Women’s Ashes: l’Angleterre n’est pas loin de l’Australie mais a besoin de « fraîcheur sous le feu », déclare Mark Butcher de Sky Sports | Nouvelles du cricket

L’Angleterre est menée 4-0 dans le multi-format Women’s Ashes après sa défaite face à l’Australie lors du test unique.

Mark Butcher de Sky Sports Cricket dit que l’écart entre les équipes est mince mais que les hôtes doivent garder leur calme sous la pression et faire des appels tactiques plus audacieux pour revenir dans la série…

« C’était une occasion manquée pour l’Angleterre lors du match test et je reviens à ce troisième soir – ils se sont tellement trompés avec le ballon et ont permis à l’Australie de se diriger vers un dépliant.

« Lorsque l’Australie passe devant, elle est difficile à battre, mais l’écart entre elle et l’Angleterre n’est pas aussi grand que nous le pensions. L’Angleterre peut tirer un énorme cœur des performances individuelles.

L’Angleterre doit gagner cinq des six matchs au ballon blanc pour retrouver les Women’s Ashes





« Vous perdez un test match sur cinq jours et ça fait vraiment, vraiment mal, mais je pense qu’une fois que l’Angleterre aura surmonté cette déception, elle y reviendra et pensera » vous savez quoi, nous avons vraiment donné du fil à retordre à ces gars-là. l’argent ici ».

« Mais pour une ou deux choses – quelques prises ratées, ce troisième soir, un peu de naïveté tactique – cela aurait pu être beaucoup plus proche.

« La différence à la fin, quand vous revenez au cours des cinq jours, était juste un peu de fraîcheur sous le feu. L’Australie l’avait et l’Angleterre non, et je pense que c’est tout.

Il aurait certainement pu y avoir un cas pour choisir un autre fileur pour l’Angleterre, quelqu’un comme Alice Capsey. Si vous allez être des perturbateurs, vous devez parfois être un peu plus audacieux dans vos choix, mais étant donné la façon dont ils ont procédé tactiquement, elle n’aurait peut-être pas joué de toute façon.

« Le joueur pour le joueur anglais s’est bien adapté à eux, du point de vue des compétences, ils se sont parfaitement alignés avec eux. Mais ils ont frappé très éperdument le quatrième soir et ont eu cette mauvaise séance avec le ballon le troisième soir.

« Tout cela revient à perdre le match par une marge de 89 points, ce qui était à peu près le début de l’Australie lors de cette troisième nuit. Cela se résume parfois à ces petites choses.

« Mais je pense que l’Angleterre peut garder la tête haute et dire » écoutez, nous égalons ces gars et si nous devons gagner cinq des six pour The Ashes, alors tant pis, nous allons lui donner un coup de feu « .

« Nous sommes allés de pair avec l’Australie »

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Jon Lewis, a été déçu des opportunités qu’il a senti son équipe laisser passer.



L’entraîneur-chef de l’Angleterre Jon Lewis et la capitaine Heather Knight ont également évoqué les aspects positifs de la performance de l’Angleterre.

Jon Lewis : « Ce que ce match nous a le plus montré, c’est que nous ne sommes pas loin. Deux filles ont réfléchi à cela avec moi ce matin, en disant » nous pouvons battre ces gars-là « .

« C’est un résultat mais il reste six matchs à jouer et je pense que le vestiaire pense que nous pouvons battre cette équipe australienne.

« En entrant dans le reste de la série, j’encouragerais nos filles à aller plus fort qu’elles ne l’ont déjà fait, surtout avec la batte.

« Nous avons le talent pour pouvoir vraiment attaquer les quilleurs australiens et c’est un domaine que nous pouvons vraiment exploiter dans la série de balles blanches. J’encouragerai les filles à mettre davantage le pied à terre. »

Bien qu’elle ait perdu par 89 points, la capitaine anglaise Heather Knight était satisfaite de la compétitivité de son équipe au cours des cinq jours contre l’Australie lors du test des cendres.



Heather Knight : « L’Australie était exceptionnelle, mais nos filles se sont affrontées pendant longtemps et c’était vraiment impressionnant.

« Nous avons décidé de jouer au cricket divertissant et nous l’avons fait. Je ne pense pas que nous ayons fait un pas en arrière.

« L’Australie a saisi ses occasions de marquer mais nous aurions pu mieux jouer. Peut-être avons-nous essayé de prendre trop de guichets et avons parfois été légèrement agressifs.

« Je ne veux pas que les filles soient trop déprimées. Nous avons joué au cricket divertissant et inspirant et nous devrions en être très fiers.

« Nous aurons quelques jours de congé et essayerons de rattraper les temps forts de Glastonbury ! Ensuite, nous nous regrouperons et nous irons dans les T20, qui est l’un de nos formats les plus forts. »

