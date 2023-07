L’ancienne capitaine de l’Angleterre, Charlotte Edwards, pense que le coup gagnant « incroyable » d’Alice Capsey à Lord’s contre l’Australie incarne l’intrépidité de l’Angleterre dans les Women’s Ashes.

L’adolescente Capsey a tiré 46 balles sur 23 pour voir l’Angleterre remporter une première série T20 contre l’Australie depuis 2017 et garder ses espoirs de Ashes en vie, l’équipe de Heather Knight étant désormais à la traîne des touristes 6-4 dans la série multi-format.

À l’approche du troisième et dernier IT20, Capsey était sous pression après avoir marqué seulement 17 points au cours de ses cinq manches T20 précédentes, mais la jeune femme de 18 ans a joué au Home of Cricket dans un affichage du joueur du match qui a mérité les éloges de Edwards.

Faits saillants du troisième Women's Ashes T20 alors que l'Angleterre a remporté une victoire palpitante contre l'Australie pour garder leurs espoirs Ashes en vie



Elle a dit Sports du ciel: « Alice Capsey était incroyable. C’est ce qu’elle fait. Les jeunes talents de cette équipe d’Angleterre, ils n’ont pas peur, ils ne sont pas déconcertés.

« Nous devons nous rappeler qu’Alice Capsey a disputé deux finales du Lord [in The Hundred], donc ce soir était juste un autre jour pour elle. Cela la prépare à jouer dans ces salles et à se produire à ce niveau.

« Mais quand même, sortir sur la plus grande des scènes, après la forme qu’elle a eue, c’est incroyable de la part d’une fille de 18 ans.

« Tout le monde disait: » Elle n’a marqué que 17 points lors de ses cinq dernières manches « , mais fournit ensuite ce genre de manches.

« Il y a tellement de filles qui veulent maintenant jouer au cricket et qui le regardent ce soir, en pensant : ‘Je veux être la prochaine Alice Capsey’. »

Edwards : Ça a été une série brillante

Danielle Gibson a frappé les points gagnants alors que l'Angleterre battait l'Australie par cinq guichets (DLS) dans le 3e T20 à Lord's



La performance de l’adolescente est arrivée devant un nouveau record de fréquentation pour un match bilatéral féminin en Angleterre, avec une foule de 21 610 personnes à Lord’s.

Les trois internationaux restants d’une journée pour conclure la série, à partir de mercredi à Bristol, sont tous à guichets fermés, l’Angleterre étant toujours à la recherche des cendres.

« Tout le monde a dit après The Oval [England winning the second IT20] que l’Australie reviendra, ils seront blessés, ils reviendront à la normale », a déclaré Edwards.

« Ils étaient revenus à la normale ce soir, mais l’Angleterre les a quand même battus. Et c’est le plus grand compliment que vous puissiez faire à cette équipe – ils l’ont fait dos à dos et devant 20 000 personnes.

« La foule était incroyable. Je pense que tout le monde voulait que l’Angleterre gagne, pour que nous allions à Bristol avec les Ashes toujours en vie.

« Nous faisons salle comble pour regarder ces matchs. Vous ne voulez pas vraiment que ça se termine. C’était incroyable, une série brillante. »

Knight: « tiroir supérieur » des manches de Capsey | « Cendres encore vivantes »

Réaction des deux capitaines après que l'Angleterre a remporté la victoire lors du 3e T20 contre l'Australie à Lord's



Capitaine de l’Angleterre, Heather Knight :

« Pour les casquettes [Alice Capsey]après deux manches à faible score, pour qu’elle sorte et joue comme ça, avec la confiance qu’elle a montrée, c’était le meilleur tiroir. »

« Il est vraiment important de savoir comment nous nous y sommes pris lors des deux derniers matchs que nous n’avons pas regardé trop loin. La façon dont nous avons joué ce soir était brillante.

« Il y a beaucoup de confiance dans cette équipe. Sur les ODI. Il y a encore un long chemin à parcourir, il n’y a pas beaucoup de place à l’erreur mais un match à la fois. »

Joueuse du match, Alice Capsey :

Réaction d'Alice Capsey après avoir atteint 46 ans lors de la victoire de l'Angleterre en T20 contre l'Australie à Lord's



« C’était incroyable. La série est toujours vivante, ce qui est incroyable. C’était une super performance.

« Le cricket T20, surtout la façon dont je joue, parfois je vais me détacher et parfois je ne le ferai pas.

« Il s’agit simplement de s’améliorer et d’essayer de devenir plus constant. J’ai travaillé fort devant les filets et j’ai reçu beaucoup de soutien du personnel d’entraîneurs. »

Healy : l’Angleterre nous a bravés

Capitaine australienne, Alyssa Healy :

« L’Angleterre nous a bravés et a très bien frappé. Ils ont joué au cricket sans peur et se sont mis au-dessus de la ligne.

« C’est la beauté du format T20. Lorsque vous n’êtes pas tout à fait sur, vous pouvez vous faire sauter par les équipes.

« L’Angleterre a joué un très bon style de cricket tout au long de la série et nous n’avons pas tout à fait égalé cela.

« Heureusement, nous avons encore trois matchs de cette série Ashes à reprendre. Nous entrons dans le format d’une journée, que nous adorons absolument. »

Et après?

