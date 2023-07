Women’s Ashes: la capitaine anglaise Heather Knight déclare que «la pression est entièrement sur l’Australie» alors que les ODI attendent | Nouvelles du cricket

La capitaine anglaise Heather Knight insiste sur le fait que la pression est entièrement sur l’Australie après que l’équipe locale ait riposté lors des Women’s Ashes en remportant la série T20 2-1.

L’Australie semblait se diriger vers une défense réussie des Ashes après avoir remporté le test solitaire et le T20I d’ouverture pour prendre une avance de 6-0 dans la série multi-format.

Réaction des deux capitaines après que l’Angleterre a remporté la victoire lors du troisième T20 contre l’Australie à Lord’s



Mais l’Angleterre a réduit le déficit à deux points après avoir remporté des T20 consécutifs et s’est lancée dans la série internationale de trois matches d’une journée avec une confiance renouvelée pour bouleverser l’équipe féminine numéro un au monde.

Leurs efforts ont suscité l’intérêt de 795 000 téléspectateurs, le plus haut jamais enregistré pour un T20 international féminin, avec une audience moyenne de 285 000.

Faits saillants du troisième Women’s Ashes T20 alors que l’Angleterre a remporté une victoire palpitante contre l’Australie pour garder leurs espoirs Ashes en vie



« Nous avons dû gagner cinq matchs d’affilée pour gagner les Ashes, donc je suppose que la pression était sur nous car nous étions d’énormes outsiders à ce moment-là », a déclaré Knight avant l’ODI d’ouverture à Bristol.

« Mais la pression est sur eux maintenant, ils n’ont qu’à gagner un match [to retain the Ashes]. Si nous pouvons continuer à faire ce que nous faisons, continuez à augmenter un peu cette pression.

« Nous sommes toujours les outsiders dans le contexte de toute la série. J’ai l’impression que la pression n’est pas massivement sur nous. »

Les stars du test Tammy Beaumont et Lauren Filer sont de retour dans l’équipe d’Angleterre avec Knight promettant que son équipe continuera de « perturber » l’Australie.

Beaumont est devenu le premier double centurion de test d’Angleterre tandis que Filer a atteint des vitesses supérieures à 75 mph à Trent Bridge pour être à la hauteur de sa réputation de quilleur féminin le plus rapide du pays.

« On la voit [Filer] comme quelqu’un qui peut perturber un peu et jouer au milieu et essayer de prendre des guichets », a déclaré Knight.

« Elle a évidemment aussi beaucoup joué à Bristol, connaît bien le terrain et est vraiment excitante.

Tammy Beaumont a été rappelée dans l’équipe d’Angleterre pour les trois ODI après avoir été exclue des T20





« Dans le passé, nous étions peut-être un peu déprimés et avions le truc du » c’est reparti « contre les Australiens, mais il y a une réelle conviction dans cette salle que nous pouvons égaler cette équipe de cricket.

« Nous nous sommes toujours vus comme les perturbateurs de cette série, devant faire les choses différemment pour battre cette très bonne équipe.

« Je suis sûr qu’ils nous attaqueront durement, mais notre travail consiste à continuer d’essayer de perturber, de continuer à essayer de les mettre sous pression et d’apporter notre meilleur cricket. »

L’équipe masculine d’Angleterre a gardé ses propres espoirs dans les Ashes en s’imposant à Headingley depuis que l’équipe féminine a remporté samedi une victoire 2-1 dans la série T20.

Regardez le moment où l’Angleterre a battu l’Australie par trois guichets lors du troisième test des cendres à Headingley pour maintenir la série en vie



Ce facteur de bien-être dans le cricket anglais est quelque chose que Knight tient à exploiter lors des matchs ODI restants à Bristol, Southampton et Taunton, qui se sont tous vendus.

Elle a déclaré: « C’était formidable de voir les gars gagner. Je pense qu’ils ont en fait été des séries assez parallèles – ils ont évidemment perdu les deux premiers matchs qui étaient également très serrés.

« Il y a un vrai buzz dans tout le pays, ce qui est génial, c’est ce que la série Ashes peut faire. Nous bourdonnons du nombre de personnes qui sont venues nous regarder.

« Nous essayons juste de maintenir l’élan et si les garçons peuvent continuer à bien faire et que nous pouvons continuer à bien faire, alors peut-être que nous pouvons tous les deux avoir la grande évasion.

« Le temps nous le dira. »

La polyvalente australienne Tahlia McGrath affirme que les visiteurs ne paniquent pas après des défaites successives.

McGrath a déclaré: « C’était décevant de ne pas avoir joué au cricket que nous aurions aimé, tout au long de l’aspect T20.

La capitaine australienne féminine Tahlia McGrath est très confiante que son équipe peut battre l’Angleterre pour remporter les Ashes



« Mais nous avons eu de bonnes discussions et nous sommes toujours assez confiants. Nous sommes ici pour gagner les Ashes et nous avons toujours le nez devant. Il n’y a pas de panique. »

Lorsqu’on lui a demandé si le simple fait de conserver les Ashes avec un match nul 8-8 serait suffisant pour l’Australie, McGrath a répondu : « Je ne pense pas. Nous voulons gagner chaque match de cricket.

« Avant tout, nous voulons conserver les Ashes et faire ce huit-tout ne ressemble pas à les gagner purement et simplement. »

