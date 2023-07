Women’s Ashes: l’Anglaise Kate Cross dit que le système de points pourrait être examiné après que l’Australie conserve le trophée | Nouvelles du cricket

Kate Cross pense que le système de points des Women’s Ashes pourrait être modifié après que l’Australie ait conservé le trophée malgré le fait qu’elle ait remporté moins de matchs que l’Angleterre.

La série multi-format, qui comprenait un match test, trois internationaux T20 et trois internationaux d’une journée, s’est terminée 8-8 après que l’Angleterre a remporté le dernier match de 50 à Taunton.

L’Australie a remporté quatre points pour la victoire dans le match test solitaire, tandis que les jeux de ballon blanc – dont l’Angleterre a remporté quatre des six – ne valaient que deux points chacun.

L’Angleterre a battu l’Australie 2-1 dans les parties T20 et ODI de la série et Cross sent que son équipe est maintenant « à l’aube de quelque chose ».

L’Angleterre a battu l’Australie 2-1 dans les deux matches ballon blanc des Women’s Ashes, mais les Southern Stars ont conservé le trophée





Le couturier anglais a dit Sky Sports Cricket: « Je me demande s’il y aura des conversations autour des points pour le Test match.

« Avec cinq jours, vous garantissez probablement un résultat, donc je me demande s’il n’est pas trop pondéré.

« Nous avons gagné plus de matchs mais l’Australie a conservé The Ashes. Je ne sais pas s’ils ont besoin d’y jeter un coup d’œil, mais je suis sûr qu’il y aura des conversations car cinq jours font une grande différence.

« La vue d’ensemble pour nous est de penser à ce que nous avons accompli cet été. Peu de gens repartent avec des trophées contre l’Australie. Nous sentons que nous sommes sur le point de quelque chose en équipe.

« Je pense que le fait d’avoir de jeunes pistolets nous a aidés à les battre dans des matchs serrés. Alice Capsey ne se soucie pas que ce soit Ellyse Perry qui se précipite vers elle, elle veut juste frapper la balle pour quatre.

« Les jeunes ont été une bouffée d’air frais et nous ont vraiment aidés. C’est ce qui est le plus excitant. Félicitations à la BCE alors que la structure nationale se développe. »

Regardez le meilleur de l’action du troisième match international d’une journée alors que l’Angleterre a battu l’Australie par 69 points pour dessiner la série multi-format



« Notre mantra était d’inspirer et de divertir »

Les chiffres publiés par la BCE ont montré que 110 000 fans ont assisté à la série multiformat au total, dont 5,3 millions en direct à la télévision.

Cross a ajouté: « Il y a beaucoup de fierté pour nous. Pas nécessairement les trucs sur le terrain, mais les trucs hors terrain des foules et l’intérêt des gens pour le cricket féminin.

« Nous avons accompli quelque chose. Ce n’est pas le cas parce que nous n’avons pas le grand trophée pour le prouver, mais il y a beaucoup d’excitation quant à l’endroit où nous pouvons aller.

L’Angleterre affrontera le Sri Lanka en T20 et le cricket ODI en direct sur Sky Sports plus tard cet été





« Le sentiment dominant qui ressort de la série est à quel point nous nous sommes amusés. Notre mantra était de divertir et d’inspirer les gens et on a l’impression que c’est une série qui a vraiment saisi la nation.

« Merci aux deux équipes d’avoir pu créer des matchs aussi passionnants. Si nous avions perdu 8-0, vous auriez pu perdre des gens, mais nous l’avons maintenu en vie et les gens voulaient nous soutenir.

« Les foules ont fait une telle différence, ce n’était rien comme ce que j’avais connu auparavant dans le cricket international en Angleterre.

« J’espère que cela pourra continuer. »

Regardez l’équipe féminine d’Angleterre revenir en action sur Sky Sports fin août et septembre alors qu’elle affronte le Sri Lanka dans trois internationaux T20 et autant d’internationaux d’une journée.