Women’s Ashes: l’Angleterre nomme Tammy Beaumont et Lauren Filer dans l’équipe pour la série ODI avec l’Australie | Nouvelles du cricket

L’Angleterre a rappelé Tammy Beaumont et Lauren Filer dans l’équipe ODI Ashes pour leur série contre l’Australie ce mois-ci.

Beaumont a marqué le premier double-cent par une femme anglaise lors des tests lors de la défaite de 89 points contre l’Australie le mois dernier, un match où Filer a remporté quatre guichets à ses débuts, avant que les deux ne soient exclus de la série de trois matchs T20.

L’Angleterre a remporté les deux derniers matches du T20, par trois points à l’Oval et cinq guichets dans un match affecté par les conditions météorologiques à Lord’s, pour remporter sa première victoire en série contre l’Australie depuis 2017 et maintenir les Ashes en vie.

Réaction d’Alice Capsey après avoir atteint 46 ans lors de la victoire de l’Angleterre en T20 contre l’Australie à Lord’s



Les hôtes sont toujours à la traîne de l’Australie 6-4 dans le multi-format Women’s Ashes avant la série à guichets fermés de l’ODI, qui débutera mercredi au Seat Unique Stadium de Bristol.

D’autres matchs auront lieu au Ageas Bowl à Southampton dimanche et au Country Ground à Taunton le 18 juillet, chaque match valant deux points et diffusé en direct sur Sky Sports.

L’Anglaise Lauren Bell pense que l’équipe nationale rattrape les normes de ses rivales australiennes, comme l’ont prouvé jusqu’à présent les performances des Ashes féminines 2023



Maia Bouchier, Freya Davies et Lauren Winfield-Hill – qui étaient toutes dans l’équipe pour les matches du T20 – ne figuraient pas parmi les 15 noms sélectionnés, le reste de l’équipe étant inchangé depuis la victoire de la série.

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Jon Lewis, a déclaré: « Nous avons été ravis de notre victoire dans la série T20 et attendons avec impatience la prochaine étape des Ashes avec tout à jouer.

« Nous sommes ravis d’accueillir Tammy (Beaumont) et Lauren (Filer) dans le groupe. Tammy a montré sa qualité lors du test match avec son double cent tandis que Lauren nous offre un vrai rythme dans notre bowling aux côtés d’Issy (Wong).

Cendres de femmes en direct



Mercredi 12 juillet 12h30





« Le soutien que l’équipe a reçu tout au long de la série jusqu’à présent a été incroyable et il convient de terminer avec cette campagne ODI décisive en tant que première série à guichets fermés de l’histoire des femmes d’Angleterre.

« Nous respectons l’Australie et savons que cette partie de la série Ashes sera à nouveau un grand défi. Cependant, nous tirons beaucoup de confiance et de conviction de nos récentes victoires en T20 et nous essaierons, comme toujours, de faire bonne figure. pour nos supporters. »

Réaction des deux capitaines après que l’Angleterre a remporté la victoire lors du 3e T20 contre l’Australie à Lord’s



Équipe d’Angleterre féminine ODI :

Heather Knight (capitaine, Western Storm), Tammy Beaumont (The Blaze), Lauren Bell (Southern Vipers), Alice Capsey (South East Stars), Kate Cross (Thunder), Charlie Dean (Southern Vipers), Sophia Dunkley (Southern Vipers ), Sophie Ecclestone (Thunder), Lauren Filer (Western Storm), Danielle Gibson (Western Storm), Sarah Glenn (The Blaze), Amy Jones (Central Sparks), Nat Sciver-Brunt (vice-capitaine, The Blaze), Issy Wong (Central Sparks), Danielle Wyatt (Southern Vipers)

