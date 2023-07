Women’s Ashes: la capitaine anglaise Heather Knight déçue après avoir échoué à retrouver Ashes | ‘Nous sommes si proches’ | Nouvelles du cricket

La capitaine anglaise Heather Knight a admis sa déception après avoir échoué à regagner The Ashes d’Australie, mais a ajouté qu’elle et l’équipe se sentaient plus proches que jamais de les défier.

Malgré un cent héroïque et invaincu de Nat Sciver-Brunt, l’Australie a conservé les Women’s Ashes avec une victoire palpitante en trois points contre l’Angleterre lors du deuxième match international d’une journée à l’Ageas Bowl.

L’Angleterre avait besoin d’une quatrième victoire consécutive en balle blanche pour décider mardi, mais la victoire de l’Australie les voit mener 8-6 aux points et même si les hôtes devaient triompher lors de la finale ODI à Taunton pour égaliser la série , l’Australie conserve The Ashes comme détenteurs actuels.

A établi une autre poursuite record de 283 pour gagner, Sciver-Brunt a frappé un magnifique 111 pas sur 99 balles mais ne pouvait pas tout à fait voir l’Angleterre au-dessus de la ligne avec 15 nécessaires de la finale.

« C’était incroyable d’être si proche. Je pensais que Nat était exceptionnelle dans sa façon de jouer », a déclaré Knight. Sports du ciel. « J’ai vraiment aimé notre intention, je pense juste que nous devons exécuter un peu mieux et nous améliorer dans ces situations.

L’Australie conserve The Ashes après avoir battu l’Angleterre par trois points lors du deuxième ODI à l’Ageas Bowl



Le meilleur de l’action du deuxième match international d’une journée entre l’Angleterre et l’Australie à l’Ageas Bowl



« Je pensais que nous l’avions eu à la fin, un combat exceptionnel des filles, mais le mérite revient à l’Australie. Une autre grande bataille et deux équipes brillantes qui s’affrontent. Il y a encore une série ODI en jeu.

« J’étais un sac de nerfs dans le vestiaire. C’est beaucoup plus facile d’être là-bas que de regarder. Ça a été une série exceptionnelle, ça doit être la meilleure série féminine de tous les temps à mon avis.

« Malheureusement, nous sommes du mauvais côté du résultat, mais nous devons revenir en arrière pour obtenir la série ODI.

« Nous les avons probablement laissés en avoir un peu trop à la fin. J’ai pensé qu’après la façon dont nous l’avons retiré au milieu, nous l’avons laissé partir à la fin. (Géorgie) Wareham a battu exceptionnellement à la fin pour le tourner en leur faveur Je pensais que le score était accessible mais parfois il faut accepter et apprendre des choses.

Georgia Wareham a marqué 26 buts lors de la finale des manches de l’Australie



« Je suis déçu [the Ashes is going back to Australia]. Nous avions vraiment l’impression d’avoir l’élan et nous pensions gagner. Mais c’est la réalité de la situation. En fin de compte, nous pouvons dessiner la série et gagner les ODI, ce qui sera un exploit énorme contre cette équipe.

« Nous avons joué de manière exceptionnelle, l’Australie a bien joué et nous sommes des équipes de cricket assez égales, je pense. C’est un effort extrêmement positif. Nous sentons que nous sommes très proches. »

La capitaine australienne Alyssa Healy salue « le courage et la détermination » de son équipe



La joueuse du match Alana King admet qu’il y a un sentiment de soulagement pour l’Australie



Beaumont : Nous croyons complètement l’un en l’autre en tant que groupe

L’Anglaise Tammy Beaumont, après avoir marqué 60 avec la batte, a déclaré à Sky Sports…

« C’était un match de cricket incroyable. Si vous êtes un neutre et pas nous, vous avez probablement beaucoup aimé aujourd’hui.

« En fin de compte, c’était un objectif assez imposant, cela aurait été une autre course record si nous y étions arrivés. Extrêmement déçu mais nous nous sommes rapprochés.

Tammy Beaumont évalue la performance de l’Angleterre lors de sa défaite contre l’Australie



« En tant que groupe, nous croyons complètement les uns aux autres. Les Ashes rentrent chez eux en Australie, mais espérons que mardi nous les renverrons chez eux avec le mot » match nul « au lieu d’une victoire pure et simple.

« En fin de compte, si nous gagnons à Taunton, nous aurons remporté deux séries de balles blanches contre les meilleurs au monde au cours des six dernières années. Ce serait certainement un exploit.

« Comme il se vend des terrains comme celui-ci, 12 000 ici aujourd’hui. L’atmosphère a été incroyable sur chaque terrain.

« Peut-être que nous n’avons pas remporté le prix, mais il y a énormément de raisons d’être fiers de la façon dont nous jouons en ce moment. »

Greenway fait l’éloge de Sciver-Brunt mais remet en question le terrain

Lydia Greenway de Sky Sports Cricket a déclaré par la suite…

« Connaissant Nat Sciver-Brunt, je ne pense pas que cent signifiera autant pour elle – parce qu’elle n’a pas franchi la ligne.

« Si l’Angleterre avait gagné ce match, cela aurait été une manche incroyable – probablement la meilleure qu’elle aurait jamais jouée.

L’ancienne joueuse de cricket anglaise Lydia Greenway salue la performance au bâton de Nat Sciver-Brunt



« C’est une joueuse de cricket tellement intelligente. Elle est puissante et a une très bonne technique, mais elle peut aussi le faire sous pression. Malheureusement, elle n’a tout simplement pas reçu le soutien dont elle avait besoin aujourd’hui.

« Ma plus grande frustration a été la mise en service de l’Angleterre, c’est le grand domaine où ils ont constamment échoué.

« Personne n’a l’intention de laisser tomber les prises, mais je pense simplement que vous devez passer le temps qu’il faut pour perfectionner vos compétences et vous tester sous pression, sinon votre technique sera découverte. »