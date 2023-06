Women’s Ashes: l’Angleterre perd quatre guichets pour 18 courses en soirée alors que l’Australie se rapproche de la victoire à Trent Bridge | Nouvelles du cricket

L’Angleterre a perdu quatre guichets pour 18 courses lors d’une séance nocturne effrénée alors que l’Australie se retrouve à cinq guichets d’une victoire d’ouverture de la série lors du Women’s Ashes Test à Trent Bridge.

L’Angleterre a clôturé une quatrième journée extrêmement mouvementée sur 116-5, encore 152 de moins que son objectif de victoire de 268. Plus tôt, l’Australie avait également subi un effondrement important de chaque côté du déjeuner pour passer de 149-1 à 198-7 lors de sa deuxième manche. .

La capitaine Alyssa Healy a frappé 50 courses extrêmement précieuses pour limiter quelque peu les dégâts, avant que Sophie Ecclestone (5-63) – qui a terminé avec 10 dans le match – ne termine les manches pour 257.

Bien que leur objectif soit de près de 100 de plus que leur précédente poursuite record de 173, Tammy Beaumont – fraîchement sortie de son double cent le troisième jour – et Emma Lamb ont donné un bon départ aux hôtes, se précipitant jusqu’à un partenariat de cinquante en neuf overs, avant que l’introduction d’Ashleigh Gardner (3-33) ne fasse basculer le match.

Découvrez les 15 guichets du quatrième jour du Women's Ashes Test entre l'Angleterre et l'Australie.



Gardner a réclamé le guichet clé de Beaumont (22 ans), prise en glissade, avec sa toute première prestation immédiatement après la pause boisson du soir. Cela a abouti à la situation plutôt bizarre dans laquelle le hors-fileur était sur un triplé après des licenciements consécutifs de Beaumont, le premier ayant mis fin aux premières manches de l’Angleterre.

Tahlia McGrath (1-15) a ajouté Lamb (28) au cours suivant, avant que Gardner ne reçoive le guichet de Nat Sciver-Brunt sans déranger les buteurs alors qu’elle skiait une tentative de balayage et que la capitaine anglaise Heather Knight (9) était épinglée lbw .

Sophia Dunkley (16) et Danni Wyatt (20no) ont obstinément résisté aux avancées de l’Australie pendant un peu plus de 10 overs jusqu’à ce que la première tombe dans les dernières affres de la quatrième journée, coupant à Kim Garth (1-21), qui a remporté son premier guichet de test. Dans le processus.

Chances abandonnées tôt avant que Filer ne fournisse une étincelle

L’Australie, ouvrant le quatrième matin cherchant à renforcer son avance de 92 points du jour au lendemain, a obtenu quelques pauses précoces de la part de l’Angleterre sur le terrain alors que Beth Mooney et Phoebe Litchfield ont été abandonnées.

Kate Cross et Nat Sciver-Brunt ont perdu des chances lors de la séance du matin du quatrième jour.



Litchfield a été abattu quand le 42 dans la deuxième partie de la journée – Kate Cross s’est blessée au pouce sur sa main qui ne joue pas au bowling dans le processus – tandis que Mooney a été bombardé le 55 par Sciver-Brunt de son propre bowling, avec sa toute première boule .

Cross (2-73) a réparé son erreur en jouant à Litchfield peu de temps après avec une beauté qui s’est brusquement déchiquetée autour du guichet – les bras d’épaule gauchers – mais Mooney et Ellyse Perry ont poussé l’avance de l’Australie au-delà de 150 devant une superbe Lauren Filer (2-49) intervention en fin de matinée.

La débutante anglaise – finalement introduite dans l’attaque pour le 25 de la matinée – a eu un impact immédiat, fouettant la foule avec son bowling de plus de 70 mph réclamant les guichets de Perry (25) et McGrath (1) en back-to- retours en arrière.

Charles Dagnall a été impressionné par le deuxième guichet de la journée de Lauren Filer – une balle plus rapide et plus pleine pour nettoyer le bol Tahlia McGrath!



Avec sa quatrième balle, Perry en a coupé une sur ses moignons, tandis que Filer a ensuite presque nettoyé McGrath avec un yorker deux balles plus tard avant de finalement battre ses défenses avec une autre plus complète dans la suivante.

Ecclestone prend 10 pour alors que l’Australie s’effondre

L’éclatement du double guichet de Filer a vu l’Angleterre sortir après le déjeuner avec un ressort supplémentaire dans son pas, avec Ecclestone déchirant le reste de l’ordre des frappeurs australiens, tandis que Cross en a empoché un deuxième alors que les visiteurs perdaient quatre guichets pour 20 points.

L'Angleterre a pris quatre guichets rapides après le déjeuner alors que Kate Cross et Sophie Ecclestone ont frappé!



Ecclestone a d’abord battu Jess Jonassen (14), lors d’une tentative de balayage, avant de réclamer le guichet clé de Mooney (85), en coupant un sur ses souches 15 à court d’une première tonne de test.

Cross a ajouté Gardner (1), pris en glissade, dans la suivante avant la centurion de la première manche Annabel Sutherland (15) puis a lancé un rattrapage facile à la jambe carrée d’Ecclestone où Wyatt – qui l’avait précédemment laissée tomber sur rien – n’a fait aucun erreur cette fois-ci.

Healy, qui s’était rétrogradée au n ° 8 dans l’ordre après trois canards consécutifs au test de cricket, s’est presque empochée une double paire alors qu’elle entaillait sa toute première balle, seulement pour la noix de muscade Amy Jones, avec le gardien de guichet s’est levé les souches à traverser.

C’était précisément la bonne fortune dont la skipper australienne avait besoin et elle s’est rapidement installée dans un rythme agréable et a franchi une vague de limites pour prendre la tête au-delà de 250 – elle et Alana King (9) partageant un partenariat de 59 courses à travers le thé.

La fileuse anglaise Sophie Ecclestone a remporté 10 guichets lors du Women's Ashes Test contre l'Australie à Trent Bridge.



Le guichet de King cependant – devançant Lauren Bell (1-27) pour glisser – a rapidement signalé la fin des manches alors que Healy a ensuite écrasé un lancer complet d’Ecclestone directement au milieu du guichet peu de temps après avoir atteint cinquante ans et Darcie Brown a été épinglée à l’avant plus tard dans le même over .

La poursuite de l’Angleterre a ensuite pris un départ parfait avec Brown tirant quatre byes sur la première balle du côté de la jambe, tandis que Beaumont et Lamb en forme étaient bientôt eux-mêmes dans leur foulée, se précipitant vers un stand de cinquante.

La héroïne de la première manche Tammy Beaumont s'écarte pour 22 après une belle prise de Beth Mooney.



Mais, tout comme pour les manches australiennes plus tôt, les guichets sont tombés en grappes et l’effondrement de l’Angleterre à la mi-session de quatre pour 18 est susceptible de garantir que les touristes ouvrent cette série multi-format avec une victoire au test et gagnent quatre points pour conserver les cendres.

Edwards : « 20 minutes de folie » pour l’Angleterre

L’ancienne capitaine anglaise Charlotte Edwards :

« Tammy Beaumont était un guichet si crucial pour l’Australie, ayant obtenu 208 dans les premières manches.

« Cela a semblé être 20 minutes folles où ils ont essayé d’être agressifs envers Ash Gardner – Nat Sciver et Heather Knight étaient deux guichets clés, vous pouvez voir comment cela a levé leur côté. Maintenant, l’Angleterre a beaucoup à faire.

L'Angleterre est passée de 55-0 à 73-4 contre l'Australie alors que ses espoirs de victoire lors du test féminin à Trent Bridge ont été durement touchés.



« Ils [Australia] ont une croyance incroyable au sein de leur groupe. C’est ce que les grandes équipes ont.

« Ils ne paniquent pas et ils changent les choses très, très rapidement et maintenant vous diriez qu’ils sont en pole position demain sur un guichet qui favorise les quilleurs. »

Ecclestone espère suivre 10-pour avec des points gagnants

La spinneuse anglaise Sophie Ecclestone, qui a pris 10 points dans le match, s’adressant à Sky Sports :

« Je suis un peu fatigué maintenant mais ça en vaut la peine à la fin. Je suis en train de bourdonner, avec mon père et mon frère dans la foule. Ce fut un moment spécial pour moi.

Sophie Ecclestone réfléchit à son incroyable parcours de 10 guichets lors de la quatrième journée du test Women's Ashes à Trent Bridge.



« C’est la beauté du test de cricket, pour être honnête. C’est un si bon format de jeu et c’est fou comme les choses peuvent changer si vite.

« J’espère que nous pourrons les mettre un peu sous pression demain matin et revenir sur eux.

« Cela couronnerait le tout [hitting the winning runs].

Horaire des cendres féminines (tous les matchs en direct sur Sports du ciel)

Match test (pont de Trent) – jeudi 22 juin – lundi 26 juin

– jeudi 22 juin – lundi 26 juin Premier T20 international (Edgbaston) – Samedi 1er juillet (début 18h35)

– Samedi 1er juillet (début 18h35) Deuxième T20 international (The Kia Oval) – Mercredi 5 juillet (début 18h35)

– Mercredi 5 juillet (début 18h35) Troisième T20 international (Lord’s) – Samedi 8 juillet (début 18h35)

Samedi 8 juillet (début 18h35) Première journée internationale je (Stade Unique, Bristol) – Mercredi 12 juillet (début 13h)

je – Mercredi 12 juillet (début 13h) Deuxième journée internationale je (Le bol Ageas) – Dimanche 16 juillet (départ 11h)

je – Dimanche 16 juillet (départ 11h) Troisième international d’une journée (Taunton) – Mardi 18 juillet (début 13h)

Regardez le cinquième et dernier jour du Women’s Ashes Test à Trent Bridge, en direct sur Sky Sports Cricket lundi, avec une couverture commençant à 10h15 et le début du jeu à partir de 11h.