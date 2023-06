Women’s Ashes : notes des joueuses anglaises – Tammy Beaumont et Sophie Ecclestone excellent dans leur défaite face à l’Australie | Nouvelles du cricket

Nous évaluons les joueuses anglaises sur 10 après la défaite de 89 points face à l’Australie lors du Women’s Ashes Test à Trent Bridge…

Tammy Beaumont – 9.5

208 de 331 balles

22 de 26 balles

Vous devez vous sentir pour Beaumont. Le premier double siècle d’une Anglaise dans les tests, le cinquième score individuel le plus élevé dans un test féminin, mais elle s’est retrouvée du côté des perdants. L’ouvreuse de l’Angleterre a été superbe dans son 208, avec son jeu de jambes, sa forme physique, sa finesse et sa concentration au premier plan lors d’une manche marathon de plus de huit heures.

Beaumont a également impressionné dans la deuxième manche jusqu’à ce qu’elle devance Ashleigh Gardner pour glisser et déclencher un effondrement de 4-18 qui a aspiré la vie de la poursuite de l’Angleterre de 268. Nous la renverserons d’un demi-point pour cela !

La grande question est maintenant de savoir si Beaumont méritera un rappel dans l’équipe d’Angleterre pour l’étape T20 de la série multi-format ? Elle n’a pas joué de T20I depuis janvier 2022, mais sera incroyablement difficile à ignorer sur cette forme, avec ses 200 dans le test après un autre doublé la semaine précédente lors d’un match d’échauffement.

Emma Lamb – 6

10 balles sur 32

28 balles sur 40

Lamb a fait des départs dans les deux manches à Trent Bridge mais n’a pas pu continuer. Elle a été épinglée lbw lors de la deuxième fouille de l’Angleterre après avoir raté une tentative de coup de jambe sur Tahlia McGrath, la deuxième sortie alors que l’équipe locale passait d’un excellent 55-0 à un gênant 73-4. Avec le seul international T20 de Lamb à ce jour, il y a un peu moins de deux ans, nous ne la reverrons peut-être pas avant les trois internationaux d’une journée qui concluent la série multiformat. Elle est probablement à nouveau associée à Beaumont dans ce format.

chevalier de bruyère – 6

57 sur 91 balles

9 balles sur 17

Knight, qui a partagé un partenariat de 115 avec Beaumont lors des premières manches de l’Angleterre, est tombé deux fois dans le match face au Gardner à 12 guichets – la deuxième fois après avoir réussi un six contre l’Australien.

En tant que capitaine, elle a eu un match mitigé. Elle était peut-être coupable de ne pas avoir eu un mot plus tôt avec ses quilleurs alors qu’ils proposaient une série de livraisons en vrac en Australie le troisième soir, alors qu’elle aurait probablement pu introduire la débutante Lauren Filer dans l’attaque plus tôt le quatrième matin avec le speedster. procédant à l’élimination d’Ellyse Perry et McGrath dans ses deux premiers overs.

Knight saura que l’Angleterre a eu l’Australie sous la pompe à plusieurs reprises dans le match. Elle doit s’assurer qu’elle et le reste de l’équipe sont impitoyables dans les matchs à venir.

Nat Sciver Brunt – 7

78 sur 111 balles

0 sur 3 balles

Pas de guichets à partir de 14 overs

Le vice-capitaine Sciver-Brunt, qualifié de joueur le plus important d’Angleterre par Sky Sports Cricket Nasser Hussain, en tête de la série, était dans une forme étincelante lors des premières manches et cela a été une véritable surprise lorsqu’elle a raté un siècle. Elle était moins impressionnante dans la seconde, prise sur le coup de slog pour un canard à trois balles au milieu de cet effondrement de premier ordre auquel nous avons fait référence un peu plus tôt. Sciver-Brunt n’a livré que 14 overs dans le match, laissant tomber l’ouvreuse australienne Beth Mooney de son propre bowling sur 55 dans la deuxième manche avant d’en faire 85. Sciver-Brunt a fait une chute dans son suivi à un moment donné et a quitté le champ de traitement. L’Angleterre espère qu’elle ne s’est pas fait de mal avant les matchs vitaux à balle blanche à venir.

Sophie Dunkley – 5

9 balles sur 51

16 balles sur 39

Dunkley a eu un impact minimal dans le match, une véritable honte pour une joueuse de son immense talent. Elle a pris un âge pour sortir de la marque dans les premières manches et n’était pas à son meilleur niveau, mais elle a ensuite creusé avec diligence dans la seconde pour stabiliser l’Angleterre après cet effondrement de 4-18, ajoutant 37 avec Danni Wyatt pour le cinquième guichet. avant de tomber tard le quatrième soir. Dunkley, qui a également envoyé deux tours de jambe, semble susceptible d’ouvrir avec Wyatt dans la partie T20 de la série.

Danni Wyatt – 8

44 balles sur 49

54 balles sur 88

Wyatt aurait peut-être pensé qu’un début de test allait lui échapper mais, après 245 apparitions en ballon blanc pour son pays, elle a enfin un international en ballon rouge à son actif, battant la concurrence de l’adolescente Alice Capsey pour se positionner au n ° 6. Wyatt a fait 44 dans les premières manches avant sa sortie apprivoisée, guidant Darcie Brown à glisser, a conduit l’Angleterre à perdre ses six derniers guichets pour 73 points. Elle a ensuite marqué un premier test cinquante dans la deuxième manche pour maintenir les espoirs de victoire de son équipe, jusqu’à ce qu’elle se retrouve avec la dernière femme Lauren Bell, puis piégée lbw alors que l’Australie remportait la victoire le cinquième matin.

Amy Jones – 5

13 balles sur 17

4 balles sur 16

Nous n’avons pas pu voir le répertoire complet de Jones avec la batte, ébréchant docilement à mi-chemin dans la première manche, puis perplexe dans la seconde après avoir dépassé une livraison de Gardner. Elle était largement impressionnante avec les gants, venant près de terminer quelques souches. Une gardienne de guichet aussi habile qu’elle sera probablement déçue que quelques opportunités de capture se soient effondrées, mais elles étaient loin d’être des chariots.

Sophie Ecclestone – 10

5-129 à partir de 46,2 overs

5-63 à partir de 30,5 overs

Notes de 17 et 10

Nous devons donner à Ecclestone 10, une marque pour chacun de ses guichets, la fileuse du bras gauche anglais après une première manche à cinq avec une autre dans la seconde, enregistrant des chiffres de match de 10-192 sur un énorme 77,1 overs. Quelques-uns de ses scalps provenaient de livraisons en vrac, mais elle a été sur la cible pendant la majeure partie du match, avec une rafale de trois guichets après le déjeuner du quatrième jour – elle a retiré Jess Jonassen, Mooney et Anabel Sutherland – voyant l’Australie trébucher à 198-7 . Maintenant, Ecclestone se dirige vers des formats où elle est classée la meilleure au monde. Si l’Angleterre doit riposter et regagner les Cendres, vous pouvez parier que le « rêve du capitaine », comme l’appelait Knight, jouera un rôle central. Les fans espèrent simplement que sa lourde charge de travail dans le test n’a pas laissé de fatigue persistante.

Kate Croix – 6.5

1-102 sur 29 overs

2-73 sur 17 overs

Ce n’était pas une démonstration vintage de Cross, l’un des quilleurs coupables d’avoir offert des balles frappées à l’Australie le troisième soir alors que les Southern Stars étendaient leur avance à 92 points. Cross s’est beaucoup améliorée le quatrième matin et a continué à prendre deux guichets avec un pouce gauche disloqué, un problème qu’elle a subi en laissant tomber une prise à couvert plus tôt dans la journée. On aurait peut-être dû s’attendre à un peu de rouille avec la préparation de pré-série de la sertisseuse cabossée en contractant une maladie parasitaire. Comme Lamb, ce n’est peut-être pas avant les ODI que Cross réapparaît avec sa dernière apparition au T20 en 2019.

Lauren Filer – 8.5

2-99 à partir de 22 overs

2-49 sur 11 overs

Nous ne pouvons pas tout à fait donner à Filer les notes que nous avons attribuées à Beaumont et Ecclestone pour leurs performances épiques, mais la couturière mérite un score élevé pour ses excellents débuts en Angleterre. Filer a joué extrêmement vite, a renvoyé de très bons joueurs – enlevant Perry deux fois et Mooney et McGrath une fois chacun – et a eu la foule sur le bord de leurs sièges chaque fois qu’elle avait le ballon en main. La joueuse de 22 ans est crue et loin de l’article fini, mais ce serait une surprise si elle n’était pas incluse dans la partie balle blanche. Filer bowling en tandem avec son compatriote speedster Issy Wong est une perspective alléchante.

Lauren Bell – 6

2-91 sur 20 overs

1-27 sur six overs

Filer a surpassé sa compatriote Lauren à Trent Bridge avec Bell un peu en dessous de son meilleur. Surnommé «The Shard», Bell ne s’est pas montré très habile à faire pression et n’a pas non plus exécuté autant de livraisons menaçantes que le féroce Filer. Elle a encore eu ses moments – l’un de ses délicieux échangistes de marque a nettoyé Alana King à travers la porte et elle a également représenté Gardner – mais espère plus de cohérence dans la série de balles blanches.

