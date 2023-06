Women’s Ashes Test: l’Angleterre poursuit 268 contre l’Australie lors de la dernière journée – en direct

Et si vous voulez garder la carte de pointage en signet, vous pouvez la trouver sur cette page – j’aurais aimé qu’elle ne dise pas « batteur » aussi, mais la merveilleuse Tanya Aldred a examiné cela et c’est apparemment quelque chose hors de notre contrôle.

il y a 46 mois 05.01 HAE Préambule Mégane Maurice

Probablement ce que je préfère à propos du test de cricket, c’est qu’un match peut vraiment être équilibré comme aucun autre sport. Nous avons imploré des tests de cinq jours pour les femmes pendant ce qui semble être une éternité et finalement notre souhait a été exaucé et n’a-t-il pas été réalisé ? Il ne pourrait y avoir de meilleure publicité pour le jeu que celle à laquelle nous venons d’assister au cours des quatre derniers jours. Je regarde les prévisions météorologiques d’aujourd’hui à Trent Bridge et ça a l’air plutôt bien – une petite chance de pluie, mais cela ne semble pas être quelque chose qui nous empêchera d’obtenir un résultat – si l’on en croit le Met Office .

La pièce d’hier avait plus de rebondissements qu’un épisode de Black Mirror – peut-on aujourd’hui en offrir plus ? J’ai hâte de le savoir ! Alyssa Healy avait semblé en dessous de son meilleur – son canard dans les premières manches et certaines décisions de capitaine qui ont laissé son inexpérience à ce niveau ont gâché sa performance, mais elle s’est vraiment levée quand elle est sortie au bâton hier. Ses 50 étaient indispensables et bien qu’elle soit déçue que ce ne soit pas plus, elle a donné de l’espoir à son équipe et une plate-forme à partir de laquelle construire pour se frayer un chemin dans le match.

Bien que l’Australie semble être dans une position plus forte, l’Angleterre n’est pas en reste non plus. Il leur reste suffisamment de temps pour marquer ces points restants et remporter une victoire extraordinaire. Comme je l’ai dit, il n’y a rien de tel qu’un match parfaitement équilibré. Allons-y !