Women’s Ashes: Tammy Beaumont double le record d’Angleterre, mais l’Australie s’ajoute pour mener le troisième jour | Nouvelles du cricket

Tammy Beaumont a frappé le tout premier double-cent par une Anglaise en test de cricket, mais une position d’ouverture de 82 points a valu à l’Australie une précieuse avance de 92 points par des souches le troisième jour à Trent Bridge.

Beaumont (208) a amélioré le score de test record de Betty Snowball, âgé de 88 ans, pour l’Angleterre alors qu’elle dépassait 189 sur le chemin de sa double tonne – seulement la huitième joueuse à atteindre la marque au cricket féminin.

Mais malgré l’éclat de Beaumont, l’Angleterre a perdu ses quatre derniers guichets pour 15 points en cinq overs pour être éliminée pour 463 et les voir suivre l’Australie par 10 lors des premières manches.

Et cet avantage a été étendu à près de 100 à la fin du jeu alors que Beth Mooney (33no) et Phoebe Litchfield (41no) ont mis en place un partenariat fulgurant dans les 19 derniers overs de la journée.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Tammy Beaumont a marqué le premier double cent par une joueuse anglaise lors des tests féminins, faisant 208 sur 331 balles contre l’Australie à Trent Bridge



Angleterre vs Australie, Women’s Ashes Test, troisième jour Tammy Beaumont (208) bat le record de 88 ans de Betty Snowball Score de test de 189 pour les femmes d’Angleterre

Le double-cent de Beaumont est le premier pour l’Angleterre dans le cricket féminin et le huitième par n’importe quel joueur

L’Angleterre a joué pour 463 après avoir perdu les quatre derniers guichets pour 15 points en cinq overs

L’Australie prend une avance de 10 points en deuxième manche et l’étend à 92 points par souches

Beth Mooney (33no) et Phoebe Litchfield (41no) reprennent un partenariat ininterrompu de 82 courses pour l’Australie le quatrième jour

Le vainqueur du match Test gagne quatre points, dont deux pour un match nul dans la série Ashes multiformat

Ce match test féminin unique ouvre la série Ashes multiformat 2023. Quatre points sont attribués au vainqueur, dont deux pour un match nul. Trois internationaux T20 et trois ODI suivent, où deux points sont offerts pour chaque victoire et un pour une égalité ou aucun résultat.

L’Angleterre reprenant la troisième journée sur 218-2, Beaumont et Nat Sciver-Brunt ont repris là où ils s’étaient arrêtés la veille en ajoutant 137 pour le troisième guichet.

Cela dit, Sciver-Brunt aurait très bien pu tomber à la première livraison de la journée, donnée en lbw à Darcie Brown, pour être sauvé lors de la révision avec le ballon glissant le long de la jambe.

Cela faisait partie d’une ouverture impressionnante des quilleurs australiens, appliquant la pression sur la paire anglaise, avec des points difficiles à obtenir. Beaumont ne s’est pas égarée et n’a pas ajouté à sa centaine d’invincibilité jusqu’au cinquième du matin.

Sciver-Brunt a eu une autre frayeur en faisant clignoter un avantage sur Kim Garth juste au-dessus et entre le premier et le deuxième glissement, mais cette limite jusqu’au troisième homme a soudainement ouvert les vannes pour l’Angleterre.

Beaumont a craqué trois autres fours sur le suivant de Brown, tandis que Sciver-Brunt a effectué son troisième Test cinquante – sur 70 balles – avec un entraînement biaisé jusqu’à la limite profonde du point arrière.

Le partenariat de cent, sur seulement 132 balles, a rapidement suivi alors que l’Angleterre en dépassait également 250. Sciver-Brunt, maintenant pleinement dans sa foulée, a ensuite écrasé Annabel Sutherland pendant trois quatre de suite.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Une percée bien nécessaire pour l’Australie alors qu’Ashleigh Gardner prend le guichet de Nat Sciver-Brunt



L’Angleterre a réduit l’avance de l’Australie à moins de 200 mais, peu de temps après, la percée est finalement arrivée pour les visiteurs, avec Sciver-Brunt (78) obtenant un léger avantage sur une balle plus rapide tirée par Ashleigh Gardner (4-99).

Le guichet a relancé un peu de vie dans l’attaque australienne, avec 18 livraisons pour que Sophia Dunkley s’en aille et, bien qu’elle ait négocié en toute sécurité les dernières affres de la session, elle est tombée pour un neuf de 51 balles peu après le déjeuner. , a lancé lors d’une tentative de piratage frustré à travers la ligne vers Gardner.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Mel Jones et Katherine Sciver-Brunt rigolent dans la boîte de commentaires avec le reste de l’équipe d’experts de Sky Sports le jour 3



Beaumont a dépassé 150 dans la seconde après l’intervalle, mais le guichet de Dunkley a été presque suivi avec ses trois balles plus tard. Donné lbw à la fileuse de jambes Alana King sur le terrain, Beaumont a sauvé mes quelques millimètres lors de la révision, avec le ballon lancé juste à l’extérieur de la jambe.

La première limite de Danni Wyatt en test de cricket, percée à travers les couvertures, a signalé son intention – le premier des sept quatre dans son coup entreprenant de 49 balles – alors que l’Angleterre a ramené son déficit en dessous de 100.

Cela a incité la deuxième nouvelle balle à être finalement prise au 100e, et Wyatt (44) est tombé peu de temps après, devançant Brown (1-78) au deuxième glissement, avec Amy Jones (13) partant ensuite à moindre coût, lançant une simple prise. jusqu’à mi-parcours d’Ellyse Perry (1-39).

Beaumont, quant à elle, a poursuivi son bonhomme de chemin, battant le record de Snowball avec une frontière habilement guidée entre les glissades et le ravin – dans le processus, battant également le record de l’Angleterre en équipe (414).

Son double-cent a suivi peu de temps après l’intervalle de thé, alors que l’Angleterre se déplaçait à moins de 50 du total imposant de l’Australie, mais une décision litigieuse contre Sophie Ecclestone (17 ans) a soudainement déclenché un effondrement tardif.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Tahlia McGrath piège Sophie Ecclestone devant, la joueuse anglaise revoit mais cela ne la sauve pas.



Ecclestone a été donné à Tahlia McGrath (3-24) et, bien qu’il y ait eu la suggestion d’un bord intérieur potentiel lors de l’examen, la décision n’a pas été annulée.

McGrath a également renvoyé Kate Cross pour un canard avec une beauté qui, pêchant vers la droite, s’est redressé juste assez pour battre le bord extérieur et couper le haut de la souche.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Tahlia McGrath lance la livraison parfaite à Kate Cross, la renvoyant sans marquer



Elle a ajouté Lauren Filer (11) peu de temps après, les magnifiques manches de Beaumont se terminant alors alors qu’elle était renversée par Gardner alors qu’elle tentait de balayer. L’Angleterre a tout pour 463, à seulement 10 de moins que l’Australie.

Mais les efforts de Mooney et Litchfield au cours de la dernière heure de jeu ont permis aux visiteurs de revenir au sommet, le terrain offrant toujours très peu d’aide aux quilleurs.

Cross avait la seule chance que la mini-session lui tombe dessus, de son propre bowling, mais elle a mis Litchfield à 10, avec la balle éclatant entre ses mains bas dans son suivi.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Tammy Beaumont reçoit une ovation debout après avoir été licenciée pour un incroyable 208 contre l’Australie



Beaumont « submergé » par un score record | « J’étais juste dans la zone »

L’ouvreuse anglaise Tammy Beaumont sur son double cent record:

« Je n’arrive pas à y croire pour être honnête. J’étais assez dépassé quand j’ai marqué un double-cent dans le match ‘A’ la semaine dernière, et je pensais qu’il n’y avait aucune chance que je le répète.

« C’était formidable de contribuer de cette manière. C’était un sentiment incroyable ; j’avais beaucoup de famille à [on Saturday].

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Tammy Beaumont dit qu’elle est incrédule après avoir marqué un double siècle contre l’Australie



« J’étais juste dans la zone tout le temps. Je pense que les filles vous diraient que je n’ai absolument rien dit au thé. J’avais juste les yeux d’acier.

« Il reste deux jours, c’est une grosse session matinale à venir. Si nous pouvons obtenir quelques guichets, nous pouvons démarrer. De manière égale. »

L’ancienne quilleur rapide anglaise Katherine Sciver-Brunt sur Beaumont :

« C’est une personne si résiliente, en général, mais une combattante absolue lorsqu’il s’agit de jouer pour l’Angleterre – et elle a ce truc en elle où elle peut transformer des années 50 en centaines, en années 150 et [on Saturday] un double-cent.

« Elle a cette chose où elle peut simplement réinitialiser et repartir et réinitialiser et repartir. Peu de gens ont cela en eux.

« Ce n’est pas un choc pour moi, mais je suis ravi pour elle et c’est tout simplement génial pour l’Angleterre d’avoir Tammy dans les courses.

« Elle avait l’habitude de m’énerver dans les filets. Je connaissais chaque session, je ne pouvais pas me détendre ou avoir un jour de congé, m’installer dans un sort ou un bol à 75% – quelque chose comme ça.

« C’était toujours une bataille, toujours un combat. Je suis extrêmement compétitive et elle ne céderait pas non plus. »

Horaire des cendres féminines (tous les matchs en direct sur Sports du ciel)

Match test (pont de Trent) – jeudi 22 juin – lundi 26 juin

– jeudi 22 juin – lundi 26 juin Premier T20 international (Edgbaston) – Samedi 1er juillet (début 18h35)

– Samedi 1er juillet (début 18h35) Deuxième T20 international (The Kia Oval) – Mercredi 5 juillet (début 18h35)

– Mercredi 5 juillet (début 18h35) Troisième T20 international (Lord’s) – Samedi 8 juillet (début 18h35)

Samedi 8 juillet (début 18h35) Première journée internationale je (Stade Unique, Bristol) – Mercredi 12 juillet (début 13h)

je – Mercredi 12 juillet (début 13h) Deuxième journée internationale je (Le bol Ageas) – Dimanche 16 juillet (départ 11h)

je – Dimanche 16 juillet (départ 11h) Troisième international d’une journée (Taunton) – Mardi 18 juillet (début 13h)

Regardez la quatrième journée du Women’s Ashes Test à Trent Bridge, en direct sur Sky Sports Cricket dimanche, avec une couverture à partir de 10h15 et le début du jeu à partir de 11h.