Women’s Ashes: Sophie Ecclestone dit aux jeunes anglais de « reculez-vous contre l’Australie » | Nouvelles du cricket

Sophie Ecclestone a exhorté les jeunes joueuses anglaises à « se soutenir » contre l’Australie, bien qu’elles soient négligées pour la série Women’s Ashes – qui commence en direct sur Sky Sports ce jeudi.

L’Australie détient les Ashes depuis 2015 et a remporté les deux dernières éditions 12-4 aux points, alors qu’elle est également championne du monde en titre dans les formats 50 plus et 20 plus du jeu.

Bien qu’il n’ait que 24 ans, Ecclestone sera le joueur le plus âgé d’une jeune équipe de bowling anglaise qui comprend Issy Wong, Lauren Bell et Lauren Filer.

Seam Bowler Filer, 22 ans, a été une habituée du côté de Western Storm au cours des dernières saisons et a remporté sa première convocation complète.

Interrogée sur Sky Sports News sur les conseils qu’elle donnerait à ses jeunes coéquipiers, Ecclestone a déclaré: « Profitez-en. Profitez du défi. Si vous obtenez un guichet, célébrez-le durement et soutenez-vous. »

La capitaine anglaise Heather Knight pense que le duo non plafonné de Lauren Filler et Danielle Gibson pourrait avoir un impact important dans les cendres féminines cet été.



S’en tenir à l’essentiel

Une foule record devrait descendre sur Trent Bridge pour le match test des cendres des femmes jeudi – avec plus de 11 000 billets déjà vendus.

Ecclestone sait que le cricket à balles rouges nécessite un état d’esprit différent des formats limités et veut garder les choses simples.

« Je dois juste faire mes bases plus longtemps. Pour moi, c’est s’assurer que je ne m’ennuie pas avant que le frappeur ne le fasse. Chaque fois que Heather [Knight] s’approche de moi, elle me dit toujours » lancez votre meilleure balle, lancez votre meilleure balle « . Alors restez simple et faites les bases plus longtemps », a-t-elle expliqué.

« Heather me donnera le ballon dans des situations de pression. Parfois, je serai frustrée lorsque je ne pourrai pas faire ce qu’elle veut, mais j’aime être dans des situations de pression et j’espère pouvoir lui prendre des guichets. »

Image:

L’Anglaise Sophie Ecclestone sera la joueuse principale du match test à Trent Bridge





Ecclestone : l’Angleterre est négligée

Tammy Beaumont dit que l’Angleterre essaiera de jouer de manière agressive mais admet qu’ils sont les outsiders, ce avec quoi Ecclestone est d’accord.

« Les Ashes sont toujours aussi excitants. L’Australie est une grande équipe et une force avec laquelle il faut compter. Je pense que nous y allons en tant qu’opprimés, donc c’est vraiment excitant pour nous de nous battre contre eux.

« C’est toujours une grande bataille quand nous jouons contre eux. C’est la meilleure équipe du monde pour une raison, ils ont de grands joueurs mais j’espère que nous pourrons les défier. »

L’Anglaise Tammy Beaumont admet que son équipe sera négligée dans la prochaine série Ashes, mais insiste sur le fait qu’elle doit adopter une approche agressive.



Horaire des cendres féminines (tous les matchs en direct sur Sports du ciel)

Match test (pont de Trent) – Jeudi 22 juin – Lundi 26 juin (début 11h)

– Jeudi 22 juin – Lundi 26 juin (début 11h) Premier T20 international (Edgbaston) – Samedi 1er juillet (début 18h35)

– Samedi 1er juillet (début 18h35) Deuxième T20 international (The Kia Oval) – Mercredi 5 juillet (début 18h35)

– Mercredi 5 juillet (début 18h35) Troisième T20 international (Lord’s) – Samedi 8 juillet (début 18h35)

Samedi 8 juillet (début 18h35) Première journée internationale je (Stade Unique, Bristol) – Mercredi 12 juillet (début 13h)

je – Mercredi 12 juillet (début 13h) Deuxième journée internationale je (Le bol Ageas) – Dimanche 16 juillet (départ 11h)

je – Dimanche 16 juillet (départ 11h) Troisième international d’une journée (Taunton) – Mardi 18 juillet (début 13h)

Comment fonctionne le système de pointage des Women’s Ashes ?

Les vainqueurs du match Test gagnent quatre points, les équipes prenant chacune deux points en cas d’égalité. Deux points sont attribués pour les victoires dans chacun des jeux de balle blanche, les équipes récoltant un point chacune en cas d’égalité ou d’absence de résultat.

La couverture du match test, à Trent Bridge, commence à 10h avant le premier bal à 11h.