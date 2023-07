Women’s Ashes: l’Australie au bord de la victoire en série après avoir battu l’Angleterre lors de l’ouverture du T20I à Edgbaston | Nouvelles du cricket

L’Australie a fait un grand pas en avant pour conserver les Women’s Ashes après que Beth Mooney les ait menées à une victoire à quatre guichets contre l’Angleterre lors du premier T20I à Edgbaston.

L’ouvreur a obtenu le meilleur score de Sophia Dunkley pour les hôtes avec 56 après que l’Australie a remporté le tirage au sort et a choisi de jouer en premier, Amy Jones tirant un 40 invaincu sur 21 livraisons en fin de manche pour aider l’Angleterre à atteindre 153-7.

Tahlia McGrath a rapidement fait 40 et Beth Mooney a contrôlé les manches avec un brillant 61 sur 47 livraisons avant qu’une rafale de guichets rapides ne donne de l’espoir à l’Angleterre, seulement pour que l’Australie poursuive son objectif de victoire avec l’avant-dernière balle.

Image:

L’Australie a remporté une victoire à quatre guichets pour progresser 6-0 dans la série multi-format





L’Australie gagne deux points pour la victoire et progresse de 6-0 dans la série multi-format, après avoir déjà remporté le test unique, ce qui signifie que l’Angleterre devra désormais gagner les deux matchs T20 restants et les trois matchs ODI pour éviter une autre défaite des Ashes. .

Comment l’Australie a devancé le thriller T20

Danni Wyatt a eu la chance de s’échapper lorsque la livraison de Darcie Brown a frappé les souches, mais les cautions sont restées en quelque sorte, seulement pour que Megan Schutt sorte son hors-souche la prochaine fois.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Danni Wyatt a survécu à une première frayeur dans le Women’s Ashes 1st T20 alors que le ballon a coupé les souches



Brown a frappé directement son propre bowling pour épuiser Alice Capsey pendant seulement trois, avec des rediffusions montrant la batte de Capsey au-dessus de la ligne mais pas au sol, tandis que Georgia Wareham a pris une prise impressionnante au milieu du guichet pour retirer Nat Sciver-Brunt et partir. Angleterre 51-3.

Dunkley a évoqué son demi-siècle de 42 livraisons pour mener la riposte des hôtes, mettant en place un stand de 55 points au quatrième guichet avec Heather Knight (29) avant que le capitaine anglais ne soit attrapé longtemps après une livraison plus lente de Tahlia McGrath .

Schutt a retiré Dunkley pour 56 et Jess Jonassen a réclamé la débutante Danielle Gibson (1) et Sophie Ecclestone lors de livraisons successives, seulement pour que Jones tire 31 des deux derniers overs et aide les hôtes à atteindre 153.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Amy Jones a atteint un énorme 40 pas sorti alors que l’Angleterre a fixé à l’Australie un objectif de 154



Lauren Bell a réclamé le premier guichet d’Alyssa Healy (cinq) mais l’Australie a rapidement accéléré, avec McGrath atteignant 40 sur 29 balles avant d’être brillant perplexe par Jones au large d’Ecclestone.

Ashleigh Gardener en a ajouté 31 sur 23 livraisons et en a mis 61 pour le troisième guichet avec Mooney, laissant l’Australie apparemment en route vers la victoire devant une foule record de 19 527, seulement pour que Sarah Glenn revendique deux guichets en deux balles.

Image:

Tahlia McGrath a mis en place un stand de deuxième guichet de 49 points avec Beth Mooney





Glenn a vu Gardener retiré via une prise intelligente de Jones, puis a battu Grace Harris avec la prochaine livraison, tandis que Bell a renvoyé Ellyse Perry dans l’avant-dernière pour quitter l’Australie qui avait encore besoin de 14 livraisons sur neuf.

Annabel Sutherland a ouvert avec une limite et en a ajouté une autre avec la première balle de la finale avant d’être rattrapée après avoir battu Ecclestone, l’Australie remportant la victoire avec une balle à revendre après que Wareham ait couru un simple rapide.

Cendres de femmes en direct



Mercredi 5 juillet 17h30





Knight « fier » de ses performances malgré une courte défaite

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La capitaine des femmes d’Angleterre, Heather Knight, espère que son équipe « renversera les choses » lors du deuxième T2O Women’s Ashes au Kia Oval la semaine prochaine.



Le capitaine anglais Knight a déclaré: « Nous nous rapprochons et je suis vraiment fier de la façon dont nous avons joué. Nous avons montré beaucoup de riposte lors des premières manches, mais ce n’était tout simplement pas suffisant. Je pensais que la foule était incroyable, ils ont eu raison derrière nous.

« Nous voulons être agressifs mais nous voulons aussi être intelligents. Notre chemin dans le cricket T20 est, si nous le pouvons, d’être aussi agressif que possible. Je pense que le fait que nous soyons sortis a fait un bon spectacle, nous devrions être fiers de ça. »

Le capitaine australien Healy a déclaré: « Nous sommes fiers d’avoir trouvé un moyen de gagner et nous l’avons fait. C’était un excellent match de cricket. Je suis ravi d’être du bon côté du résultat.

« Je pense que le total des victoires ici est de 160, donc nous avons très bien joué, mais nous les avons probablement laissés revenir à la fin. Je pensais que nous étions confiants, le guichet avait l’air vraiment bien, et si nous jouions un bon cricket intelligent, nous obtiendrions le Travail terminé. »

Et après?

Le deuxième T20I incontournable de l’Angleterre a lieu mercredi au Kia Oval (début de 18h35), Lord’s accueillant ensuite le troisième T20I samedi à la même heure et les deux matchs en direct sur Sky Sports.

La série multiformat passe ensuite à trois internationaux d’une journée, avec des rencontres à Bristol le mercredi 12 juillet (début 13h), l’Ageas Bowl le dimanche 16 juillet (début 11h) et Taunton le mardi 18 juillet (début 13h).