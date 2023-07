Women’s Ashes: la capitaine anglaise Heather Knight salue la victoire de la série ODI alors que l’Australienne Alyssa Healy déplore le résultat « doux-amer » | Nouvelles du cricket

La capitaine anglaise Heather Knight a salué les victoires de son équipe dans les séries T20 et ODI contre l’Australie comme « vraiment spéciales » malgré les touristes qui retiennent les Ashes.

L’Angleterre a remporté le troisième ODI Taunton mardi pour remporter une victoire 2-1 en série, après avoir triomphé avec le même score lors d’un concours T20 de trois matchs disputé plus tôt ce mois-ci.

La victoire de l’Australie lors du match test de juin, d’une valeur de quatre points, combinée à leurs deux victoires limitées, a suffi aux champions du monde T20 et 50 ans et plus pour conserver les Ashes alors que la série se terminait 8-8.

La défaite de la série T20 était la première de l’Australie depuis 2017, tandis que la défaite de la série 50 était sa première depuis 2013, ces records soulignant l’ampleur des réalisations de l’Angleterre.

La capitaine anglaise Heather Knight a évoqué la victoire de son équipe contre l’Australie lors de leur troisième ODI et estime qu’ils ont encore beaucoup de progrès à faire.



« Je suis extrêmement satisfait, c’est un match nul, n’est-ce pas », a déclaré Knight, faisant référence au score global de la série 8-8. « Et nous avons deux trophées contre les champions du monde, ce qui est vraiment spécial. »

L’Angleterre semblait se diriger vers une défaite potentiellement lourde après avoir perdu 6-0 après avoir perdu le test et le premier match du T20, mais a riposté pour remporter quatre des cinq matchs restants.

« Je pense que le fait que nous soyons allés si près et que nous nous sommes affrontés avec l’Australie, dans le test et ce premier T20, je pense que cela a en fait renforcé la croyance – même si nous n’avons pas obtenu les résultats », Knight a dit.

« Je pense qu’il s’agissait simplement de rester très au niveau, d’accepter évidemment que nous étions dans la situation, mais que nous pouvions faire beaucoup à ce sujet. Nous avions l’impression d’être très proches et nous avions les joueurs pour rivaliser avec cette très bonne équipe.

« Donc, félicitons les filles d’avoir toujours cru, et je pense que le personnel mérite également un énorme crédit pour avoir pu nous faire croire. »

Healy : C’est un peu sale | Gardner s’interroge sur « l’esprit combatif » de l’Australie

L’Australie s’est retrouvée avec un sentiment « doux-amer » en soulevant le trophée Ashes après sa défaite à Taunton, la capitaine Alyssa Healy admettant que la situation était « un peu sale ».

« Nous pouvons ranger ce petit dans le vestiaire, mais c’est un peu doux-amer », a déclaré Healy.

Malgré la perte des séries T20 et ODI, la capitaine australienne Alyssa Healy était néanmoins ravie de conserver les Women’s Ashes après une série nulle avec l’Angleterre.



« Et c’est un peu sale d’une certaine manière, mais en disant cela, nous avons obtenu le résultat que nous recherchions. »

Le joueur australien des Ashes Ash Gardner, qui a menacé de prendre le chemin de l’Angleterre avec un brillant 41 avant d’être épuisé, s’est demandé si les touristes avaient fait preuve d’un « esprit combatif » suffisant tout au long de la série.

« Ça craint. Bien sûr, nous sommes venus ici pour gagner les Ashes », a déclaré Gardner. « Le conserver, c’est bien, mais je suppose que c’est probablement un peu négatif, nous voulions venir ici et le gagner. Et bien sûr, nous étions en position de gagner les Cendres, et nous n’avons probablement pas montré assez de combat là où nous en avions besoin. pour.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’Australienne Ashleigh Gardner admet qu’il y a des émotions mitigées après avoir retrouvé les Ashes, malgré la perte des séries T20 et ODI



« Je pense qu’il y a beaucoup de choses sur lesquelles travailler et beaucoup de choses à améliorer pour la prochaine série. Juste de petites choses, et probablement retrouver cet esprit combatif, qui nous a probablement manqué tout au long de la série.

« Nous en avons montré des aperçus. Je pense que l’Angleterre nous a surpassés, ils ont joué une marque de cricket assez intrépide et quelque chose que nous devrions également examiner pour notre équipe, c’est de nous assurer que nous continuons à avancer et à prendre le jeu sur quand c’est nécessaire. »

Sciver-Brunt: les séries limitées gagnent la confiance de l’Angleterre

L’Angleterre a été menée à la victoire lors de la finale de l’ODI par son joueur des Cendres, Nat Sciver-Brunt, qui a frappé un deuxième siècle consécutif pour mettre en place la victoire de 69 points.

Le polyvalent affirme que les victoires limitées de l’Angleterre sur l’Australie ont « renforcé la conviction » parmi les locaux qu’ils sont là-haut avec les champions du monde.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Après que son brillant 129 ait aidé l’Angleterre à battre l’Australie lors du troisième ODI, Nat Sciver-Brunt espère que le passionnant Women’s Ashes de cet été aura captivé l’imagination du public.



« Pouvoir gagner les séries T20 et ODI a vraiment, je suppose, cimenté cette conviction », a déclaré Sciver-Brunt.

« C’était probablement là, mais probablement pas tout à fait dans les moments de pression, et c’est là que nous avons vraiment changé.

« Nous ne sommes probablement pas au sommet de ce que nous voulons être, mais nous avons certainement fait de grands progrès, et avoir autant de jeux compétitifs dans cette série le montre, je pense. »

« L’Angleterre extraordinaire a fait d’énormes progrès »

Sky Sports Cricket Charles Dagnall a estimé que la performance des Ashes de l’Angleterre était « extraordinaire », citant à la fois la réussite d’obtenir plusieurs victoires contre une équipe australienne dominante et de le faire de 6-0 vers le bas.

« C’est vraiment extraordinaire, quand on sait que pendant une décennie, l’Australie a été invaincue au cricket ODI dans les séries bilatérales, ce sont les champions du monde ICC 50-over, ce sont les champions du monde ICC T20, et l’Angleterre les a battus dans les deux séries « , a déclaré Dagnall.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Après avoir retenu les Women’s Ashes, les célébrations australiennes ont été écourtées par la fumée générée par les feux d’artifice !



« Maintenant, 8-8 – ils ne regagnent pas les Cendres, mais l’Angleterre, mais je pense qu’ils peuvent regarder en arrière avec un énorme sentiment de satisfaction et d’accomplissement.

« Ok, ils voulaient gagner les Cendres – ce n’est pas facile. À 6-0, après le match test et la première défaite du T20 à Edgbaston, nous pensions tous que cela pourrait être une promenade complète.

« Mais la façon dont ils ont réussi à revenir. Ok, le dernier match, bien que par trois points, ils ont été vaincus dans le deuxième ODI, mais mon Dieu, quelle série nous avons vue.

« Et je pense que l’Angleterre sentira qu’elle a fait d’énormes progrès pour combler cet écart entre elle et l’Australie. »

Résultats Ashes femmes (2 pts pour la victoire en balle blanche, 4 pour le test)

