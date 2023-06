Women’s Ashes, guide du débutant : Tout ce que vous devez savoir sur l’Angleterre de Heather Knight et les Australiens conquérants | Nouvelles du cricket

Vous voulez en savoir plus sur les cendres des femmes ? Voici notre guide essentiel des deux équipes, de la série multi-format et des joueurs à surveiller…

C’est quoi Les Cendres ?

Un des le grandes rivalités sportives.

L’Angleterre et l’Australie se sont rencontrées pour la première fois lors d’un match test masculin à Melbourne en 1877, mais les Ashes, comme nous le savons, ont commencé avec la série 1882/83 après que l’Australie a remporté sa première victoire en test sur le sol anglais, une courte victoire en sept points à The Oval en 1882.

Après avoir joué au bowling pendant 77 ans, un jeune journaliste du nom de Reginald Shirley Brooks a écrit une fausse nécrologie pour le cricket anglais, écrivant : « En souvenir affectueux du cricket anglais décédé à The Oval, le 29 août 1882. Profondément déploré par un grand cercle de amis et connaissances affligés, RIP. NB Le corps sera incinéré et les cendres emportées en Australie.

Mike Atherton et Nasser Hussain disent que les femmes anglaises doivent croire si elles veulent battre une grande équipe australienne dans The Ashes



La première série de tests féminins entre l’Angleterre et l’Australie, et en fait la toute première série de tests féminins, a été disputée en Australie en 1934/35, l’Angleterre en sortant victorieuse.

Le concours n’a été officiellement désigné « les cendres des femmes » qu’à la série 1998, lorsqu’une batte dédicacée a été brûlée avant le premier test chez Lord’s, quelques cendres étant ensuite placées à l’intérieur d’une réplique de balle de cricket en bois évidée. En 2013, un nouveau trophée Women’s Ashes a été produit.

En quoi les Women’s Ashes sont-elles différentes ?

Depuis la série 2013, les matchs internationaux d’une journée et les matchs internationaux du T20 comptent pour le résultat de la série, ainsi que les matchs tests, dans un format multi-séries.

À partir de 2015, les vainqueurs du match test gagnent quatre points, les équipes prenant chacune deux points en cas d’égalité. Deux points sont attribués pour les victoires dans chacun des jeux de balle blanche, les équipes récoltant un point chacune en cas d’égalité ou d’absence de résultat.

Heather Knight et Sophia Dunkley ont rejoint Mel Jones et Nasser Hussain pour anticiper la série Women’s Ashes



Horaire des cendres féminines (tous les matchs en direct sur Sports du ciel)

Match test (pont de Trent) – Jeudi 22 juin – Lundi 26 juin (début 11h)

– Jeudi 22 juin – Lundi 26 juin (début 11h) Premier T20 international (Edgbaston) – Samedi 1er juillet (début 18h35)

– Samedi 1er juillet (début 18h35) Deuxième T20 international (The Kia Oval) – Mercredi 5 juillet (début 18h35)

– Mercredi 5 juillet (début 18h35) Troisième T20 international (Lord’s) – Samedi 8 juillet (début 18h35)

Samedi 8 juillet (début 18h35) Première journée internationale je (Stade Unique, Bristol) – Mercredi 12 juillet (début 13h)

je – Mercredi 12 juillet (début 13h) Deuxième journée internationale je (Le bol Ageas) – Dimanche 16 juillet (départ 11h)

je – Dimanche 16 juillet (départ 11h) Troisième international d’une journée (Taunton) – Mardi 18 juillet (début 13h)

Des foules record pour Ashes attendues

Plus de 80 000 billets ont maintenant été vendus pour la série Women’s Ashes de cet été, battant le record de fréquentation de l’année dernière lors de l’été féminin de 50 000 personnes. Les Women’s Ashes 2019 en Angleterre ont réuni 32 000 personnes.

Le match Women’s Ashes Test de cette année à Trent Bridge, à partir de mercredi, a vendu 14 500 billets, soit le double du record de fréquentation d’un test féminin au Royaume-Uni, qui a eu lieu l’année dernière alors que l’Angleterre affrontait l’Afrique du Sud devant 7 500 à Taunton.

La capitaine anglaise Heather Knight attend avec impatience le premier test des cendres contre l’Australie à Trent Bridge et dit que la foule de Nottingham peut les aider à remporter la victoire



Qui sont les détenteurs actuels de The Ashes ?

Au total, 24 séries ont eu lieu, l’Australie en remportant 10, l’Angleterre six et huit se retrouvant nulles.

L’Australie a remporté trois des quatre dernières séries, faisant match nul l’autre, pour tenir les Cendres depuis la dernière victoire de l’Angleterre en 2013/14.

L’Australie a remporté les deux dernières séries par un score de 12-4, avec la seule victoire de l’Angleterre en 2019 lors de la finale en caoutchouc mort T20, alors qu’ils sont restés sans victoire lors de la tournée 2021/22, gagnant leurs quatre points grâce à un match nul. Test et deux « aucun résultat » affectés par les conditions météorologiques dans la série T20.

Dans quelle forme sont les deux équipes ?

L’Australie, tout simplement, ne pourrait pas être en meilleure forme, après avoir remporté un sixième titre de Coupe du monde T20 – et un troisième de suite – en Afrique du Sud plus tôt cette année.

Tammy Beaumont et Nasser Hussain expliquent pourquoi l’Australie est si dominante après avoir remporté un sixième titre de Coupe du monde féminine T20 et un troisième de suite



Il s’agissait de la 13e victoire de l’Australie en Coupe du monde dans tous les formats. Ils ont également remporté sept tournois de plus de 50 ans et sont les titulaires actuels après leur succès en Nouvelle-Zélande l’année dernière.

« On pourrait dire qu’ils sont la plus grande équipe de cricket de tous les temps, défiant ce grand Australien [men’s] l’équipe des années 2000 quand je grandissais », a déclaré le batteur anglais Tammy Beaumont après son triomphe en Coupe du monde T20.

Les experts de Sky Sports Cricket ont fait part de leurs prédictions avant la série Ashes masculine et féminine



Quant à l’Angleterre, ‘Jonball’ ou ‘Lewball’ – il n’a pas encore de nom officiel – est la version féminine de ‘Bazball’, l’entraîneur-chef féminin Jon Lewis adoptant une approche tout aussi agressive que celle qui a rajeuni le test masculin. équipe.

Depuis sa prise de fonction en novembre 2022, l’équipe de Lewis a balayé les Antilles avant la Coupe du monde T20 – remportant 8-0 sur le cricket T20I et ODI dans les Caraïbes – puis a remporté quatre victoires lors de la grande danse, y compris un tournoi. -record 213-5 contre le Pakistan lorsque Nat Sciver-Brunt a frappé un 40-ball 81 pas sorti.

L’Angleterre subirait finalement une déception en demi-finale, perdant face à l’Afrique du Sud par six points.

Qui sont ceux à surveiller pour l’Angleterre?

Capitaine d’Angleterre chevalier de bruyère n’a pas encore été sur la fin gagnante d’une série Ashes, bien qu’elle ait beaucoup troublé l’Australie en tant que batteuse dans l’arène de test, marquant deux énormes centaines – dont un record en carrière de 168 pas sur la tournée à l’extérieur il y a 18 mois – avec deux cinquante en sept matches.

Nat Sciver-Brunt est sans doute l’un des meilleurs frappeurs au monde en ce moment, dans tous les formats, se classant troisième au cricket ODI et 11e au format T20. Et à 24 ans Sophie Dunkleyl’Angleterre a déniché une véritable star du frappeur du futur.

Spinner du bras gauche Sophie Eclestone est classé numéro 1 mondial des quilleurs en cricket ODI et T20 et les hôtes s’appuieront fortement sur eux pour déterminer la composition des frappeurs australiens tout au long de l’été.

Découvrez l’incroyable triplé d’Issy Wong alors que les Indiens de Mumbai ont obtenu leur place en finale de la Premier League féminine



Autre part, Lauren Filer a été choisie pour faire ses débuts en Angleterre lors du match test d’ouverture de la série, préférée à son compatriote Issy Wong – bien que ce dernier soit toujours sûr de figurer en bonne place dans les formats plus courts, après avoir fortement impressionné les Indiens de Mumbai lors de leur victoire en Premier League féminine plus tôt cette année, réalisant un triplé en demi-finale.

Qui sont ceux à surveiller pour l’Australie ?

Alyssa Healy dit qu’elle va « donner sa propre tournure » du côté australien après être devenue capitaine de l’absente Meg Lanning



L’Australie est privée de sa capitaine inspirante, Meg Lanning, qui a été exclue de la série pour des raisons médicales non précisées. Gardien de guichet chirpy Alyssa Healy est un excellent remplaçant, cependant.

Healy fait partie d’une formidable équipe de frappeurs qui contient également Beth Mooney et Tahlia McGrathqui occupent respectivement le sommet des classements des frappeurs ODI et T20 – Mooney occupant également la deuxième place sur ce dernier.

La vice-capitaine australienne Tahlia McGrath a appelé à la croissance du test de cricket dans le jeu féminin et estime que la série Ashes a établi la référence à cet égard.



Quant à leur attaque au bowling, le vétéran vedette Megan Schutt est superbement soutenu par de jeunes rapides Darcie Brownparmi une pléthore d’options de rotation de qualité.

De plus, vous auriez du mal à trouver deux meilleurs polyvalents dans le cricket mondial que Ashleigh Gardner et Ellysée Perry. Toutes les actions.

Regardez les cendres des femmes en direct sur Sky Sports Cricket à partir de ce jeudi. La couverture du match test, à Trent Bridge, commence à 10h avant le premier bal à 11h.