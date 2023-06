Women’s Ashes: L’Australie en tête malgré la riposte anglaise inspirée par Sophie Ecclestone lors de la première journée à Trent Bridge | Nouvelles du cricket

Sophie Ecclestone et la débutante Lauren Filer se sont combinées pour inspirer une impressionnante riposte anglaise le premier jour du test unique des cendres féminines à Trent Bridge.

L’Australie était bien dans l’ascendant à 213-3 lorsque la pluie a mis fin tôt à la séance de l’après-midi, mais l’Angleterre a pris quatre guichets dans la soirée – dont Ellyse Perry pour 99 – pour réduire les touristes à 328-7 par souches.

Filer (2-65) a remporté le cuir chevelu clé de Perry, à moins d’un troisième siècle de test, peu après un doublé d’Ecclestone (3-71), le spinner du bras gauche écartant Jess Jonassen (11) et la capitaine australienne Alyssa Healy (0 ) en l’espace de trois livraisons alors que l’Australie a perdu trois guichets pour seulement 12 courses.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lauren Filer prend son premier guichet de test pour l’Angleterre alors qu’elle renvoie Beth Mooney pour 33



Filer a été extrêmement impressionnant à ses débuts, ayant également renvoyé Beth Mooney (33 ans) pour son premier guichet de test plus tôt dans la journée. Et avec sa toute première balle dans le cricket international, elle a failli renvoyer Perry pour 10 – seulement pour que la décision lbw soit annulée lors de la révision en raison d’un mince bord intérieur sur le coussin.

Malgré les efforts émouvants de l’Angleterre après le thé, l’Australie s’est de nouveau imposée à ses hôtes avec Ashleigh Gardner (40) et Annabel Sutherland (39no) partageant un partenariat de 77 courses pour voir les visiteurs au-delà de 300 jusqu’à feu Lauren Bell (1-65) frapper alors qu’elle enlevait Gardner avec la deuxième nouvelle balle.

Ce match test unique ouvre la série multi-format Women’s Ashes 2023. Quatre points sont attribués au vainqueur, dont deux pour un match nul. Trois internationaux T20 et trois ODI suivent, où deux points sont offerts pour chaque victoire et un pour une égalité ou aucun résultat.

Cendres de femmes en direct



Vendredi 23 juin 10h15





Healy a choisi de frapper en premier après avoir remporté le tirage au sort, plaçant sa confiance dans le ciel bleu au-dessus de sa tête par opposition au terrain teinté de vert. Et les courses sont venues rapidement dans les premiers échanges, un champ extérieur ultra-rapide aidant les avances des ouvreurs australiens.

La percée est arrivée pour l’Angleterre au neuvième rang, Kate Cross (1-81) récompensée pour un sondage alors qu’elle a ramassé la débutante australienne Phoebe Litchfield (23) lbw.

L’ouvreuse de 20 ans peut s’estimer malchanceuse, cependant, car, épaulant les bras vers une livraison en ligne et se redressant apparemment suffisamment pour renverser ses moignons, les rediffusions ont montré qu’elle aurait été sauvée avec une critique car le ballon serait allé sur de manquer le haut de off.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Après s’être rapprochée deux fois, Kate Cross fait enfin la percée pour l’Angleterre avec le limogeage de Phoebe Litchfield



C’était le genre de chance que Cross méritait, après avoir laissé tomber une chance difficile d’attraper et de renverser le ballon de Mooney, alors qu’elle a également vu un bord d’attaque de la boucle gauche fortuitement sur le ravin vers la sécurité.

La chute de Cross a été la première des deux chances de Mooney lors de la séance du matin, d’abord le 10, puis de nouveau le 19, lorsque Danni Wyatt a effectué un effort de plongée à sa droite au ravin.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lauren Filer semblait avoir eu un impact immédiat sur ses débuts en prenant le guichet d’Ellyse Perry, mais il a été annulé lors de l’examen



L’introduction de Filer au 18e a presque apporté une récompense immédiate, mais elle a finalement dû attendre un peu plus longtemps pour son premier guichet de test – Mooney en a poussé un dans les mains sûres de Cross à une large quatrième position de glissement.

Perry – qui, incroyablement, a une moyenne de plus de 75 en test de cricket – avait l’air inquiétant, se précipitant cependant vers une cinquantaine de 76 balles peu après le déjeuner avec des limites consécutives au large de Cross.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les meilleurs coups de Perry alors qu’elle frappe un sensationnel 99 contre l’Angleterre



Tahlia McGrath l’a rejointe jusqu’à la marque peu de temps après, la paire partageant un partenariat de 119 points pour le troisième guichet alors que la pâte australienne enregistrait un score de 61 au meilleur test.

Ecclestone a fourni la percée, jouant au bowling McGrath avec une beauté qui s’est inclinée vers le droitier, puis s’est brusquement tournée pour battre le bord extérieur de sa défense poussée vers l’avant et arracher les cautions.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Mark Butcher et Nick Knight imitent l’éventreur d’Ecclestone d’une livraison qui s’est retournée et a frappé la souche de Tahlia McGrath



La pluie a provoqué un thé précoce et, après la pause de plus de 90 minutes, l’Angleterre a repris l’élan des visiteurs grâce à un superbe Ecclestone.

Jonassen a été le premier à partir, gantant une tentative de balayage à Tammy Beaumont à l’étape courte, malgré l’appel de l’Angleterre et l’examen ultérieur semblant loin d’être convaincant.

Il n’y avait aucun doute sur le renvoi du capitaine australien deux balles plus tard, cependant, Healy a joué par une balle plus rapide d’Ecclestone pour enregistrer un canard pour la troisième manche de test consécutive contre l’Angleterre, après une paire lors de leur rencontre à Canberra en janvier de l’année dernière.

Perry était toujours assise à l’autre bout et s’est déplacée à l’intérieur d’une centaine bien méritée lorsqu’elle a clignoté une 15e limite au-dessus du ravin, seulement pour envoyer sa balle suivante à Nat Sciver-Brunt à cette position précise.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lauren Filer prend l’important guichet d’Ellyse Perry et lui refuse un siècle après avoir été attrapée par Nat Sciver-Brunt le 99



L’Angleterre s’est lancée dans la poursuite d’autres guichets jusque tard dans la session du soir – Ecclestone traversant un énorme sort de 28 sans changement – mais Gardner et Sutherland ont obstinément résisté pour faire à nouveau légèrement basculer la procédure en faveur de l’Australie.

Gardner a battu Sophia Dunkley pour un somptueux six consécutifs peu de temps après l’arrivée du 300, mais l’introduction de la deuxième nouvelle balle a provoqué sa chute, coupant la première balle du sort de Bell.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lauren Bell décroche son premier guichet avec le nouveau ballon et renvoie Ash Gardner pour 40 en fin de journée



Guha « vraiment excité » pour l’avenir de Filer

L’ancien joueur de cricket anglais Isa Guha sur les impressionnants débuts de Filer en Angleterre…

« Personne ne savait vraiment à quoi s’attendre. Nous savions qu’elle était brute, nous savions qu’elle était rapide, mais la façon dont elle a géré l’occasion a été la chose la plus impressionnante.

« Elle est entrée et, avec sa toute première balle, a presque extrait l’un des plus grands qu’il n’y ait jamais eu [in Ellyse Perry]. Elle cause des inquiétudes là-bas, à peu près à chaque balle.

« Nous lui avons parlé à la pause déjeuner et elle adore être là-bas, aimer l’opportunité. Je suis vraiment excitée par son avenir. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Isa Guha de Sky Sports dit que Lauren Filer a tous les signes de « quelqu’un qui pourrait être vraiment bon »



Charles Dagnall de Sky Sports Cricket sur Filer :

« Il y a beaucoup à aimer. Elle a une course très économique et en tire le meilleur parti. La férocité avec laquelle elle joue est une chose, mais quand vous ajoutez ce petit coup de poignet, c’est ce qui la fait descendre rapidement. .

« De temps en temps, vous allez avoir une livraison lâche, mais ce qu’elle a, c’est cette capacité à lancer la boule magique. C’est quelque chose dont vous ne pouvez pas vous lasser dans le jeu international. »