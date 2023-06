Women’s Ashes : Test de cinq jours pour une foule record à Trent Bridge | Nouvelles du cricket

Une foule record devrait descendre sur Trent Bridge plus tard ce mois-ci pour le match test LV = Insurance Women’s Ashes, avec 11 000 billets déjà vendus.

Le match entre les anciens ennemis de l’Angleterre et de l’Australie, qui commence le 22 juin, sera le premier match de test féminin de cinq jours organisé par le premier et devrait battre le record de fréquentation d’un test féminin en Angleterre.

Il s’agit du premier match de la série de sept matchs, avec quatre points attribués aux vainqueurs de l’affrontement à boule rouge, contre deux pour chacun des matches à dépassements limités suivants.

« C’est vraiment excitant que nous ayons enfin un test de cinq jours », a déclaré la batteuse anglaise Tammy Beaumont.

« Je n’ai disputé que sept ou huit tests au cours de mes 12 années de carrière, et tous sauf un ont été nuls, donc avoir ce cinquième jour est vraiment important.

« J’adore jouer au format. C’est un test, ce mot le révèle. Il vous teste physiquement, mentalement, tactiquement, émotionnellement par moments. »

Le moment record pour le cricket vient avec le paysage plus large du sport féminin sur une trajectoire ascendante explosive, avec l’Angleterre remportant les Championnats d’Europe et les Roses rouges remportant le Grand Chelem des Six Nations au cours des 12 derniers mois.

Plus de 70 000 billets ont déjà été vendus pour la série Ashes, qui verra trois internationaux T20 suivis de trois ODI après l’ouverture de Trent Bridge.

Les deux équipes feront pression pour voir le premier résultat depuis 2015, les trois précédents Ashes Tests se sont déroulés sur un match nul sur quatre jours.

Une victoire verrait l’Angleterre faire un premier pas positif vers la récupération des Ashes pour la première fois depuis 2013/14, et avec Trent Bridge qui a accueilli les performances légendaires des Ashes au cours des années passées, un match passionnant est sur le point de se jouer.

« Dans l’ensemble, je pense que le sport féminin dans son ensemble est à l’aube de quelque chose de vraiment spécial dans ce pays, et j’espère que nous pourrons surfer sur la crête de cette vague », a poursuivi Beaumont.

« Le niveau va être plus élevé qu’il ne l’a jamais été et les deux équipes vont essayer de faire avancer le match.

« C’est la plus grande rivalité dans le cricket masculin et féminin, et, en jouant à Trent Bridge, la foule sera si importante pour nous donner un avantage. »

Le Women’s Ashes a lieu en juin et juillet, en commençant par un test de cinq jours à Trent Bridge avant trois T20 et trois ODI, et est en direct sur Sports du ciel.