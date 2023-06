Au fur et à mesure des débuts, Lauren Filer tombera dans la catégorie des rêves après que le quilleur rapide Western Storm ait remporté deux guichets, dont le cuir chevelu clé de l’Australienne Ellyse Perry pour 99, le premier jour du Women’s Ashes Test à Trent Bridge.

Filer, qui vient d’une famille passionnée de cricket, a commencé son voyage au Weston-super-Mare Cricket Club aux côtés de sa sœur jumelle Jodie, qui avec maman et papa, Elaine et Martyn, étaient tous à Nottingham pour regarder le jeune de 22 ans présenté avec sa sélection d’Angleterre par la capitaine Heather Knight avant le match jeudi matin.

Filer a obtenu le feu vert sur Issy Wong, après avoir remporté huit guichets en quatre matchs dans le trophée Rachael Heyhoe Flint en 2023 et cinq dans la Coupe Charlotte Edwards, avec Knight observant dans la préparation du match test.

S’exprimant la semaine dernière, Filer a déclaré qu’elle avait failli manquer l’appel téléphonique lui disant qu’elle avait été choisie par l’Angleterre.



Knight a déclaré: « C’est une véritable lanceuse d’impact, je suppose qu’elle est un peu inconnue, mais elle effectue des livraisons au guichet et pour moi, elle est l’une des lanceuses les plus rapides, sinon la plus rapide du pays. Elle a des compétences, peut se déplacer le ballon dans les deux sens et finalement nous avons besoin d’une équipe qui va prendre 20 guichets. »

L’entraîneur-chef Jon Lewis a également salué le speedster comme une « véritable menace de prise de guichet avec un bon rythme et un bon swing » et offrant un « point de différence ».

Il n’a pas fallu longtemps à Filer, qui n’est devenue pleinement professionnelle qu’en octobre 2022, pour prouver que l’évaluation de son entraîneur était correcte après avoir remplacé Sophie Ecclestone au Radcliffe Road End 40 minutes avant le déjeuner.

La première balle du lanceur rapide a frappé Perry sur les jambières et, après une longue attente, l’arbitre a levé le doigt pour déclencher des scènes de jubilation sur le terrain de jeu, ainsi que dans les gradins.

Cette joie a été de courte durée car Perry a appelé à une révision, qui a montré un léger bord intérieur pour refuser à Filer les débuts parfaits, avant que sa prochaine balle ne batte complètement la pâte à l’extérieur de la souche. Sa troisième livraison a failli produire une prise dans le ravin.

« Elle a soudainement soulevé cette équipe d’Angleterre. Chaque fois qu’elle vient au bowling, vous voulez regarder. C’est agréable de voir le rythme dans le jeu féminin et elle a une très bonne balle courte. Elle n’a pas été impressionnée par la grande occasion, » a déclaré Charlotte Edwards. Nick Knight a également fait l’éloge du « contrôle » impressionnant de Filer, comparant son action de bowling à celle de feu Bob Willis.

Cette première fois mouvementée a été la plus rapide jamais enregistrée par un quilleur anglais dans un match test féminin depuis le début des records et avec seulement sa 18e balle, et avec 20 minutes avant le déjeuner, la débutante a frappé comme Beth Mooney – la pâte ODI classée n ° 1 en le monde – forcé du pied arrière pour être intelligemment rattrapé par son compatriote Kate Cross dans le ravin.

Encore une fois, c’est le rythme et le rebond supplémentaires de Filer qui ont attiré l’erreur de l’ouvreur gaucher, qui avait l’air solide comme un roc avant l’introduction de la débutante, avec ses cinq overs avant le déjeuner produisant des chiffres impressionnants de 1-16 alors qu’elle atteignait des vitesses de pointe de 76 mph. Même le chic Perry était parfois clairement mal à l’aise.

Filer n’a reçu que quatre autres overs lors de la session de l’après-midi interrompue par la pluie alors que Knight retenait raisonnablement la jeune fille, ne voulant pas la surmener, mais l’utilisant plutôt dans des sorts courts et pointus en cas de besoin.

Cependant, lorsqu’elle a été appelée, le rythme et le rebond abrupt de Filer ont immédiatement causé aux deux frappeurs du set, Perry et Tahlia McGrath, encore une fois des problèmes, cette dernière se faufilant dans une zone de première glissade vacante.

Filer semblait avoir eu un impact immédiat sur ses débuts en prenant le guichet d'Ellyse Perry, mais il a été annulé lors de l'examen.



C’est peut-être cette hâte qui a aidé à produire le guichet de McGrath dans la partie suivante, renversée par une beauté de Sophie Ecclestone, avant que la vitesse supplémentaire de Filer ne trouble également clairement Jess Jonassen au début de ses manches.

L’ancien lanceur de swing néo-zélandais Simon Doull a clairement aimé ce qu’il a vu, disant sur Sports aériens : « Un peu brute, avec de bonnes choses à travailler, elle a une bonne agitation dans le pli, assez forte. Vous pouvez aplanir certaines de ces choses, mais la seule chose que vous ne pouvez pas entraîner, c’est le rythme. »

Isa Guha de Sky Sports dit que Filer a tous les signes de « quelqu'un qui pourrait être vraiment bon »



Lorsque le jeu a finalement repris à 17h07, un Filer rafraîchi, en tandem avec un Ecclestone inspiré, a encore frappé pour obtenir le guichet clé de Perry pour 99, bien attrapé par Nat Sciver-Brunt au-dessus de sa tête dans le ravin alors que les touristes perdaient. trois guichets pour seulement 12 courses après le retard de la pluie.

Cependant, après s’être débarrassée du dangereux Perry, Knight a de nouveau perdu peu de temps pour sortir sa jeune charge de l’attaque après seulement trois overs, la débutante ayant fait son travail.

Cependant, quand lancer le Filer « excitant », et pendant combien de temps, sera une question épineuse pour Knight à l’avenir dans ce match, déclare Isa Guha.

« C’est difficile de savoir quand la faire venir », a déclaré l’ancien international anglais. Sports du ciel. « Ce sera un point intéressant pour le reste de ce match test – comment l’Angleterre utilise Filer – car elle a absolument été le choix des quilleurs de rythme.

« Personne ne savait vraiment à quoi s’attendre. Nous savions qu’elle était brute, nous savions qu’elle était rapide, mais la façon dont elle a géré l’occasion a été la chose la plus impressionnante.

« Elle est entrée et, avec sa toute première balle, a presque extrait l’un des plus grands qu’il n’y ait jamais eu [in Perry]. Elle cause des inquiétudes là-bas, à peu près à chaque balle. Je suis vraiment enthousiasmé par son avenir. »

Déjà, même après une seule journée de test de cricket, Filer semble destiné à un brillant avenir international. C’était certainement une première apparition pour l’Angleterre que le quilleur n’oubliera pas de sitôt non plus.

« J’ai vraiment apprécié. C’était une expérience complètement différente. Je n’ai jamais vraiment joué au cricket de format plus long – trois jours, c’est le plus long que j’ai joué – mais ça se passe bien jusqu’à présent. Le dernier sort a été un peu difficile !

« Jusqu’à ce matin, ça n’a pas vraiment commencé. Les gens n’arrêtaient pas de me demander si j’étais nerveux et je me disais » non, pas vraiment « . Je l’étais quand je suis arrivé sur le terrain! Les cinq premiers overs ont été assez fragiles. Je ne m’y attendais pas, ça a été un peu un tourbillon.

« Pour moi, il s’agit de jouer vite et droit avec le rebond que j’obtiens. Je pense que c’est ce que l’Angleterre voulait. C’est essentiellement ce qu’on m’a dit de faire. J’ai définitivement mis un peu de rythme cet hiver. »

Regardez la deuxième journée du Women’s Ashes Test en direct sur Sky Sports Cricket à partir de 10h15 vendredi.