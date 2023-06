Women’s Ashes: le nom anglais non plafonné Lauren Filer et Danielle Gibson dans l’équipe pour le test australien | Nouvelles du cricket

L’Angleterre a nommé les non capées Lauren Filer et Danielle Gibson dans une équipe de 15 personnes pour le Women’s Ashes Test contre l’Australie.

Seam Bowler Filer, 22 ans, a été un habitué du côté de Western Storm au cours des dernières saisons, tandis que son coéquipier du club Gibson, 22 ans, était le meilleur preneur de guichet de Storm et le troisième meilleur buteur de la Coupe Charlotte Edwards de cette campagne.

Le polyvalent Gibson a été nommé réserve itinérante pour la campagne anglaise de Coupe du monde T20 en Afrique du Sud en février, mais, comme Filer, a maintenant obtenu une première convocation complète.

Équipe d’Angleterre féminine Ashes Heather Knight (capitaine), Nat Sciver-Brunt (vice-capitaine), Tammy Beaumont, Lauren Bell, Alice Capsey, Kate Cross, Alice Davidson-Richards, Sophia Dunkley, Sophie Ecclestone, Lauren Filer, Danielle Gibson, Amy Jones, Emma Lamb , Issy Wong, Danni Wyatt

La série Women’s Ashes multi-format commence par le match test à Trent Bridge entre le 22 et le 26 juin – le premier test féminin de cinq jours sur le sol anglais – suivi de trois internationaux T20 (1er, 5 et 8 juillet) et de trois matchs d’une journée. internationaux (12, 16 et 18 juillet), avec tous les matchs en direct sur Sky Sports.

L’Australie, détenteur des cendres, a remporté trois des quatre séries précédentes, dont les deux dernières 12-4 aux points, la dernière victoire de l’Angleterre ayant eu lieu en Australie au début de 2014.

Les vainqueurs du match test gagneront quatre points, les équipes réclamant deux points si elles sont victorieuses dans l’un des six matchs à balle blanche.

L’Anglaise Nat Sciver-Brunt est enthousiasmée par la perspective de jouer devant une foule record à Trent Bridge lors du Women’s Ashes Test



L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Jon Lewis, a déclaré à propos des appels de Filer et Gibson : « Nous avons la chance que notre vivier de talents se développe rapidement, cela nous a permis de choisir une équipe bien équilibrée.

« Dani (Gibson) est l’une des meilleures joueuses de cricket du pays, elle s’améliore à la fois avec la batte et la balle et si elle est sélectionnée dans l’équipe, elle nous offre une joueuse de cricket dynamique qui peut changer l’élan du jeu.

« Lauren est une véritable menace au guichet avec un bon rythme et un bon swing. Encore une fois, si elle est sélectionnée dans le onze de jeu, elle nous offre un point de différence dans notre attaque au bowling qui pourrait avoir un impact sur un match test à tout moment du match. »

L’Anglaise Tammy Beaumont admet que son équipe sera négligée dans les Women’s Ashes, mais insiste sur le fait qu’elle adoptera une approche agressive



L’Angleterre a remporté le précédent match test qu’elle a disputé, contre l’Afrique du Sud à Taunton en juin dernier, un match dans lequel elle a fait ses débuts avec l’ouvreuse Emma Lamb, la polyvalente Alice Davidson-Richards et les quilleurs de couture Issy Wong et Lauren Bell.

Ces quatre joueurs font tous partie de l’équipe d’Angleterre pour affronter l’Australie, tout comme la polyvalente de 18 ans Alice Capsey, qui pourrait rejoindre Filer et Gibson pour faire ses débuts en test.

Capsey a disputé 19 matches de balle blanche pour l’Angleterre (15 internationaux T20 et quatre internationaux d’une journée), marquant 387 points, dont deux demi-siècles internationaux T20.

Image:

Alice Capsey est en ligne pour sa première apparition en test après 19 matchs de balle blanche pour l’Angleterre





L’Angleterre jouera un match de préparation de trois jours contre l’Australie A à Derby à partir de jeudi, en même temps que l’Australie jouera un match de même durée contre l’Angleterre A à Leicester.

Davidson-Richards et Danni Wyatt font partie de l’équipe d’Angleterre A, un groupe qui sera dirigé par Lauren Winfield-Hill.

L’équipe féminine A d’Angleterre affrontera l’Australie lors de l’échauffement : Lauren Winfield-Hill (capitaine), Charlie Dean (vice-capitaine), Maia Bouchier, Alice Davidson-Richards, Freya Davies, Sarah Glenn, Kirstie Gordon, Eva Gray, Bess Heath, Eve Jones, Paige Scholfield, Grace Scrivens, Danni Wyatt

Image:

Danielle Gibson (à gauche) et Filer (à droite) pourraient faire leurs débuts en Angleterre à Trent Bridge





Horaire des cendres féminines (tous les matchs en direct sur Sky Sports)

Match test (pont de Trent) – Jeudi 22 juin – Lundi 26 juin (début 11h)

Premier T20 international (Edgbaston) – Samedi 1er juillet (début 18h35)

Deuxième T20 international (The Kia Oval) – Mercredi 5 juillet (début 18h35)

Troisième T20 international (Lord’s) – Samedi 8 juillet (début 18h35)

Première journée internationaleje (Stade Unique, Bristol) – Mercredi 12 juillet (début 13h)

Deuxième journée internationaleje (Le bol Ageas) – Dimanche 16 juillet (départ 11h)

Troisième international d’une journée (Taunton) – Mardi 18 juillet (début 13h)

Comment fonctionne le système de notation pour The Women’s Ashes ?

Les vainqueurs du match Test gagnent quatre points, les équipes prenant chacune deux points en cas d’égalité. Deux points sont attribués pour les victoires dans chacun des jeux de balle blanche, les équipes récoltant un point chacune en cas d’égalité ou d’absence de résultat.

Les experts de Sky Sports pour Women’s Ashes

Nick Knight, Simon Doull, Isa Guha, Lydia Greenway, Mel Jones, Charles Dagnall, Charlotte Edwards, Mark Butcher, Tammy Beaumont, Lauren Winfield-Hill.

Regardez les cendres des femmes en direct sur Sky Sports Cricket à partir du jeudi 22 juin. La couverture du match test, à Trent Bridge, commence à 10h avant le premier bal à 11h.