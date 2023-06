Women’s Ashes Test : Angleterre contre Australie, troisième jour – en direct

il y a 40 ans 06.36 HAE 61e au dessus : Angleterre 246-2 (Beaumont 114, Sciver-Brunt 55) Quelques singles de Garth, dans un autre set contrôlé. Peter Gibbs a envoyé un e-mail. « Hier soir, Heather K a dit : ‘C’était dans la balance hier soir, le guichet est plutôt mort pour les quilleurs. Le fait que Sophie ait pu tenir une extrémité était exceptionnel, garder les quilleurs la frapper dans une souche. Je suppose que comme les bazballers, nous avons le choix sur la façon dont les guichets sont préparés pour la série. Est-ce que nous? Est-ce ce que nous voulions ? Est-ce que ça a marché ? Dans d’autres nouvelles, vous avez vu là-dessus comment gagner le Ashes Doco. Je n’ai jamais vraiment apprécié vos cheveux jusqu’à ce que je les voie « en direct ». Bonne journée à tous. Je vais fouiller la côte galloise. Merci Pierre. Les cheveux ont été tondu pour cet été, mais ça va revenir. En ce qui concerne les terrains, la plupart des tests féminins ont eu du mal à se voir attribuer un terrain. Il n’y a pas eu de choix de terrain, et même au cours de la décennie où j’ai couvert le jeu, nous avons constamment vu des terrains utilisés, des tas de boue plats et lents, donnés au jeu féminin. Donc, dans ce canon, ce pitch est génial. Je ne pense pas que « mort » soit le bon mot, juste que c’est bon pour le bâton et que les quilleurs doivent travailler, mais au moins il a du rythme et de la portée, donc les points sont marqués rapidement et des occasions peuvent être créées. À Taunton 2019, ou North Sydney 2017, ou Canterbury 2015, vous n’auriez pas eu de bords portant jusqu’au cordon. Ces joueurs en ont raté trop, donc le côté frappeur est resté au top.



il y a 6 mois 06h30 HAE Demi siècle! Natalie Sciver-Brunt 53 sur 69 balles 60e au-dessus : Angleterre 244-2 (Beaumont 113, Sciver-Brunt 54) Bon taux de notation pour Sciver-Brunt alors qu’elle aborde son jalon mineur avec une barre oblique au point pour quatre. Brown garde juste le bowling large à l’extérieur. Il y a un peu de balancement dans les airs, mais ce n’est pas une menace à moins qu’ils n’essaient de nourrir une prise dans le ravin. Cela pourrait être une méthode coûteuse contre ce joueur.



il y a 9 mois 06.28 HAE 59e au total : Angleterre 238-2 (Beaumont 112, Sciver-Brunt 49) Premiers runs contrôlés de la journée au large de Garth, alors que Sciver-Brunt place un couple à travers le point et enchaîne avec un simple pour passer à 49 et conserver la frappe.



il y a 13 mois 06.23 HAE 58e au total : Angleterre 235-2 (Beaumont 112, Sciver-Brunt 46) Et bien Stuie, ils le feront si Brown continue à jouer comme ça. Trop plein, et Beaumont le conduit parfaitement à mi-chemin pendant quatre. Trois balles plus tard, la mémoire musculaire d’un jour signifie qu’elle ne peut s’empêcher d’atteindre la plus large, la faisant glisser malgré deux glissades à la corde. La balle suivante est un court hit-me, et Beaumont claque le coup de traction pour une douzaine de plus.



il y a 15 mois 06.21 HAE @GeoffLemonSport Bonjour Geoff, j’espère que l’Angleterre pourra continuer ce matin et se rapprocher du total australien. — Stuie Neale (@MrNeale92) 24 juin 2023

il y a 18 mois 06.19 HAE 57e au total : Angleterre 223-2 (Beaumont 100, Sciver-Brunt 46) Dans le blockhole va Garth à Sciver-Brunt, continue de sécher les choses, et quand elle offre de la largeur il y a une autre goutte! L’Australie en a raté quelques-uns hier. Techniquement, peut-être que personne n’y a touché, mais la coupe supérieure vole entre le premier et le deuxième feuillet et aucun n’est assez rapide pour répondre. C’est un travail difficile pour une équipe de terrain si vous ne les prenez pas.



il y a 23 mois 06.13 HAE 56e : Angleterre 219-2 (Beaumont 100, Sciver-Brunt 42) Un peu miteux de Beaumont tôt, lance la batte à la largeur de Brown mais ne peut pas poser la batte dessus. Brown continue de jouer au bowling plus loin de la souche que ce n’est probablement son intention, mais au moins cela arrête le score.



il y a 26 mois 06.11 HAE 55e plus : Angleterre 219-2 (Beaumont 100, Sciver-Brunt 42) Kim Garth était l’opérateur le plus ordonné d’Australie avec le ballon hier, a limité les courses et elle commence de la même manière ce matin sur une ligne hors souche, traitée avec attention par Sciver-Brunt.



il y a 30 min 06.07 HAE 54e au total : Angleterre 219-2 (Beaumont 100, Sciver-Brunt 42) Drame premier bal de la journée ! Darcie Brown explose un inswinger, cloue Nat SB sur le pad, et elle est abandonnée. La pâte passe en revue, bien sûr, elle le fait, le plus gros guichet restant et il y a beaucoup de mouvement sur cette balle. À tel point qu’il se faufile derrière le moignon de la jambe. Difficile d’être un quilleur : les battre tous se termine par une belle livraison, mais c’est trop faire.



il y a 39 min 05h58 HAE Nous sommes presque prêts à partir…



