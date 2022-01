Women’s Ashes: l’Australie en contrôle malgré le bon départ de l’Angleterre lors de la première journée du test à Canberra | Nouvelles du cricket

Rester en Australie, et le La finale de la Big Bash League est en direct sur Sky Sports Cricket à partir de 7h30 vendredi alors que Sydney Sixers cherche un troisième titre consécutif face aux Perth Scorchers au Marvel Stadium de Melbourne.

le Cendres de femmes , quant à lui, se poursuit avec le test match autonome à Canberra (jeudi-dimanche). L’Australie a mené la série multi-format 4-2 après les trois internationaux du T20, les hôtes remportant le premier match par neuf guichets avant que les deuxième et troisième matchs ne soient emportés par la pluie.

La série West Indies vs England T20 s’achève ce week-end à Bridgetown, à la Barbade, avec le quatrième match samedi (20h00, heure du Royaume-Uni) et le cinquième dimanche (20h00, heure du Royaume-Uni).

Plus à venir…

L’Angleterre a senti une opportunité lorsque la paire est tombée dans des overs successifs contre Sciver et Brunt mais Ashleigh Gardner (56 ans) a répliqué avec un demi-siècle rapide et Tahlia McGrath (52 ans) a atteint son premier test cinquante avant de devancer la dernière balle de la journée derrière pour garder L’Australie bien au-dessus.

Cependant, Lanning (93) et Haynes (86) ont profité des chances que leur offraient les abandons anglais pour amener l’Australie en position de force à la fin de la deuxième séance au Manuka Oval de Canberra.

Katherine Brunt (3-52) et Anya Shrubsole (1-36) ont fait les dégâts avec le nouveau ballon tandis que Nat Sciver (3-41) a également impressionné pour l’Angleterre comme Alyssa Healy (0), Beth Mooney (3) et Ellyse Perry ( 18) tout est tombé à moindre coût avant le déjeuner.

Les deux n’ont pas atteint leurs siècles car ils ont été licenciés rapidement après le thé, mais leur partenariat a aidé l’équipe locale à se remettre de 4-2 et 43-3 après avoir été insérée par Heather Knight.

Meg Lanning et Rachael Haynes ont partagé un quatrième guichet de 169 alors que l’Australie a surmonté un début difficile pour prendre le contrôle le premier jour du Women’s Ashes Test contre l’Angleterre.

require.config({"shim":{"facebook-sdk":{"exports":"FB"}},"baseUrl":"https://www.skysports.com/","paths":{"skysports_com":"static/skysports_com-61f366333323a","skysports_digrev":"static/skysports_digrev-fe83db7ea48b3","skysports_legacy":"static/skysports_legacy-8472f78da6ff1","skysports_ipad_components":"static/skysports_ipad_components-9347556046b82","skysports_sap":"core/js/../static/js/skysports_sap","requireLib":"static/require-2.1.0-15f03d8ff7a4b","class":"static/class-55bbf080a62c3","countdown":"static/countdown-3c7569426f127","energize":"static/energize-bac53226fb-9795bcfacb255","hammer":"static/hammer-a592776ebb-f14662ea8bb34","marker-clusterer":"static/marker-clusterer-8a934d664ede6","moment":"static/moment-1.7.2-33075cfd4ad32","reqwest":"static/reqwest-a845dfd832-dea6ebed2de7d","scroll-pane":"static/ftscroller-280c6900bc-ca9da74da3fb9","underscore":"static/lodash.custom-80970c5a1825d","adaptive-content":"static/adaptive-content-1fc383fae518a","article-widget-betting":"static/article-widget-betting-7a9641160b027","app-bridge":"static/app-bridge-30b975666386a","article-advert":"static/article-advert-fa40febcc7b0f","article-outbrain":"static/article-outbrain-bba64c5034e96","autocomplete":"static/autocomplete-62886d6993248","autocomplete-lite":"static/autocomplete-lite-76d43ae628a4e","accordian":"static/accordian-87ec71ccbfdd1","betting-lines":"static/betting-lines-31e5cdbecf2bc","bskyb-omniture":"static/bskyb-omniture-e2da2458369e4","bskyb-omniture-1-2":"static/bskyb-omniture-1.2-ef8627d226d42","calendar-url-builder":"static/calendar-url-builder-863fca999d8c8","carousel":"static/carousel-cfdab6400e999","carousel-lite":"static/carousel-lite-520eccc372b67","close-me":"static/close-me-1dd5bf41462eb","content-stream":"static/content-stream-4ceef3bbd096b","content-swap":"static/content-swap-bdbe29a70d8f9","countdown-widget":"static/countdown-widget-459a93f477481","comments-reply":"static/comments-reply-81d5853bdd03b","cookie":"static/cookie-072824b3a5047","android-notice":"static/android-notice-58d95f174579a","create-audio":"static/create-audio-f77436036a203","dataset":"static/dataset-487d6875fe94d","datepicker":"static/datepicker-b112a28bd151b","datepicker2":"static/datepicker2-d10188465db39","dom":"static/dom-f554c2354ab77","dropdown":"static/dropdown-de4729ed67884","dropdown-select":"static/dropdown-select-bbaa962ff8888","edigital-survey":"static/edigital-survey-6.0.6.0-13762d4026255","element-listener":"static/element-listener-39391d1341a3c","environment":"static/environment-d24a016d1c736","events":"static/events-e6bde13ac56dc","facebook-sdk":"//connect.facebook.net/en_US/all","form":"static/form-269f9f014d35a","form-chart":"static/form-chart-8e3b2b92c7e77","form-validation":"static/form-validation-76d631ee9c0fb","html-poller":"static/html-poller-db12e18d06d04","implicit-personalisation-display":"static/implicit-personalisation-display-2bc93246729e4","implicit-personalisation-storage":"static/implicit-personalisation-storage-a4eb341b47077","implicit-personalisation-removal":"static/implicit-personalisation-removal-7556598e29ff5","inverted-listener":"static/inverted-listener-07a7ace73331d","iscroll-lite":"static/iscroll-lite-03ad473f62d1a","keyboard-listener":"static/keyboard-listener-f6b30a391df5b","keyboard-view":"static/keyboard-view-5a68be0e6dc00","lazy-images":"static/lazy-images-f5238f2864a52","live-article":"static/live-article-95ba706f060b3","live-cricket":"static/live-cricket-98d8debeb2633","live-sport":"static/live-sport-77265bd8792ec","live-update":"static/live-update-945d95543ad61","live-refresh":"static/live-refresh-5ebefb5206c82","live-refresh-darts-table-controller":"static/live-refresh-darts-table-controller-d6c7bb8af0efe","live-refresh-darts-table-view":"static/live-refresh-darts-table-view-5c4f5e87a3cb2","live-refresh-football-controller":"static/live-refresh-football-controller-461aca93a03fe","live-refresh-football-view":"static/live-refresh-football-view-e722175c6f5eb","live-refresh-fixture-update-controller":"static/live-refresh-fixture-update-controller-1234617fddd04","live-refresh-fixture-update-view":"static/live-refresh-fixture-update-view-aae190ead42d7","live-refresh-live-golf-leaderboard-controller":"static/live-refresh-live-golf-leaderboard-controller-c78264eefa25c","live-refresh-golf-matchplay-controller":"static/live-refresh-golf-matchplay-controller-141ff1ce16821","live-refresh-golf-matchplay-view":"static/live-refresh-golf-matchplay-view-562c7eea1e08b","live-refresh-match-header-controller":"static/live-refresh-match-header-controller-db2b9bbacac74","live-refresh-match-header-football-view":"static/live-refresh-match-header-football-view-f9ce5b3e5bde3","live-refresh-match-header-rugby-league-view":"static/live-refresh-match-header-rugby-league-view-34aa9cc8d67be","live-refresh-match-header-rugby-union-view":"static/live-refresh-match-header-rugby-union-view-a6b7dda93027f","live-refresh-match-stats-controller":"static/live-refresh-match-stats-controller-db8736f4b3e01","live-refresh-match-stats-view":"static/live-refresh-match-stats-view-62f02d64e4cd2","live-refresh-gp-standings-controller":"static/live-refresh-gp-standings-controller-aa40463310354","live-refresh-gp-standings-view":"static/live-refresh-gp-standings-view-b820cc96d1d26","live-refresh-tennis-controller":"static/live-refresh-tennis-controller-5681743439cec","live-refresh-tennis-view":"static/live-refresh-tennis-view-28ddbf0727027","live-refresh-news-list-controller":"static/live-refresh-news-list-controller-ee45762f7dbe7","live-refresh-news-list-view":"static/live-refresh-news-list-view-9c47d574e49d4","live-refresh-livefyre-pinned-controller":"static/live-refresh-livefyre-pinned-controller-44287b34c8506","live-refresh-livefyre-pinned-view":"static/live-refresh-livefyre-pinned-view-a78229a5d01c4","live-refresh-live-table-controller":"static/live-refresh-live-table-controller-053e53c72d2a5","live-refresh-live-table-view":"static/live-refresh-live-table-view-acc034f23d117","live-refresh-live-table-static-view":"static/live-refresh-live-table-static-view-bbff46626848e","live-refresh-masters-live-panel-controller":"static/live-refresh-masters-live-panel-controller-b237958f07549","live-refresh-matchplay-table-controller":"static/live-refresh-matchplay-table-controller-c8d653e8ec9e1","live-refresh-matchplay-table-view":"static/live-refresh-matchplay-table-view-aafd4fb26b14f","live-refresh-ryder-cup-controller":"static/live-refresh-ryder-cup-controller-737295aac3b2e","live-refresh-ryder-cup-view":"static/live-refresh-ryder-cup-view-8975b104d8f84","live-refresh-status-lookup":"static/live-refresh-status-lookup-58cee7af21a4a","live-refresh-switch":"static/live-refresh-switch-122a55d025f32","live-refresh-team-events-controller":"static/live-refresh-team-events-controller-4cb3d870d779b","live-refresh-team-events-view":"static/live-refresh-team-events-view-705c641b015af","live-text":"static/live-text-bbd7665a86991","live-refresh-swingometer-controller":"static/live-refresh-swingometer-controller-b7ade1b72e79a","live-refresh-swingometer-view":"static/live-refresh-swingometer-view-425bcd02cb919","livefyre-auth":"static/livefyre-auth-d30ce39d9f031","livefyre-social":"static/livefyre-social-2ef6165825d8a","load-into":"static/load-into-6af455f20f3bd","load-more":"static/load-more-765d8e57df5c0","load-more2":"static/load-more-05a9bb0171a4e","match-head-switch":"static/match-head-switch-b85e40ff913e7","load-more-inline":"static/load-more-inline-6ee576a87aef2","load-more-once":"static/load-more-once-b9144ab829181","map":"static/map-94fcb75a28607","media-query":"static/media-query-0296e4082a758","now-tv":"static/now-tv-8700a2f7d2f1e","most-popular":"static/most-popular-c1147764fe234","observable":"static/observable-6a091c15b9a4a","open-top":"static/open-top-3eff6bd9d5565","overlay":"static/overlay-b444bdc049b12","overlay-widget":"static/overlay-widget-56d2dc14d6d21","page-nav":"static/page-nav-479fc6b85357e","parse-date":"static/parse-date-6463ce015eee7","page-filters":"static/page-filters-5f38de0bf6eeb","persistent-autocomplete":"static/persistent-autocomplete-8459865f00a4f","polaris-glint":"static/polaris-glint-90f846e5378ec","pikaday":"static/pikaday-10e563e7df76b","pl-clip-promo":"core/js/modules/core2/pl-clip-promo","poller":"static/poller-b0ddbff69a6a9","polls":"static/polls-2ef656ad8404e","poll-ig":"static/poll-ig-e17180cbcc564","media-playlist":"static/media-playlist-ebc8d2abe3e18","postpone-load":"static/postpone-load-2ae208049e0f1","postpone-load2":"static/postpone-load2-6ad484e51343f","postscribe":"static/postscribe-3737e3c2f9-f3bc808a8b738","pub-sub":"static/pub-sub-9323318c11e08","roadblock":"static/roadblock-edae35c62e3c7","update-content":"static/update-content-b6fc0cfd94862","script":"static/script-27238830c957e","scroll-to":"static/scroll-to-97ec63ad7135c","scribble-article":"core/js/modules/scribble-article","section-nav":"static/section-nav-3aff450804b4f","selectable":"static/selectable-f199bca8d8e16","selectable-list-view":"static/selectable-list-view-3330035b870a5","share-button":"static/share-button-606792a8e7289","site-layout-primary":"static/site-layout-primary-d66ac28011c25","site-nav-desktop":"static/site-nav-desktop-9b1b26877d782","sky-go":"static/sky-go-a6fba47493d8e","skyid-login":"static/skyid-login-9f5140a550d32","is-loggedin":"static/is-loggedin-69dfe40b9565f","sky-sports-date":"static/sky-sports-date-e985472a648e9","squad-selector":"static/squad-selector-45e17c533f3a2","social-map":"static/social-map-8bc134219358b","sp-player":"static/sp-player-5ef6b052166d3","sticky-scroll":"static/sticky-scroll-4ccc7640bda1f","string":"static/string-19008c0fbd461","swipe-nav":"static/swipe-nav-18987ddd0e3ed","subscriber-video":"static/subscriber-video-5d8435b0ea5ab","table-sorter":"static/table-sorter-7d5988301396e","table-sorter-lite":"static/table-sorter-3d24f6a403740","tabs":"static/tabs-b20fcf8e1c825","tabs-lite":"static/tabs-lite-cb10daad481bf","tabs-filter":"static/tabs-filter-1ef8b2a921435","tab-navigation":"static/tab-navigation-68b7c289a7569","team-formations":"static/team-formations-a90922defa046","thumbs":"static/thumbs-0cf143fb65daa","toggle-class":"static/toggle-class-dd3a8c4ce2c14","toggle-switch":"static/toggle-switch-4b14c9522febe","trending":"static/trending-e0bb96dbc6ece","trigger-event":"static/trigger-event-580cd06dcede1","tv-guide":"static/tv-guide-495271c3f333e","update-html":"static/update-html-7913f53b11d6f","update-text":"static/update-text-82964c420cfb8","user":"core/js/modules/user","util":"static/util-b69470ac564b1","validator":"static/validator-f3b00bc96d618","vidiprinter":"static/vidiprinter-e8c9174ecfa73","vm-suppression":"static/vm-suppression-9a7148a4170ba","web-notifications":"static/web-notifications-a91a27e944caf","widget":"static/widget-e29945f3a184a","widget-lite":"static/widget-lite-a450505656ea9","widget-loader":"static/widget-loader-a0232be50e094","window-observer":"static/window-observer-b10f792cfb582","your-say":"static/your-say-3b2bbc5fcf119"}});

require(['skysports_digrev', 'sdc-site-pub-sub'], function (appController, pubsub) { window.sdc = window.sdc || {}; pubsub.init(window.sdc);

appController.init(); });

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.