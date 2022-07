Women’s World Matchplay Darts : Fallon Sherrock remporte le titre inaugural à Blackpool | Fléchettes Nouvelles

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Fallon Sherrock a remporté le premier tournoi Women’s World Matchplay aux Winter Gardens de Blackpool. Voici les meilleures caisses…

Fallon Sherrock est entrée dans l’histoire à Blackpool dimanche en remportant le titre inaugural du Women’s World Matchplay.

La joueuse de 28 ans a fait irruption sur la scène avec sa course historique au Championnat du monde 2020 où elle est devenue la première femme à gagner sur la scène d’Alexandra Palace et maintenant elle entre à nouveau dans le livre des records après avoir battu la Néerlandaise Aileen de Graaf 6-3 en la première finale de ce tournoi.

“Je pense que je m’habitue à ce truc historique”, a plaisanté Sherrock après le match. “C’est si bon d’avoir remporté ce titre et d’être le premier nom sur le trophée.

“Je pense que toutes les femmes ont réalisé une très bonne performance. Je pense que c’est ce dont nous avions besoin, et j’espère que nous pourrons progresser à partir de là.

“Aileen est toujours une joueuse difficile à affronter. Elle n’abandonne jamais, elle est toujours là pour bondir.

“J’ai eu de très bons matchs contre Aileen dans la série féminine, et elle a également été excellente aujourd’hui.”

Dimanche 24 juillet – Finale mondiale par match play féminin Final Aileen de Graaf 3-6 Fallon Sherrock

Dimanche 24 juillet – Résultats du Mondial Matchplay féminin SF Demi finales Lisa Ashton 4-5 Aileen de Graaf Fallon Sherrock 5-2 Lorraine Winstanley

De Graaf semblait prêt à bouleverser les chances après avoir ouvert une mince avance de 3-2 en finale, seulement pour que Sherrock dévide quatre jambes droites dans les dernières étapes pour écrire un autre chapitre célèbre de son histoire de fléchettes.

La star néerlandaise a converti une combinaison élégante de 100 pour tirer le premier sang, mais Sherrock a répondu fortement, après une riposte de 17 fléchettes avec une vérification de 86 via un double sept pour avancer 2-1.

Sherrock semblait sur le point d’étendre son avance après s’être écrasée dans le premier maximum du concours, bien qu’elle ait été punie pour avoir gaspillé six fléchettes au double alors que De Graaf nivelait.

La quatrième tête de série a poursuivi sa combinaison clinique en terminant avec une avance de 3-2, seulement pour que Sherrock enchaîne un deuxième 180 avec un brillant 142 pour rétablir la parité à trois chacun.

Sherrock commençait à dominer la phase de notation, réclamant une pause cruciale de lancer dans la septième étape, avant d’enchaîner 140 consécutifs avec une finition à deux fléchettes 66 pour compléter une prise de 14 fléchettes et éloigner une jambe de la gloire.

De Graaf n’a pas pu prolonger le concours avec un économiseur de peau de 120 et Sherrock n’a pas eu besoin d’autre invitation, produisant une superbe caisse de 85 via double cinq pour sceller l’affaire.

“The Queen of the Palace” a battu plus tôt Katie Sheldon 4-2 en quart de finale, puis a enchaîné avec un succès 5-2 contre Lorraine Winstanley en demi-finale.

Plus tôt dans l’après-midi, Sherrock a survécu à une frayeur contre la sensation de 18 ans Sheldon, se remettant d’un retard de 2-1 pour réserver sa place en demi-finale.

L’adolescent irlandais a converti 86 et 74 checkouts dans des manches successives pour étourdir la deuxième tête de série, mais Sherrock a répondu avec une finition de 113 dans la cinquième jambe, ébranlant les trois dernières jambes pour progresser.

Sherrock a ensuite surmonté une oscillation tardive pour éliminer la troisième tête de série Winstanley dans les quatre derniers, après avoir repoussé trois fléchettes au double pour une victoire blanchie à la chaux.

La joueuse de Milton Keynes a brillamment commencé à prendre une avance de 4-0, et bien que Winstanley ait riposté pour réduire de moitié le déficit, la joueuse de 28 ans a tiré dans les 180 premiers du tournoi avant de conclure la victoire avec sa septième fléchette de match.

“Cela ne fait que commencer. Cela ne fera que grandir à partir d’ici”, a déclaré Sherrock, quart de finaliste au Grand Chelem de fléchettes de l’an dernier.

“Nous avons le Women’s World Matchplay garanti pour l’année prochaine, ce qui, espérons-le, encouragera plus de femmes à venir jouer dans les Women’s Series.

“Ce n’est qu’un tremplin, alors j’espère que nous pourrons continuer à produire et rendre cela massif.”

De Graaf – quatre fois lauréate du titre télévisé – n’a pas pu remporter le premier prix de 10 000 £ dans un concours passionnant, mais elle a réaffirmé ses références avec une série d’affichages impressionnants.

La joueuse de 32 ans a produit la performance des quarts de finale pour envoyer Laura Turner 4-1, tirant dans un brillant 171 et décrochant deux 140 pour l’emporter avec une moyenne de 80,63.

Elle a ensuite largué la tête de série Lisa Ashton dans un combat dramatique à neuf manches, produisant de magnifiques triples 19 dans les dernières étapes pour clôturer une victoire décisive.

Ashton, quadruple championne de Lakeside, a mené 4-3 dans une affaire à l’envers, mais la puissance de score supérieure de De Graaf l’a catapultée vers une victoire historique.

Dimanche 24 juillet – Résultats du Championnat du monde de matchs qualificatifs féminins Quarts de finale (1) Lisa Ashton 4-0 (8) Chloé O’Brien (4) Aileen de Graaf 4-1 (5) Laure Turner (2) Fallon Sherrock 4-2 (7) Katie Sheldon (3) Lorraine Winstanley 4-3 (6) Rhian Griffiths

“C’était incroyable. Le public était brillant. Cela m’a donné la chair de poule”, a admis De Graaf, qui était incertain pour le tournoi après avoir été malade la semaine dernière.

“J’ai adoré l’expérience ici à Blackpool. Nous voulons jouer plus de tournois télévisés et cela nous donne le pouvoir de bien performer et de jouer plus.”

Dimanche 24 juillet – Calendrier Final Prix ​​Gerwyn contre Michel van Gerwen

Ashton, la gagnante de sept titres de la série féminine en 2022, a ouvert sa campagne avec une victoire blanchie à la chaux sur l’adolescente écossaise Chloe O’Brien, avant de succomber à De Graaf dans une confrontation dramatique en demi-finale.

Ailleurs, Winstanley a défié une riposte fougueuse de Rhian Griffiths du Pays de Galles dans l’autre combat de quart de finale, avant de finalement avancer dans une fusillade au dernier match.

Consultez les actualités quotidiennes sur les fléchettes sur skysports.com/darts, notre application pour appareils mobiles et notre compte Twitter @skysportsdarts.