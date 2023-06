Women’s Ashes: Tammy Beaumont franchit le siècle alors que l’Angleterre cherche à battre le score imposant de l’Australie en première manche | Nouvelles du cricket

Tammy Beaumont a frappé un magnifique siècle de test inaugural pour mener les efforts au bâton de l’Angleterre alors qu’elle cherche à battre le score important de 473 en première manche de l’Australie lors du test féminin des cendres à Trent Bridge.

Beaumont devient juste la deuxième femme anglaise à frapper cent dans les trois formats après Heather Knight, et bien que l’ouverture ait montré ses talents suprêmes tout au long, elle a également bénéficié d’une étrange tranche de chance – pas plus que lorsqu’elle était sur 61 et Australie n’a pas réussi à détecter et à examiner un bord jusqu’à la jambe courte de la fileuse de jambe Alana King.

Beaumont a encaissé après le sursis, frappant 16 limites sur son chemin vers un cent fulgurant de 152 balles, élevé dans l’avant-dernière de la journée.

Elle a partagé un partenariat de 115 points pour le deuxième guichet avec Knight (57) et a démarré, avec le soutien de Nat Sciver-Brunt (41no), après la chute du skipper anglais face à Ashleigh Gardner (1-47). L’Angleterre a clôturé la journée sur 218-2, toujours à la traîne par 255 points.

Angleterre vs Australie, Women’s Ashes Test, deuxième jour Tammy Beaumont (100no) est devenue la deuxième femme anglaise à frapper cent dans les trois formats après Heather Knight

Beaumont a reçu une bouée de sauvetage massive sur 61 lorsque le bord à la jambe courte d’Alana King n’a pas été détecté et n’a pas été examiné

Annabel Sutherland (137no) a atteint un premier siècle pour l’Australie en ajoutant 145 au total du jour au lendemain de 328-7

Sophie Ecclestone (5-129) a remporté un premier test cinq pour et un premier contre l’Australie, alors que les touristes ont été éliminés pour 473

L’Angleterre a clôturé la deuxième journée sur 218-2 lors de sa première manche, avec Nat Sciver-Brunt 41 pas sorti, partageant une position ininterrompue de 67 points avec Beaumont

Le vainqueur du match Test gagne quatre points, dont deux pour un match nul dans la série Ashes multi-format

Sutherland siècle a l’Australie au sommet tôt

Annabel Sutherland (137no) était la star du spectacle d’un point de vue australien, la polyvalente frappant un magnifique premier siècle alors qu’elle, avec l’aide de la queue, a ajouté 145 au total des touristes de 328-7.

Sophie Ecclestone (5-129) a pris deux des trois guichets pour tomber pour l’Angleterre pour réclamer un premier test à cinq, ainsi qu’un premier dans n’importe quel format contre l’Australie.

Annabel Sutherland revendique le premier guichet de l’Australie, renvoyant Emma Lamb au deuxième glissement



Sutherland (1-28) a également fourni la percée d’ouverture de l’Australie avec le ballon, tentant Emma Lamb (10) dans l’entraînement alors que l’ouvreur s’est envolé pour la deuxième glissade, mais l’éclat de Beaumont a donné lieu à l’optimisme de l’Angleterre à l’approche de la troisième journée.

Ce match test unique ouvre la série multi-format Women’s Ashes 2023. Quatre points sont attribués au vainqueur, dont deux pour un match nul. Trois internationaux T20 et trois ODI suivent, où deux points sont offerts pour chaque victoire et un pour une égalité ou aucun résultat.

Alana King a lancé un appel pour une prise à l’étape courte de Tammy Beaumont, mais l’Australie a choisi de ne pas utiliser un examen



L’Angleterre, commençant le deuxième matin n’ayant besoin que de trois guichets pour commencer à frapper, aurait espéré des percées précoces mais était coupable d’avoir laissé l’Australie s’en sortir.

La débutante Lauren Filer – qui avait tellement impressionné le jour de l’ouverture – et Ecclestone ont été négligées au départ pour le combo de la paire d’ouverture Lauren Bell et Kate Cross.

Le déménagement n’a pas eu l’effet escompté et au moment où Filer et Ecclestone ont été introduits, Sutherland et King avaient les yeux rivés sur une vague de frontières.

Ecclestone a presque épinglé King lbw immédiatement, mais avec la décision de l’arbitre allant contre l’Angleterre sur le terrain, leur examen s’est avéré infructueux malgré le fait que le ballon ait été montré pour couper le moignon de la jambe.

Cela importait peu à la fin, car Bell (2-91) est revenue au bowl King (21) sans qu’elle n’ajoute davantage à son score, mettant fin au partenariat de 47 points.

Découvrez les meilleurs morceaux du premier siècle de test d’Annabel Sutherland



Sutherland a continué à l’autre bout, naviguant jusqu’à son siècle. Alors que le score de l’Australie dépassait les 400 points, elle a franchi le cap avec le premier des trois fours écrasé dans le même par-dessus Filer.

Ecclestone et Beaumont ramènent l’Angleterre en test

Sutherland a dominé un partenariat de 95 points avec Kim Garth (22 ans) de chaque côté de l’intervalle du déjeuner pour dégonfler davantage l’Angleterre, mais encore une fois, c’est Ecclestone qui a allumé une étincelle sous l’équipe locale.

Regardez le premier test à cinq guichets de Sophie Ecclestone alors que la fileuse a joué pour l’Angleterre



Elle a d’abord réclamé Garth lbw, défait par la balle du bras, avant d’ajouter Darcie Brown (5), attrapée et jouée de manière impressionnante – de chaque côté d’être écrasée pour six par Sutherland – pour conclure les manches et décrocher son cinq pour.

Malgré le score imposant de l’Australie en première manche, l’Angleterre a répondu positivement, même après la défaite de Lamb pour terminer 10e.

En plus du bord non détecté de Beaumont sur la jambe courte, elle a connu un coup de chance plus tôt quand à quatre, Phoebe Litchfield incapable de saisir une chance certes difficile sur un bord de Brown.

Ashleigh Gardner revendique le capitaine anglais Heather Knight qui part peu de temps après avoir élevé son demi-siècle



Gardner a de nouveau trouvé le bord extérieur de l’ouvreur tard, avec Beaumont sur 88, mais Jess Jonassen cette fois n’a pas réussi avec son effort de plongée dès la première glissade. Sciver-Brunt a également offert une chance très difficile d’attraper et de renverser pour Garth à sept ans.

Par ailleurs, la paire avait l’air en contact impérieux, avec leur partenariat ininterrompu de 67 points n’utilisant que 12,4 overs alors que les quilleurs australiens fatiguaient en fin de journée.

Beaumont: L’équipe passe avant les jalons personnels

La frappeuse anglaise Tammy Beaumont lors de son premier siècle de manches:

« Il y a probablement eu des moments où je pensais que je n’allais pas affronter assez de ballons pour y arriver, mais cela a mis l’équipe dans une bonne position.

« Si nous continuons à gagner ce match test, ce serait là-haut. C’est génial de le cocher et quand j’étais enfant, je rêvais de marquer une centaine de tests Ashes. Mais au fur et à mesure que j’avançais, cela contribuait au équipe.

« Si vous vous appliquez en tant que frappeur, il y a certainement des courses à faire et jusqu’à présent, nos frappeurs ont plutôt semblé à l’aise.

« Heather m’a dit quand je suis entrée dans le vestiaire » bienvenue au club « – je n’avais pas réalisé qu’elle voulait dire les trois formats, je pensais qu’elle voulait juste dire une centaine de cendres.

« C’est toujours bon de revenir sur les jalons personnels et agréable de cocher celui-ci – quelque chose qui, je pensais, pourrait probablement m’échapper alors que j’arrive à la fin de ma carrière. »

Edwards : Beaumont vit pour ces matchs | « L’Angleterre en bonne position »

L’ancienne capitaine anglaise Charlotte Edwards sur Tammy Beaumont :

« Elle est brillamment frappée. Elle entre dans ce test à la suite d’un 200 dans un match d’échauffement et vous pouvez dire quand Tammy est en marche. Je sais que je peux, parce que je l’ai vue.

« Elle a l’air confiante en ce moment, elle a l’air d’avoir une vraie présence dans le pli et je pense qu’elle l’a montré aujourd’hui.

« Ce sont les matchs pour lesquels elle vit, un grand match contre l’Australie, et elle s’intensifie vraiment. L’Angleterre est dans une position décente. »

Ce sont les matchs pour lesquels elle vit, un grand match contre l'Australie, et elle s'intensifie vraiment. L'Angleterre est dans une position décente. »