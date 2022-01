Women’s Ashes: Nat Sciver dit que l’Angleterre est «plutôt positive» après le premier jour du test à Canberra | Nouvelles du cricket

Nat Sciver a pris les trois gros guichets d’Alyssa Healy, Ellyse Perry et Tahlia McGrath pour l’Angleterre

Nat Sciver a déclaré que l’Angleterre se sentait « plutôt positive » malgré le fait qu’un début prometteur lui ait glissé entre les doigts lors de la première journée de l’unique Test of the Women’s Ashes à Canberra.

La capitaine anglaise Heather Knight a remporté le tirage au sort et a choisi de mettre l’Australie au bâton, une décision qui a été rapidement récompensée lorsqu’ils ont réduit les hôtes à 4-2, mais ils ont riposté pour terminer la journée sur 327-7.

Meg Lanning a obtenu le meilleur score avec 93, aux côtés de l’ouvreuse Rachael Haynes (86) dans un stand de 169 points pour diriger l’Australie vers un total élevé de premières manches au Manuka Oval.

« Ce fut une assez bonne journée, je pense pour nous. Je pense que nous avons probablement gagné la première session, nous étions vraiment contents de prendre trois guichets avec le nouveau ballon, puis nous avons probablement été un peu larges et un peu capricieux au milieu de la session. puis je l’ai ramené à la fin », a déclaré le vice-capitaine Sciver.

« Nous nous sentons donc, je pense, assez positifs à propos de la journée que nous avons eue. »

Katherine Brunt et Sciver ont été le choix de l’attaque de bowling en Angleterre, car elles ont toutes deux terminé avec trois guichets chacune.

Katherine Brunt a réussi 18 overs pour l’Angleterre lors de la première journée à Canberra

La quilleure du Yorkshire Brunt a joué 18 overs dans la journée et a été créditée par sa coéquipière.

« C’est vraiment la quilleure qu’elle est. Elle apporte de l’énergie à tout le monde », a déclaré Sciver.

« Vous savez que vous êtes dans la bataille quand Katherine arrive au bowling et elle le fait depuis des années maintenant et je l’espère ne changera jamais. »

Les erreurs de l’Angleterre sur le terrain se sont également glissées tout au long de la journée, Haynes et Lanning ayant tous deux chuté, respectivement 44 et 14, ainsi que Tahlia McGrath vers la fin de la journée.

« Je pense que personne n’a besoin de perdre des chances et tout ce que les quilleurs peuvent faire est de les créer et nous devons vraiment les saisir et les quilleurs ont travaillé très dur pour nous », a déclaré Sciver.

« Nous sommes frustrés par les chutes et je suppose qu’il y a un petit manque d’énergie au milieu de la session, donc cela peut être un peu frustrant parfois, puis vous obtenez un guichet et vous vous sentez au sommet du monde encore.

« C’est donc les hauts et les bas du test de cricket. »

Haynes a salué le test comme une « occasion spéciale » après avoir admis qu’il pourrait s’agir de son dernier match de test des cendres pour l’Australie.

« Ce n’est probablement pas une hypothèse injuste que, je pense, ce sera probablement mon dernier test des cendres, donc je veux juste en profiter pour ce qu’il est. Je pense que c’est une occasion vraiment spéciale, pas seulement pour moi en tant que joueur, mais pour toute l’équipe.

« Cette série est très appréciée de notre groupe de joueurs, donc je pense avant tout que nous voulons juste nous concentrer sur demain et jouer ensemble une autre journée. »