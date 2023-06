Women’s Ashes : L’Anglaise Sophia Dunkley dit que les Lionnes sont l’inspiration avant la série australienne | Nouvelles du cricket

L’Anglaise Sophia Dunkley utilise les Lionnes comme « inspiration » alors qu’elle se dirige vers les Women’s Ashes cet été.

Une foule record devrait descendre sur Trent Bridge pour le match Women’s Ashes Test qui commence jeudi – en direct sur Sky Sports Cricket à partir de 10h – avec plus de 11 000 billets déjà vendus.

La série Ashes arrive avec le sport féminin sur une trajectoire ascendante explosive, les footballeuses anglaises remportant les championnats d’Europe et l’équipe de rugby des Red Roses remportant le Grand Chelem des Six Nations au cours des 12 derniers mois.

Et le succès des femmes anglaises dans ces autres sports devrait inspirer l’Angleterre à « divertir » les foules cet été et à présenter le cricket sur la scène internationale pour les femmes et les jeunes filles, selon Dunkley.

« Je pense que pour nous en tant qu’équipe, nous sommes tellement inspirés par ce que les Lionnes ont fait l’été dernier et cela nous a vraiment réunis pour essayer d’inspirer et de divertir la prochaine génération », a déclaré le polyvalent.

« Nous avons une énorme opportunité cet été de faire quelque chose de spécial.

« Je pense que le Hundred est l’une des premières fois où j’ai joué devant une foule massive en Angleterre et j’ai la pression d’avoir juste joué pour l’Angleterre également.

« Je pense que l’expérience d’avoir joué dans de grands stades est essentielle et je me sens beaucoup plus préparé à avoir cette opportunité. Pour moi, c’est mon premier Ashes à domicile, donc avoir ce public à domicile sera, espérons-le, un bon soutien. »

Knight : Nous apprenons tous sur le tas avec les tests

La campagne anglaise des Ashes démarre avec le match test à Trent Bridge et la capitaine Heather Knight sait qu’il s’agira d’un « apprentissage sur le tas » pour de nombreuses jeunes stars de son équipe qui n’ont pas beaucoup d’expérience du format.

Knight elle-même n’a disputé que 10 matchs de test au cours de sa carrière internationale de 13 ans.

Elle a déclaré: « Cela a été très agréable de se concentrer uniquement sur la balle rouge. C’est un type de cricket auquel nous n’avons pas trop joué, donc cela a été vraiment agréable.

« Je pense que lorsque nous avons l’opportunité de le faire, nous avons vraiment un état d’esprit de croissance en tant que groupe et parlons beaucoup plus et apprenons très rapidement.

« Nous apprenons tous un peu sur le tas [but] J’adore le bâton et c’est une opportunité pour un bâton illimité. »

Horaire des cendres féminines (tous les matchs en direct sur Sports du ciel)

Match test (Pont Trent) – Jeudi 22 juin – Lundi 26 juin (début 11h)

– Jeudi 22 juin – Lundi 26 juin (début 11h) Premier T20 international (Edgbaston) – Samedi 1er juillet (début 18h35)

– Samedi 1er juillet (début 18h35) Deuxième T20 international (The Kia Oval) – Mercredi 5 juillet (début 18h35)

– Mercredi 5 juillet (début 18h35) Troisième T20 international (Lord’s) – Samedi 8 juillet (début 18h35)

Samedi 8 juillet (début 18h35) Première journée internationale je (Stade Unique, Bristol) – Mercredi 12 juillet (début 13h)

je – Mercredi 12 juillet (début 13h) Deuxième journée internationale je (Le bol Ageas) – Dimanche 16 juillet (départ 11h)

je – Dimanche 16 juillet (départ 11h) Troisième international d’une journée (Taunton) – Mardi 18 juillet (début 13h)

Comment fonctionne le système de pointage pour les Women’s Ashes ?

Les vainqueurs du match Test gagnent quatre points, les équipes prenant chacune deux points en cas d’égalité. Deux points sont attribués pour les victoires dans chacun des jeux de balle blanche, les équipes récoltant un point chacune en cas d’égalité ou d’absence de résultat.

Regardez les cendres des femmes en direct sur Sky Sports Cricket à partir du jeudi juin. La couverture du match test, à Trent Bridge, commence à 10h avant le premier bal à 11h.