Women’s Ashes: l’Angleterre remporte la série ODI avec une victoire de 69 points (DLS) contre l’Australie à Taunton | Nouvelles du cricket

L’Australie a subi une première défaite en série internationale d’une journée depuis 2013 alors que l’Angleterre a gagné par 69 points (DLS) lors du troisième ODI à Taunton, égalisant la série Women’s Ashes.

L’Australie conserve toujours les Ashes – décrochées avec leur victoire dans le deuxième ODI de dimanche – en raison du fait qu’elles sont les titulaires actuels, mais le dernier succès de l’Angleterre dans le Somerset égalise la série multi-format à huit points chacun.

Nat Sciver-Brunt (129) a de nouveau joué avec la batte pour les hôtes, cette fois dans une cause gagnante, frappant un deuxième cent quatrième consécutif lors de ses cinq dernières rencontres ODI avec l’Australie.

Nat Sciver-Brunt a atteint son quatrième cent lors de ses cinq dernières manches contre l’Australie alors que l’Angleterre cherchait à afficher un total gigantesque



Sciver-Brunt a partagé un partenariat record de 147 points dans les ODI contre l’Australie avec la skipper Heather Knight (67) après que l’Angleterre ait trébuché à 12-2 lors de ses quatre premiers overs. Cela, ainsi qu’un tir rapide de 43 sur 25 balles de Danni Wyatt a vu, l’équipe locale poster 285-9 sur leurs 50 overs.

La poursuite de l’Australie a été interrompue par la pluie deux balles dans le 20e lorsque 97-3 et, a fixé un objectif révisé de 269 sur 44 au redémarrage, les visiteurs se sont finalement calmés à 199 tous à la 36e.

Kate Cross a pris le guichet central d’Ellyse Perry alors qu’elle partait pour 53 ans avant que Beth Mooney ne parte peu de temps après



Ellyse Perry (53 ans) a coché un 31e ODI d’un demi-siècle peu de temps après la reprise du jeu, mais le jeu a basculé sauvagement en faveur de l’Angleterre lorsque Kate Cross (3-48) l’a réclamée avec Beth Mooney (16 ans) consécutivement.

Ashleigh Gardner est arrivée et a réussi un 41 électrique sur 24 livraisons avant d’être épuisée, tandis qu’Amy Jones a produit une merveilleuse et rapide comme l’éclair pour voir Georgia Wareham (14).

L’Australienne Ashleigh Gardner a réussi 41 balles sur seulement 24 balles avant d’être éliminée par l’Anglais Danni Wyatt



Annabel Sutherland – qui a marqué cent dans ce qui s’est avéré être une victoire décisive au test d’ouverture de la série pour l’Australie – était le dernier espoir restant des touristes, mais a été battue par Charlie Dean (2-37) pour 18 et la queue s’est ensuite rapidement calmée alors que l’Angleterre a obtenu un deuxième succès consécutif dans la série de balles blanches après son triomphe 2-1 dans les T20.

Tammy Beaumont et Sophia Dunkley sont tombées dans les quatre premiers overs, laissant l’Angleterre 12-2 dans le troisième ODI



Cela n’a pas semblé sur les cartes quand, après avoir été mise au bâton par Alyssa Healy sur une piste de frappeur de courroies, la mauvaise Sophia Dunkley a péri pendant deux et Tammy Beaumont (4) a été renversée par un inswinger de Megan Schutt (1-34) dans les quatre premiers overs.

Sciver-Brunt et Knight ont brillamment reconstruit, élevant tous deux des demi-siècles l’un de l’autre, bien que Sciver-Brunt aurait dû tomber peu de temps après pour 54 mais a été abandonné par Tahlia McGrath de son propre bowling.

Nat Sciver-Brunt et Heather Knight ont tous deux atteint la cinquantaine alors que l’Angleterre cherchait à afficher un total difficile à poursuivre pour l’Australie



Au lieu de cela, la paire a décroché un partenariat record et Sciver-Brunt a amélioré sa moyenne ODI en carrière contre l’Australie à un étonnant 62,37 avec son quatrième cent en cinq matchs contre les sept fois champions du monde dans le format.

Alana King (1-62) a finalement représenté Knight, tandis qu’Alice Capsey (5) est allée à bon marché, s’attardant longtemps. Mais Sciver-Brunt a cependant trouvé un autre partenaire volontaire en Wyatt, qui a atteint quatre limites et deux six dans son camée éblouissant.

Gardner (3-39) a finalement battu Wyatt pour ouvrir le 45e et Jess Jonassen (3-30) a fait pour Sciver-Brunt au 48e alors que les manches de l’Angleterre boitaient quelque peu jusqu’à la fin.

Mais c’était pour prouver un total gagnant, même si les hôtes ont certes été aidés par la pluie et l’objectif ajusté que l’Australie a reçu à la reprise.

L’Australie a perdu Phoebe Litchfield et Alyssa Healy en 13 balles alors qu’elles avaient mal commencé à chasser 286



Les touristes ont également perdu les deux ouvreurs à moindre coût, Lauren Bell (2-53) récupérant Phoebe Litchfield (1) attrapée à la glissade et Cross bowling Healy (7) à travers la porte, mais bien que McGrath (26) soit devenu la première victime de la chute de Jones. jour – off Ecclestone (1-21) – Perry et Mooney semblaient aller bien quand la pluie est arrivée.

Une fois que Perry a péri peu de temps après le redémarrage, les espoirs de l’Australie d’une victoire pure et simple ont également péri.

L’Angleterre a battu l’Australie par 69 points lors du troisième ODI à Taunton alors que les Women’s Ashes étaient tirées au sort 8-8



Knight : Deux trophées contre l’Australie vraiment particuliers

Heather Knight, capitaine de l’Angleterre :

« Je suis très content, c’est un match nul, n’est-ce pas, et nous avons deux trophées contre les champions du monde, ce qui est vraiment spécial.

« Je pense que la façon dont le groupe a fait demi-tour après l’Ageas Bowl, c’était un voyage en bus assez calme, sur le chemin jusqu’ici, il y avait beaucoup d’émotion et de déception que les Ashes se soient échappés, mais je pense que le crédit revient au groupe, et au personnel, la façon dont ils ont renversé la situation et sont vraiment arrivés aujourd’hui.

La capitaine anglaise Heather Knight a évoqué la victoire de son équipe contre l’Australie lors de leur troisième ODI et estime qu’ils ont encore beaucoup de progrès à faire.



« Nous voulions continuer à jouer comme nous avions toutes les séries. Nous voulions divertir et inspirer cette foule qui était venue nous soutenir. Nous devions à tout le monde d’essayer de le faire, et évidemment, il y avait encore beaucoup de choses en jeu. .

« Je suis donc extrêmement impressionné par la façon dont les filles ont fait cela et très heureux de terminer avec un match nul. »

Bien qu’il ait raté la reprise des Women’s Ashes, l’entraîneur-chef de l’Angleterre, Jon Lewis, était néanmoins fier des efforts déployés par son équipe cet été.



Healy: Perdre la série ODI mais conserver Ashes semble « sale »

La capitaine australienne Alyssa Healy :

« C’est un peu aigre-doux, et c’est un peu sale d’une certaine manière, mais en disant cela, nous avons obtenu le résultat que nous recherchions.

Malgré la perte des séries T20 et ODI, la capitaine australienne Alyssa Healy était néanmoins ravie de conserver les Women’s Ashes après une série nulle avec l’Angleterre.



« En fait, je n’ai jamais vraiment cru à l’écart [between the sides], donc vous demandez probablement à la mauvaise personne. Je pense que l’écart n’a pas nécessairement été là autant que tout le monde en a parlé.

« La façon dont l’Angleterre est sortie et a joué dans cette série suggère qu’elle joue du cricket vraiment bon et confiant et qu’elle va pousser n’importe quelle équipe dans le monde. »

Après avoir retenu les Women’s Ashes, les célébrations australiennes ont été écourtées par la fumée générée par les feux d’artifice !



Gardner : « Ne pas gagner, c’est nul » | « L’Angleterre nous a surpassés »

Le joueur australien des cendres, Ash Gardner :

« C’est un peu aigre-doux de se tenir ici en conservant les Ashes.

« Grâce à l’Angleterre, bien sûr, ils nous ont surpassés et ont joué une marque de cricket assez intrépide, ce que nous devrions également envisager pour notre équipe.

« C’est évidemment agréable de contribuer individuellement, mais malheureusement, en tant qu’équipe, nous n’avons pas pu enchaîner cette série, et cela n’a pas marché dans notre sens. L’Angleterre a été la meilleure équipe tout au long de la série et a amené les prochaines Ashes.

« Ça craint. Bien sûr, nous sommes venus ici pour gagner les Cendres. C’est génial de le conserver, mais je suppose que c’est probablement un peu négatif, nous voulions venir ici et le gagner. Et bien sûr, nous étions en position de gagner le Ashes, et nous n’avons probablement pas montré assez de combat là où nous en avions besoin. »

Mel Jones, Lauren Winfield-Hill, Lydia Greenway et Charles Dagnall passent en revue Women’s Ashes et discutent pour savoir s’il s’agit de la meilleure série de tous les temps



Résultats Ashes femmes (2 pts pour la victoire en balle blanche, 4 pour le test)

Résultats Ashes femmes (2 pts pour la victoire en balle blanche, 4 pour le test)