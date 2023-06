Women’s Ashes: la double centurion anglaise Tammy Beaumont alimentée par son retrait de l’équipe T20 | Nouvelles du cricket

Tammy Beaumont a déclaré que le fait d’avoir été exclue de l’équipe anglaise T20 l’année dernière avait alimenté son désir de continuer à jouer au cricket après avoir marqué un double siècle lors du test féminin contre l’Australie.

Les 208 balles de Beaumont sur 331 balles à Trent Bridge sont les plus élevées d’une joueuse anglaise dans un test féminin – éclipsant les 189 balles que Betty Snowball avait frappées contre la Nouvelle-Zélande en 1935 – et les cinquièmes meilleures de n’importe qui dans le jeu féminin.

Les manches de la joueuse de 32 ans et son taux de réussite de 62,84 peuvent l’aider dans sa quête pour retrouver sa place dans le format le plus court, mais elle dit qu’elle a « fait la paix » avec le fait qu’elle pourrait être bloquée sur 99 sélections internationales T20.

Beaumont a marqué le premier double cent par une joueuse anglaise lors des tests féminins, faisant 208 sur 331 balles contre l'Australie à Trent Bridge.



S’adressant à Sky Sports après la troisième journée à Nottingham, l’ouvreur a déclaré: « Quand j’ai été exclu de l’équipe T20, ce fut un coup dur et m’a fait partir et voir si je voulais encore jouer, s’il était temps , si je l’avais dépassé.

« J’ai décidé que je ne l’étais pas. Je suis parti et j’ai travaillé dur, j’ai décidé qu’il y avait encore de la vie dans la vieille fille.

« J’ai travaillé sur quelques choses, j’ai changé mon état d’esprit et j’ai essayé d’être aussi positif que possible, d’amener le jeu à l’opposition et de revenir à la Tammy Beaumont d’il y a quelques années.

« Lewy [England head coach Jon Lewis] m’a mis au défi de ne pas jouer moi-même mais de jouer avec mes forces et je me suis entraîné tout l’hiver. »

Avant le troisième jour, Beaumont a expliqué certains des ajustements techniques qu'elle a apportés



« Je suis désespéré de jouer au cricket T20 pour l’Angleterre »

À propos de son éventuel retour dans l’équipe anglaise T20, Beaumont a ajouté: « Il va falloir quelque chose de spécial pour entrer dans cette équipe. Je suis désespéré d’en faire partie, oui.

« Je vais tout donner dans le cricket régional et si je joue dans des ligues du monde entier et si je réussis à nouveau, ce serait incroyable, ce serait ma 100e sélection.

« Mais j’ai fait la paix avec le fait que si je ne joue jamais un autre T20 pour l’Angleterre, je suis sorti de mon chemin. »

Beaumont a maintenant des siècles dans les trois formats avec sa première tonne de test s’ajoutant à neuf centaines internationales d’une journée et une dans les internationaux T20.

Le droitier a repris samedi matin sur 100 à partir de 154 balles et a ajouté 108 points supplémentaires pour aider l’Angleterre à 463, à seulement 10 points de moins que les 473 premières manches de l’Australie.

« Je n’arrive pas à y croire. J’ai passé une journée à l’extérieur, j’étais dans la zone tout le temps. J’avais les yeux d’acier, je l’ai cassé mais ce n’était jamais des jalons personnels. C’était toujours, ‘amenez-nous 100 derrière, 50 de retard ». C’était l’équipe qui avait besoin de moi pour marquer encore 25 ou autre chose.

« Lewis a utilisé le mot » répétition « – pas seulement dans vos compétences mais dans votre état d’esprit. Je suppose que j’ai trouvé un rythme ces deux dernières semaines [after also scoring a double hundred in a warm-up]. La principale chose que je me suis dit était de jouer droit et de ne pas être touché sur les pads et cela a fonctionné.

« Le test ponctuel est équilibré »

Découvrez les meilleurs moments alors que Katherine Sciver-Brunt est entrée dans la boîte de commentaires de Sky Sports!



« J’étais assez calme pour environ 300 balles, mais je pensais que si vous alliez en marquer une centaine, laissez-le vraiment déchirer. C’était une sensation incroyable.

« Ils voulaient que je fasse une interview avec un autre diffuseur au thé quand j’étais sur 195. J’étais comme, ‘Descend. Le. Pitch!’ Obtenir presque le même niveau que les Australiens était l’objectif et contribuer de cette façon [was great]. »

L’Australie a étendu son avance sur l’Angleterre à 92 par souches avec les ouvreurs Phoebe Litchfield (41no) et Beth Mooney (33no) partageant un partenariat ininterrompu de 82.

Beaumont a ajouté : « Il y a une très grosse session matinale dimanche. [Hopefully] nous pouvons obtenir quelques guichets et démarrer.

« Vous voyez que les guichets arrivent en grappes maintenant et c’est assez difficile de commencer. Je pense que c’est équilibré, donc ce sera sur les deux premières sessions. »

« Beaumont est résilient, travailleur et superstitieux »

L’ancienne melon anglaise Katherine Sciver-Brunt sur Tammy Beaumont :

« C’est une personne si résiliente en général, mais une combattante absolue quand il s’agit de jouer pour l’Angleterre. Elle a ce truc en elle où elle peut transformer la cinquantaine et la centaine en 150 et, aujourd’hui, un double-cent.

« Elle peut simplement réinitialiser et repartir, réinitialiser et repartir. Peu de gens ont cela. Je suis ravi pour elle et c’est tout simplement génial pour l’Angleterre d’avoir Tammy dans les courses.

« Elle est fantastique dans la façon dont elle se prépare. Elle avait l’habitude de m’énerver dans les filets. Je connaissais chaque session, je ne pouvais pas me détendre ou avoir un jour de congé, m’installer dans un sort ou un bol à 75% – n’importe quoi comme ça. C’était toujours une bataille. Elle n’a jamais cédé.

Le meilleur de l'action du troisième jour du Women's Ashes Test à Trent Bridge, qui s'est terminé avec l'Australie 82-0 et 92 courses devant l'Angleterre



« Quand Mark Robinson était entraîneur-chef, il était extrêmement superstitieux. Si 111 était sur le tableau, vous deviez avoir les pieds sur terre, vous mettriez votre coussinet gauche en premier, si quelqu’un frappait bien, vous pourriez pas changer de place.

« Tammy en a adopté quelques-uns, donc son fiancé Callum n’a pas été autorisé à bouger, il s’est probablement levé ces deux derniers jours. S’il avait bougé et qu’elle était sortie, elle l’aurait blâmé. »

Regardez la quatrième journée du Women’s Ashes Test à Trent Bridge, en direct sur Sky Sports Cricket dimanche, avec une couverture à partir de 10h15 et le début du jeu à partir de 11h.