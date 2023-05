Women’s Football Awards : Alessia Russo, Keira Walsh et Lauren James parmi les premières lauréates | Nouvelles du football

Le trio anglais Alessia Russo, Keira Walsh et Lauren James figuraient parmi les gagnants lors de la première édition des Women’s Football Awards à Londres jeudi.

L’attaquant de Manchester United Russo a été nommé joueur de l’année, tandis que le milieu de terrain Walsh, son compatriote vainqueur de l’Euro 2022 qui a rejoint Barcelone depuis Manchester City l’été dernier pour un record mondial, a remporté le prix du joueur international de l’année.

L’attaquant de Chelsea James et le milieu de terrain de Liverpool Missy Bo Kearns, tous deux âgés de 21 ans, ont remporté la catégorie des jeunes joueurs de l’année.

Il y avait aussi des gongs pour deux membres de l’équipe masculine d’Angleterre, le capitaine Harry Kane et Declan Rice recevant des prix d’alliés, et l’ancien attaquant d’Angleterre et d’Arsenal Ian Wright a été nommé champion de football féminin de l’année.

La cérémonie, organisée par Eni Aluko et Jamie Carragher, a suivi plus de 20 000 votes du public exprimés et ratifiés par un jury dirigé par l’attaquant de United Nikita Parris, la milieu de terrain du Real Madrid Caroline Weir et la présentatrice de Sky Sports News Hayley McQueen.

United, qui a obtenu cette saison son plus haut total de points en Super League féminine et sa qualification en Ligue des champions pour la première fois, ainsi que ses débuts en finale de la FA Cup féminine, a été nommé meilleur club de l’année.

Parmi les autres personnes reconnues, citons Fern Whelan, ancienne joueuse d’Everton et de Liverpool, première responsable de l’égalité, de la diversité et de l’inclusion dans le football féminin pour l’Association des footballeurs professionnels, qui a reçu le prix Off The Pitch.

Karen Carney, qui a pris sa retraite en 2019 avec 144 sélections en Angleterre, a reçu un prix pour l’ensemble de ses réalisations, et un prix de reconnaissance spécial a été décerné à Carol Thomas, la capitaine de l’équipe des Lionnes qui a été finaliste au premier Championnat d’Europe féminin en 1984.

Aluko, un autre ancien joueur à avoir remporté plus de 100 sélections en Angleterre, a déclaré : « [Thursday] a été un moment fort de ma carrière. C’était une première pour le football féminin et un moment historique pour le football. Je suis tellement fier de faire partie de cet événement.

« Pour la première fois, le football féminin a obtenu la reconnaissance qu’il méritait. C’est encore plus spécial parce que le public a nominé et voté pour ces prix.

« Voir autant de footballeurs, de personnes, d’organisations et de marques incroyables reconnus pour faire progresser et améliorer le jeu que nous aimons était phénoménal. »