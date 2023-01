Women’s T20 WC Live: Archana supprime la Hollande, l’Angleterre 2 Down contre l’Inde

IND vs ENG, finale de la Coupe du monde féminine U19 en direct: L’Angleterre a perdu deux guichets lors du dernier match de la Coupe du monde féminine U19 T20 au Senwes Park, Potchefstroom, dimanche. Le skipper indien Shafali Verma a remporté le tirage au sort et a choisi de jouer contre l’Angleterre. L’Inde vient de perdre un match dans le tournoi et est en tête du classement des points du groupe 1. En revanche, l’Angleterre est restée invaincue lors des matches de phase de groupes. Ce sera un affrontement intéressant car les deux équipes feront de leur mieux pour décrocher le titre inaugural de la Coupe du monde T20 féminine U19. (Carte de bord en direct)

Inde féminine U19 (jouant XI) : Shafali Verma(c), Shweta Sehrawat, Soumya Tiwari, Gongadi Trisha, Richa Ghosh(w), Hrishita Basu, Titas Sadhu, Mannat Kashyap, Archana Devi, Parshavi Chopra, Sonam Yadav

Angleterre Femmes U19 (Onze de jeu) : Grace Scrivens(c), Liberty Heap, Niamh Fiona Holland, Seren Smale(w), Ryana Macdonald Gay, Charis Pavely, Alexa Stonehouse, Sophia Smale, Josie Groves, Ellie Anderson, Hannah Baker

Voici les mises à jour en direct de la finale de la Coupe du monde féminine U19 T20 entre l’Inde et l’Angleterre directement depuis le Senwes Park à Potchefstroom :