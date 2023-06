Women’s Ashes: L’Angleterre s’effondre sur une défaite de 89 points alors qu’Ashleigh Gardner termine avec 8-66 lors de la dernière journée | Nouvelles du cricket

L’Angleterre a succombé à une défaite de 89 points contre l’Australie lors du test féminin unique à Trent Bridge, se laissant avec une énorme tâche difficile pour regagner les Cendres dans la série multi-format.

L’Australie était de gros favoris pour la dernière journée, ayant besoin de cinq guichets supplémentaires pour la victoire et l’Angleterre était encore à 152 points de son objectif de victoire.

Ashleigh Gardner (8-66) était la star du spectacle, faisant tomber les cinq guichets le cinquième matin pour aller avec ses trois la veille au soir, ce qui a contribué à déclencher un effondrement de l’Angleterre de 4-18.

Danni Wyatt (54 ans) a frappé un beau premier test cinquante à ses débuts, mais a été le dernier guichet à tomber alors que l’Angleterre s’est effondrée à 178.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Danni Wyatt a frappé son premier Test 50 à ses débuts alors qu’elle maintenait les espoirs de l’Angleterre dans le premier Test of the Ashes



L’Australie, surtout, gagne quatre points avec cette victoire au test. Les détenteurs actuels n’ont plus qu’à gagner deux des six matches à balle blanche restants (trois internationaux T20, trois ODI), avec deux points offerts par victoire, afin de conserver les Cendres.

Les Cendres – En direct



mercredi 28 juin 10h00





L’Angleterre avait donné un peu d’espoir pour réussir une course-poursuite improbable au début de la journée, avec une ouverture positive voyant 22 ajoutés dans les quatre premiers overs sans grande inquiétude.

Wyatt, en particulier, a présenté un jeu de coups soyeux, y compris un magnifique lecteur de couverture fissuré sur l’ouverture de Tahlia McGrath.

Kate Cross (13 ans) cochait également les courses, mais avec un peu plus de risques attachés à ses efforts. Et, ayant eu deux bords épais juste à côté de la deuxième glissade de Gardner, elle n’a pas tenu compte de l’avertissement alors qu’elle a entaillé le prochain derrière lors d’une autre tentative extravagante de sortie de route.

Malgré la percée, l’Angleterre a continué à jouer de manière positive, Amy Jones (4) s’envolant avec un magnifique drive up et over cover de Gardner – mais elle est partie au off-spinner deux balles plus tard.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La gardienne de guichet anglaise Amy Jones a été bloquée par le bowling d’Ashleigh Gardner pendant seulement quatre



En dansant au guichet, Jones a semblé gagner une chance quand Alyssa Healy a jonglé avec sa chance, seulement pour que l’examen de l’arbitre montre que la batte de Jones n’était pas tout à fait ancrée sur la ligne lorsque le gardien de guichet a finalement enlevé les cautions.

Gardner a continué à causer des problèmes aux frappeurs anglais, via une combinaison de rotations importantes et de rebonds variables proposés le cinquième jour et a continué à secouer l’ordre inférieur.

Wyatt a résisté pendant un certain temps, atteignant un premier Test cinquante à ses débuts et ramenant l’équation à moins de 100 courses requises dans le processus, mais elle a été le dernier guichet à tomber pour mettre fin au concours.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ashleigh Gardner était ravie après que ses 12 guichets dans le match aient aidé l’Australie à l’emporter par 89 points sur l’Angleterre lors du Women’s Ashes Test



Knight « fier » de l’Angleterre pour s’être « affronté » avec l’Australie

Heather Knight, capitaine de l’Angleterre :

« Grâce à l’Australie, elles étaient exceptionnelles, mais nos filles se sont affrontées pendant longtemps et c’était vraiment impressionnant.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Malgré une défaite par 89 points, la capitaine anglaise Heather Knight était satisfaite de la compétitivité de son équipe au cours des cinq jours contre l’Australie lors du Women’s Ashes Test.



« Nous avons eu des performances incroyables de Tammy [Beaumont] et Sophie [Ecclestone]. Il y a eu quelques séances que nous n’avons pas faites aussi bien que nous aurions pu mais quel match.

« Je ne veux pas que les filles soient trop déprimées. Nous avons joué au cricket divertissant et inspirant et nous devrions en être très fiers.

« Nous aurons quelques jours de congé et essayerons de rattraper les temps forts de Glastonbury ! Ensuite, nous nous regrouperons et nous irons dans les T20, qui est l’un de nos formats les plus forts. »

La capitaine australienne Alyssa Healy :

« C’était stressant, j’ai quelques cheveux blancs de plus ! Mais j’ai vraiment apprécié l’opportunité [to captain] et je suis vraiment honoré de le faire dans un test match et d’en gagner un également.

« Je suis assez choqué – mais nous avons du pain sur la planche dans le domaine de la balle blanche pour devoir nous réinitialiser pour cela. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La capitaine australienne Alyssa Healy a été ravie de remporter le tout premier match test féminin des cendres de cinq jours contre l’Angleterre par 89 points.



Boucher : Pas grand chose entre l’Angleterre et l’Australie

Mark Butcher de Sky Sports Cricket :

« Ce n’est probablement pas une attaque de bowling aussi forte pour l’Australie, dans l’ensemble, comme je l’ai vu auparavant, mais Ashleigh Gardner est évidemment une superstar et ils ont fait ce que vous attendez d’eux avec la batte.

« Merci à l’Angleterre d’avoir pris d’assaut le quatrième jour et d’en avoir fait un match. Lorsque l’Australie passe devant, elle est difficile à battre, mais l’écart entre elle et l’Angleterre n’est pas aussi grand que nous le pensions.

« L’Angleterre peut tirer un énorme cœur des performances individuelles et sans un peu de naïveté tactique, cela aurait pu être beaucoup plus proche. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Après avoir perdu par 89 points lors du Women’s Ashes Test, l’entraîneur-chef de l’Angleterre, Jon Lewis, a été déçu des opportunités qu’il a senties laisser passer son équipe.



Horaire des cendres féminines (tous les matchs en direct sur Sports du ciel)

Premier T20 international (Edgbaston) – Samedi 1er juillet (début 18h35)

– Samedi 1er juillet (début 18h35) Deuxième T20 international (The Kia Oval) – Mercredi 5 juillet (début 18h35)

– Mercredi 5 juillet (début 18h35) Troisième T20 international (Lord’s) – Samedi 8 juillet (début 18h35)

Samedi 8 juillet (début 18h35) Première journée internationale je (Stade Unique, Bristol) – Mercredi 12 juillet (début 13h)

je – Mercredi 12 juillet (début 13h) Deuxième journée internationale je (Le bol Ageas) – Dimanche 16 juillet (départ 11h)

je – Dimanche 16 juillet (départ 11h) Troisième international d’une journée (Taunton) – Mardi 18 juillet (début 13h)

Regardez le premier jour du deuxième test masculin des cendres à Lord’s, en direct Sky Sports Cricket le mercredi, avec une couverture à partir de 10h et un début de jeu à partir de 11h.