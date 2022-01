Women’s Ashes: Heather Knight défie l’Australie avec un superbe siècle au milieu des luttes au bâton de l’Angleterre | Nouvelles du cricket

Rester en Australie, et le La finale de la Big Bash League est en direct sur Sky Sports Cricket à partir de 7h30 vendredi alors que Sydney Sixers cherche un troisième titre consécutif face aux Perth Scorchers au Marvel Stadium de Melbourne.

L’Australie avait déclaré le 337-9 plus tôt dans la journée, ajoutant seulement 10 à son total de la nuit, la couturière Katherine Brunt (5-60) prenant deux guichets pour terminer son troisième test à cinq guichets.

Il s’agit du deuxième cent test de Knight, tous deux contre l’Australie, en neuf matchs et ayant atteint trois chiffres, elle s’est assurée que la suite était évitée avec un partenariat ininterrompu de 66 courses avec Sophie Ecclestone (27no) pour le neuvième guichet alors que l’Angleterre fermait le 235 -8, toujours en retard de 102.

Le capitaine Knight (127no) est entré au n ° 3 et est resté une image de calme alors que les guichets tombaient à l’autre bout alors qu’elle se déplaçait, une frayeur dans les années 90 de côté, sereinement à un siècle de 213 balles lors de la session du soir.

Les touristes se sont retrouvés en difficulté au début de leurs manches avec les deux ouvertures bon marché et par le thé, ils avaient chuté à 120-6.

Heather Knight a marqué un superbe siècle sans défaite pour tenir l’Australie à distance lors de la deuxième journée du Women’s Ashes Test et garder l’Angleterre avec une chance à Canberra.

