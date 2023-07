Women’s Ashes : l’Angleterre désormais favorite après avoir égalisé la série ? | ‘Dures vérités’ nécessaires pour l’Australie | Nouvelles du cricket

Les Women’s Ashes sont à égalité à 6-6 avec deux matchs à jouer après que l’Angleterre a remporté une superbe victoire à deux guichets contre l’Australie lors du premier ODI mercredi.

Un superbe 75 pas sorti de la capitaine Heather Knight et une apparition en fin de manche de Kate Cross, invaincue le 19, ont aidé les hôtes à poursuivre un objectif record de 264 avec 11 balles à revendre.

Cela a fait trois victoires consécutives pour l’Angleterre, après avoir remporté les deux derniers matches de l’étape IT20 de la série multi-format, et leur a donné deux points précieux qui ont maintenu la série en vie avant le deuxième ODI de dimanche à Southampton.

L’Angleterre doit gagner les deux journées restantes pour récupérer les cendres féminines pour la première fois depuis 2014, et les experts de Sky Sports Cricket Lydia Greenway et Mel Jones ont évalué comment leurs anciennes équipes respectives se préparent avec tout ce qu’il reste à jouer pour…

L’Angleterre est-elle désormais favorite pour remporter la série ?

L’ancienne batteuse internationale anglaise Lydia Greenway :

Ce mot «momentum» est le plus important. Non seulement l’Australie doit arrêter cet élan, mais elle doit ensuite le pousser dans sa direction et cela prend du temps. Ils vont devoir se dépoussiérer et l’examiner du mieux possible, mais ne pas s’y attarder.

C’est une ligne fine entre s’attarder sur ce qui a été de regarder vers l’avenir et de penser « d’accord, c’est comme ça que nous allons procéder maintenant ». Ce sera vraiment intéressant de voir comment ils vont s’y prendre pour renverser la vapeur.

L’Angleterre n’est pas aux commandes, il lui reste deux matchs à jouer qu’elle doit gagner donc on ne peut pas s’emballer, mais elle a fait du mieux qu’elle a pu.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le meilleur de l’action du premier match international d’une journée entre l’Angleterre féminine et l’Australie à Bristol



Il y a eu de nombreux moments clés dans ce match. Ils ont perdu des guichets à des moments cruciaux, mais quand cela comptait vraiment en termes de résultat, Heather Knight et Kate Cross y sont restées.

Ce partenariat est quelque chose que les autres frappeurs examineront et diront « allons-y » parce qu’ils n’ont pas été à 100 %. C’est sans doute la chose la plus agréable pour l’Angleterre, le fait qu’ils n’aient pas joué de leur mieux et battu l’équipe n ° 1 au monde dans tous les formats de jeu.

Maintenant c’est 6-6, ils pourraient être dans une position où ils pensent « nous sommes en compétition avec l’Australie, c’est génial, nous pouvons faire des erreurs et quand même nous en sortir et gagner ». Je veux les voir repartir encore plus fort. J’aimerais les voir continuer avec ces améliorations parce que si vous arrêtez de vous améliorer en tant qu’équipe, vous êtes pris au dépourvu.

L’Australie doit faire face à « quelques dures vérités »

L’ancien batteur international australien Mel Jones :

Ce que nous avons vu de l’Australie au cours des derniers matchs est une Australie que je n’ai jamais vraiment vue auparavant. Vous le voyez pendant des instants ou dans un match, mais pas sur une série de matchs où je regarde le terrain et tout le monde se tient là, il n’y a pas beaucoup d’énergie là-bas, ils ne reconnaissent pas les moments où les gens doivent soulever et entrez et montez en puissance.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La capitaine anglaise Heather Knight a déclaré qu’elle avait ressenti un « pur soulagement » après avoir remporté l’ouverture de l’ODI des Cendres contre l’Australie et pense que son équipe a l’élan avec deux matches à jouer.



Est-ce que je veux que l’Australie gagne ? Oui – mais ce n’est pas à propos de la perte, c’est comment vous perdez des matchs et pour moi, pour le moment, il y a quelques choses dont ils ont besoin pour s’asseoir et faire ressortir quelques dures vérités.

L’Angleterre est une équipe brillante et ce qui m’a impressionné, c’est qu’elle s’est accrochée. C’est une inquiétude pour l’Australie et l’autre inquiétude est l’élan qu’ils ont, et il y a une sensation vraiment bonne et tangible autour de cette unité et de tous les autres autour d’eux.

La foule et tout le pays roulent avec eux et c’est une chose vraiment difficile à essayer de changer lorsque vous êtes l’équipe adverse dans une série à l’extérieur.

Ils doivent essayer de se retirer de tout le battage médiatique et de l’excitation à ce sujet et de revenir à quelque chose, dont je me gratte encore la tête à propos de ce que c’est.

Ce qui fait peur avec l’Angleterre, c’est qu’il y a tellement de place à l’amélioration. Cela fait 137 matchs depuis que l’Australie a perdu trois matchs d’affilée.

