par les hommes :

Ce n’est pas quelque chose auquel je pense trop parce que j’ai l’impression que si j’y pense trop, je vais me mettre dans la tête. J’ai toujours ressenti ça. Donc je ne me suis jamais trop concentré là-dessus, j’essaie juste de continuer à faire ce que je fais parce que je savais que ça inspirerait les femmes de toute façon. N’y pensez pas trop. Nous sommes tous humains à la fin de la journée. Nous pouvons tous être dans la même pièce.

Sur sa route pour se tenir au courant des dernières technologies :

Je suis un technicien à la fin de la journée. J’ai l’impression d’avoir toujours besoin de savoir ce qui sort et de trouver de nouveaux favoris.

Sur ce qu’elle a écouté dernièrement :

Pour m’inspirer, j’essaie juste de trouver de nouvelles musiques et cela dépend de l’ambiance dans laquelle je suis. Dernièrement, j’ai écouté beaucoup de Fred Again. Il a fait une chaufferie qui m’inspire tellement. J’ai essayé de trouver beaucoup de nouvelles musiques house, deep house et trance en ce moment.

Nous aimons vraiment la façon dont Tequila Avión puise dans de nouveaux espaces et de nouvelles idées grâce à son partenariat avec Wondagurl. Nous encourageons fortement tous les producteurs en herbe à participer au concours pour cette incroyable opportunité de mentorat et un ensemble de studio à domicile.