Women’s Ashes: l’Angleterre «galvanisée» par son retour contre l’Australie alors que Tammy Beaumont éblouit et Lauren Filer émerge | Nouvelles du cricket

Les femmes anglaises ont peut-être raté la gloire des Ashes, mais elles sont ressorties avec beaucoup d’encouragements alors qu’elles effectuaient un retour énergique contre l’Australie dans l’une des plus grandes séries de mémoire récente.

Les hôtes ont récupéré un déficit de 6-0 pour faire match nul 8-8 et priver l’Australie de la victoire globale qu’elle recherchait tout en conservant une couronne Ashes qu’Alyssa Healy décrira plus tard comme « un peu douce-amère ».

Mel Jones, Lauren Winfield-Hill, Lydia Greenway et Charles Dagnall étaient sur place pour offrir certains de leurs plats à emporter et des moments marquants d’un mois passionnant…

Greenway : Filer à surveiller pour l’Angleterre

L’ancienne internationale anglaise Lydia Greenway a rendu hommage à la résilience de l’équipe de Jon Lewis alors qu’ils poussaient l’Australie jusqu’au bout après avoir regardé la perspective d’une conclusion rapide.

« Je suis agréablement surpris que nous soyons dans la position où nous en sommes. Je vais lever la main et dire que je pensais que cette série aurait pu être réalisée beaucoup plus tôt qu’elle ne l’a été », a déclaré Greenway.

« Juste à cause de la position dans laquelle se trouvait l’Australie parce que nous étions menés 6-0 et qu’ils avaient juste besoin d’une victoire de plus et vous pensiez juste que c’était un truc banal pour l’Australie. Mais en fait, nous avons vu l’Angleterre se tenir debout- faire face à eux par phases.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le meilleur de l'action du troisième international d'une journée alors que l'Angleterre a battu l'Australie par 69 points pour tirer la série multi-format



« L’Angleterre a été capable d’absorber la pression pendant des périodes de temps, mais les meilleures équipes du monde le font pendant de longs moments et elles gagnent ces grands moments et c’est ce que l’Australie a à peu près réussi à faire. Au cours de tant de moments incroyables. »

Greenway, quant à lui, a souligné l’émergence du lanceur rapide Lauren Filer, qui a remporté quatre guichets lors du match test en tant que perturbateur majeur de l’ordre supérieur des visiteurs.

« Le fait qu’ils aient trouvé quelqu’un comme Lauren Filer, ils l’ont mise en scène », a ajouté Greenway. « Le test lui a donné cette opportunité et vous voulez voir notre structure nationale prouver sa valeur et dire aux jeunes ‘vous avez bien fait au niveau national, maintenant vous avez gagné votre chance d’aller le faire sur la scène internationale’. Elle l’a absolument fait.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Bien qu'il ait raté la reprise des Women's Ashes, l'entraîneur-chef de l'Angleterre, Jon Lewis, est fier des efforts déployés par son équipe cet été.



« Elle a précipité les Australiennes pour le rythme. Ellyse Perry est sans doute l’une des meilleures joueuses de notre génération, peut-être à travers les générations, et elle lui causait absolument beaucoup de problèmes.

« Nous aurions aimé la voir un peu dans les trucs de balle blanche mais ce n’est pas grave, c’est une quilleur rapide et vous devez la gérer et j’espère que nous la verrons pendant des années à venir. »

Dagnall : Beaumont éblouit

Charles Dagnall a souligné le superbe double siècle de Tammy Beaumont comme son moment mémorable de la série, l’ouvreur de l’Angleterre affichant 208 lors de la défaite de 89 essais de son équipe à Nottingham.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Tammy Beaumont a marqué le premier double cent par une joueuse anglaise lors des tests féminins, faisant 208 sur 331 balles contre l'Australie à Trent Bridge



« Les pics et les creux que nous avons vus des deux côtés, c’était un test match classique, quand vous pensez que c’est passé à cinq jours, vous avez deux équipes marquant plus de 400 dans les premières manches, la façon dont l’Australie a commencé sa deuxième manche comme un s’entraîner à la fin de la troisième journée, puis l’Angleterre l’a retiré et la course-poursuite pour finir », a déclaré Dagnall.

« Pour moi, j’ai dû commenter le 200 d’Ellyse Perry (en 2017) et à quel point elle a joué avec brio et à quel point c’était merveilleux. Pouvoir faire cela pour un joueur anglais et pour Tammy Beaumont, après un hiver décevant, regarder sa batte comme elle l’a fait et a marqué un double cent à Trent Bridge a été un moment vraiment spécial. »

‘Tammy à son meilleur!’

Lauren Winfield-Hill, d’Angleterre et du Yorkshire, a également fait l’éloge de Beaumont et de la croissance de son jeu dans le pli.

« C’est génial de voir Tammy retrouver son meilleur niveau », a-t-elle déclaré. « Elle a toujours été une bonne joueuse avec une défense solide, mais ce que nous avons vu tout au long de ce Ashes, c’est l’expansion de son jeu et le style de jeu de contre-attaque.

« C’est une excellente joueuse qui sait choisir les moments, sachant quand s’asseoir et quand appliquer la pression, c’était l’exemple parfait des flux et reflux du test de cricket. Une manche unique dans une vie et une occasion extrêmement spéciale. Avoir un joueur du Test d’Angleterre en faire 200, c’est tout simplement fantastique. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L'Australienne Ashleigh Gardner admet qu'il y a des émotions mitigées après avoir retrouvé The Ashes, malgré la perte des séries T20 et ODI



L’Angleterre comble son « écart psychologique » avec l’Australie

Winfield-Hill a suggéré que la manière dont l’Angleterre riposte aura encore renforcé la confiance croissante de l’équipe dans sa capacité à rivaliser avec les meilleurs au monde.

« Je pense que c’est quelque chose que vous essayez de manifester sans remporter de victoires sur l’Australie, mais une fois que vous avez franchi cet obstacle, cela devient réel », a-t-elle poursuivi.

« C’est vraiment galvanisé ce groupe. Vous pouvez parler d’être confiant et d’avoir confiance, mais jusqu’à ce que vous sachiez que vous pouvez battre cette équipe, cela vous donne juste cette prochaine couche de » nous savons que nous pouvons affronter cette équipe et ne pas avoir peur « , ça a été un vrai changement.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Malgré la perte des séries T20 et ODI, la capitaine australienne Alyssa Healy était ravie de conserver les Women's Ashes après une série nulle avec l'Angleterre.



« Pas nécessairement face à face avec eux, mais la façon dont cela s’est déroulé et la marque qui s’est produite. L’Australie a changé de tactique, les équipes parfois, ils ont ouvert avec un spin dans l’ODI, nous les avons vus proposer de nouvelles tactiques défier l’Angleterre. »

Ailleurs, Greenway a souligné les erreurs sur le terrain comme un élément déterminant mais modifiable de la timidité de l’Angleterre, tout en renforçant les progrès qu’ils ont faits dans leur approche mentale de leur jeu.

« C’est le seul domaine sur lequel j’ai insisté. Il y a eu des baisses cruciales des deux côtés, je pense que c’est important de le dire », a-t-elle déclaré.

« Parfois, l’Angleterre a montré des éléments où leur niveau de compétence n’était pas la norme à laquelle vous vous attendiez, c’est une chose rapide que vous pouvez résoudre avec beaucoup de répétitions et en développant des schémas de mouvement.

« Ce n’est pas la pire chose à souligner sur laquelle l’Angleterre peut s’améliorer. Nous avons vu l’écart psychologique, c’est là qu’ils n’ont pas été en mesure d’en obtenir un sur l’Australie, mais nous avons vu que leur approche mentale a changé. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La capitaine anglaise Heather Knight a évoqué la victoire de son équipe contre l'Australie lors du troisième ODI et pense qu'ils ont encore beaucoup à faire.



De nouvelles foules enflamment la série Ashes

L’ancienne joueuse australienne Mel Jones a porté son attention sur l’appétit accru pour le jeu féminin, avec des foules record pour regarder l’action se dérouler dans un autre moment de progrès pour le sport.

« Il y en a beaucoup sur le terrain, mais je vais commencer sur le terrain », a-t-elle déclaré. « En marchant ici jusqu’au sol et la file d’attente tourne au coin de la rue. Si vous regardez la foule dès le premier match test, tout au long des T20 et des ODI, ce sont des gens de cricket, mais il y a aussi une nouvelle foule, il y a des événements, des gens qui veulent juste être là et se fiancer.

« Et il y a des gens qui paient. Si souvent dans le passé, ce sont des billets gratuits et des billets complémentaires et des écoliers, ce qui est génial, mais les gens paient de l’argent pour dire » Je veux être à ce match, je veux soutenir l’Angleterre, le jeu féminin , je veux soutenir le cricket », ils ont apporté une énergie qui a si bien lancé la série et qui a si bien terminé la série.

« Ce que le cricket féminin fait, espérons-le, c’est permettre à une toute nouvelle gamme de personnes d’entrer. »

Et ensuite ?

La prochaine étape pour les femmes anglaises est le premier de leurs trois concours T20 contre le Sri Lanka au The 1st Central County Ground à Hove le jeudi 31 août, suivi de trois ODI en septembre.

Avant cela, les joueurs partiront pour participer à l’édition 2023 de The Hundred, qui débutera le mardi 1er août lorsque Trent Rockets affrontera Southern Brave.

Résultats Ashes femmes (2 pts pour la victoire en balle blanche, 4 pour le test)

