Women’s Ashes: l’Angleterre soutenue par une foule impressionnante d’Edgbaston alors que commence la série de balles blanches à gagner | Nouvelles du cricket

L’Angleterre jouera devant une foule exceptionnelle d’environ 20 000 personnes à Edgbaston samedi soir alors qu’elle entame l’étape incontournable de la balle blanche des Women’s Ashes.

Une défaite de 89 points contre l’Australie lors du test unique à Trent Bridge laisse les hôtes 4-0 et doivent gagner cinq des six matchs en séries limitées pour regagner les Cendres pour la première fois depuis 2014.

L’entraîneur-chef Jon Lewis a exhorté son équipe à « aller plus fort » en Australie après la défaite du Test et la capitaine Heather Knight a déclaré aux journalistes vendredi que l’Angleterre serait « agressive ».

Knight a déclaré: « Nous avons un éventail de joueurs de cricket très talentueux parmi lesquels choisir. Je pense que T20 a probablement été notre format le plus fort au cours des deux dernières années.

Le meilleur de l'action de la cinquième journée du Women's Ashes Test alors que l'Australie a battu l'Angleterre par 89 points pour prendre une avance de 4-0 dans la série multi-format



« Nous avons fait un vrai virage et les phases de poules de la Coupe du monde T20 [in South Africa in February] étaient un vrai signe de la façon dont nous voulons jouer notre cricket.

« Nous voulons être agressifs, prendre le jeu. Dans le cricket T20, vous n’avez pas d’autre moyen que d’être agressif. C’est notre philosophie contre n’importe quelle équipe contre laquelle nous jouons.

« Ça va être super spécial [at Edgbaston]. C’est un terrain emblématique et il va probablement lancer la série T20 la plus visible dans laquelle nous avons été impliqués, la série Ashes la plus visible également.

« Je vais m’imprégner de cela et ensuite mettre mon jeu de l’avant. C’est génial que les gens veuillent venir nous soutenir. »

Nat Sciver-Brunt pourrait ne pas jouer au premier T20 international en raison d’une douleur au genou





« Nous n’allons pas pousser Sciver-Brunt trop loin »

Knight a confirmé que le vice-capitaine et polyvalent clé Nat Sciver-Brunt (genou douloureux) jouera dans le match d’ouverture du T20 mais ne jouera peut-être pas.

« Elle a eu une petite évaluation et est bonne à jouer. La question est de savoir si elle peut jouer un rôle complet en tant que polyvalente », a déclaré Knight à propos de Sciver-Brunt. « Nous espérons qu’elle pourra jouer un rôle avec le ballon, mais c’est à confirmer pour le moment.

« La chose la plus importante est que Nat soit là en tant que frappeuse. Nous ne voulons pas la pousser trop loin et sacrifier le rôle incroyable qu’elle joue avec la batte en tant que l’une des meilleures joueuses au monde. »

La série T20 est la première depuis le départ à la retraite de Katherine Sciver-Brunt, Knight ajoutant : « Katherine a laissé un énorme trou, non seulement dans son cricket mais aussi dans sa personnalité. Il y a maintenant une énorme opportunité pour un jeune joueur de montrer ce qu’ils savent faire. »

La polyvalente non plafonnée Danielle Gibson dit que l'Angleterre devra être intrépide et jouer au cricket divertissant pour revenir dans les cendres des femmes



La polyvalente non plafonnée de Western Storm, Danielle Gibson, pourrait combler le vide, après avoir marqué 166 points, dont deux cinquante, et remporté huit guichets lors de la Coupe Charlotte Edwards de cette saison.

Le lanceur de rythme Issy Wong est également de retour dans l’équipe d’Angleterre T20 après avoir été nommé réserve itinérante pour la Coupe du monde T20 plus tôt cette année.

Horaire des cendres féminines (tous les matchs en direct sur Sports du ciel)

Match test (Pont Trent) – Jeudi 22 juin – Lundi 26 juin – L’Australie a gagné par 89 points

– Jeudi 22 juin – Lundi 26 juin – Premier T20 international (Edgbaston) – Samedi 1er juillet (début 18h35)

– Samedi 1er juillet (début 18h35) Deuxième T20 international (The Kia Oval) – Mercredi 5 juillet (début 18h35)

– Mercredi 5 juillet (début 18h35) Troisième T20 international (Lord’s) – Samedi 8 juillet (début 18h35)

Samedi 8 juillet (début 18h35) Première journée internationale je (Stade Unique, Bristol) – Mercredi 12 juillet (début 13h)

je – Mercredi 12 juillet (début 13h) Deuxième journée internationale je (Le bol Ageas) – Dimanche 16 juillet (départ 11h)

je – Dimanche 16 juillet (départ 11h) Troisième international d’une journée (Taunton) – Mardi 18 juillet (début 13h)

