Women’s Ashes: Tammy Beaumont dit que les outsiders anglais attaqueront l’Australie à la recherche de la victoire dans la série | Nouvelles du cricket

Tammy Beaumont dit que l’Angleterre entre dans le Women’s Ashes avec un état d’esprit frais et agressif alors qu’elle cherche à battre l’Australie dans la série pour la première fois depuis 2013/14.

L’Australie détient les Ashes depuis 2015 et a remporté les deux dernières éditions 12-4 aux points, alors qu’elle est également championne du monde en titre dans les formats 50 plus et 20 plus du jeu.

La série multi-format débute le 22 juin avec un match test unique avant que trois internationaux T20 et trois internationaux d’une journée complètent la série. Quatre points sont disponibles pour les vainqueurs du match test et deux points pour les vainqueurs du jeu à balle blanche, les équipes partageant les points en cas de match nul, d’égalité ou d’absence de résultat.

Beaumont admet que l’Angleterre entre dans les Ashes en tant qu’outsider, mais le frappeur espère qu’adopter un état d’esprit offensif devant des foules record attendues peut entraîner une surprise.

« L’Australie, à juste titre, établit de nouvelles normes dans le football féminin et est l’une des équipes sportives les plus titrées en termes de trophées sur la planète », a déclaré Beaumont. Sky Sports Nouvelles.

« Donc, nous ne nous faisons pas d’illusions, cela va être un test vraiment difficile et nous sommes des outsiders dans cette série.

Cinq dernières séries féminines Ashes 2021/22 – L’Australie bat l’Angleterre 12-4 aux points

2019 – L’Australie bat l’Angleterre 12-4 aux points

2017/18 – L’Australie et l’Angleterre ont fait match nul 8-8 aux points

2015 – L’Australie bat l’Angleterre 10-6 aux points

2013/14 – L’Angleterre bat l’Australie 8-10 aux points

« Mais en même temps, si nous voulons les affronter, nous devons le faire de manière vraiment positive, aller vers eux et vraiment combattre leurs grands joueurs.

« C’est vraiment excitant d’en faire partie. Nous essayons de changer la façon dont nous jouons le jeu pour rattraper l’Australie et c’est maintenant le bon moment pour les affronter en Angleterre, avec des foules record et voir jusqu’où nous pouvons aller contre eux, et j’espère qu’ils sortiront vainqueurs. »

Interrogé sur la clé pour gagner la série, Beaumont a répondu: « Je pense que prendre des guichets. L’Australie a une formation de frappeurs très profonde et très réussie, c’est presque si l’un ne vous attrape pas, le suivant le fera.

« Donc, prendre des guichets et avoir cet état d’esprit vraiment agressif de » comment allons-nous les faire sortir et comment allons-nous continuer à prendre des guichets?

« Si nous perdons quelques points en cours de route, ce n’est pas grave, nous devons essayer de les éliminer. »

Mike Atherton et Nasser Hussain disent que l’équipe féminine d’Angleterre doit avoir confiance si elle veut battre une grande équipe australienne dans les Ashes.



« Un test record peut mettre en place des séries »

Une foule record devrait descendre sur Trent Bridge pour le match test d’ouverture de la série, avec 11 000 billets vendus à ce jour.

Le match sera également le premier match test féminin de cinq jours organisé en Angleterre. Les trois derniers Ashes Tests se sont soldés par un match nul sur quatre jours.

Mais ces trois tests ont également eu lieu au milieu de la série, et Beaumont pense que le jeu de la journée supplémentaire et qu’aucune des deux équipes n’a déjà de points au tableau à défendre améliorera le spectacle pour toute la série.

« C’est vraiment excitant d’avoir le match test en premier. Cela signifie que nous pouvons jouer de manière plus agressive et vraiment pousser pour un résultat », a déclaré Beaumont.

Calendrier des cendres des femmes Match test (Pont Trent) – Jeudi 22 juin – Lundi 26 juin (début 11h) Premier T20 international (Edgbaston) – Samedi 1er juillet (début 18h35) Deuxième T20 international (The Kia Oval) – Mercredi 5 juillet (début 18h35) Troisième T20 international (Lord’s) – Samedi 8 juillet (début 18h35) Premier international d’une journée (Unique Stadium, Bristol) – Mercredi 12 juillet (début 13h) Deuxième international d’un jour (The Ageas Bowl) – Dimanche 16 juillet (départ 11h) Troisième international d’une journée (Taunton) – Mardi 18 juillet (début 13h)

« Assez souvent, quand c’est au milieu, celui qui est devant, veut juste tirer ce test pour garder cet avantage de points.

« Je pense que ça va être génial, et avec un test de cinq jours, je peux certainement voir qu’il y a un résultat. Donc quelqu’un va repartir avec quatre points après les cinq jours, et ensuite je pense que cela mènera à vraiment cricket agressif et offensif pour le reste de la série. »

Plus de 70 000 billets ont déjà été vendus pour la série Ashes et Beaumont est ravie de voir la passion autour du football féminin se diriger vers la série.

Elle a déclaré: « C’est génial. Nous avons opté pour les plus grands terrains de test match, ceux qui ont une plus grande capacité. Il semble que nous allons le vendre, donc c’est formidable de voir quand vous donnez une plate-forme au jeu féminin, vraiment bon marketing avec les Ashes et deux équipes, je pense que c’est super à voir.

« C’est formidable de voir le pays nous soutenir et, espérons-le, être notre 12e personne alors que nous parcourons le pays. »

Le jeune talent anglais s’intensifie après le départ à la retraite de Katherine Sciver-Brunt

Image:

Lauren Bell fait partie des talents émergents d’Angleterre qui peuvent combler le vide laissé par Katherine Sciver-Brunt dans le département de bowling





L’Angleterre sera privée de la légendaire quilleure Katherine Sciver-Brunt pour les Ashes après avoir annoncé sa retraite du cricket international le mois dernier.

Beaumont est ravi de voir qui interviendra pour combler le vide laissé par le joueur de 37 ans et le frappeur pense que le talent montant de l’Angleterre a ce qu’il faut pour battre l’Australie.

« [Katherine] in the Ashes était quelqu’un qui est toujours talismanique. Nous la suivions en quelque sorte et chaque fois que nous avions besoin de quelqu’un dans un match test, elle chargeait et avait un gros sort.

« Donc, elle va être un gros raté, mais je pense que les jeunes arrivent vraiment à la minute et sont vraiment excités de voir qui assumera ce rôle de leader de l’attaque et je pense que nous aurons du succès avec nos nouveaux quilleurs.

« Je pense que Lauren Bell est devenue de plus en plus forte sous (l’entraîneur-chef) Jon Lewis. Elle développe de nouvelles variantes et devient plus rapide.

« Vous ne pouvez pas non plus regarder au-delà de Kate Cross. Elle est vraiment montée dans ces grosses bottes de Katherine Sciver-Brunt et mènera très bien notre attaque.

« Quelqu’un comme Issy Wong est vraiment excitant à voir. Quelqu’un qui veut vraiment jouer vite dans le jeu féminin est toujours quelqu’un dont il faut s’occuper.

« Nat Sciver-Brunt est absolument exceptionnel et probablement le meilleur polyvalent au monde en ce moment. Sophie Ecclestone est encore si jeune mais elle fait un si bon travail pour nous.

« Nous avons des joueurs qui peuvent réaliser des performances gagnantes. Quelqu’un comme Alice Capsey, elle n’a que 19 ans mais est déjà une superstar. Comme je le vois, le jour, c’est le jeu de n’importe qui et c’est vraiment excitant de faire partie de l’équipe à l’heure actuelle. »

