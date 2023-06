Women’s Ashes: Charlotte Edwards sur l’exceptionnelle Sophie Ecclestone et comment Tammy Beaumont a intensifié | Nouvelles du cricket

L’ancienne capitaine anglaise Charlotte Edwards nous fait part de ses réflexions sur les affichages accrocheurs avec batte et bol du duo Tammy Beaumont et Sophie Ecclestone lors de la deuxième journée du test féminin des cendres à Trent Bridge, tout en nous disant qui a le dessus. le troisième jour à Nottingham….

Q : Cinq guichets pour l’Angleterre, qu’avez-vous pensé de la performance de Sophie Ecclestone ?

« Elle a été exceptionnelle, n’est-ce pas? Le nombre d’overs qu’elle a joué en premier, mais ensuite les guichets cruciaux. Hier soir, obtenir les gros guichets de [Tahlia] McGrath, [Alyssa] Healy et [Jess] Jonassen, c’était un rôle important dans le jeu. Elle était la meilleure quilleur d’Angleterre et ses cinq premiers guichets dans un match test. »

Regardez le premier test à cinq guichets de Sophie Ecclestone alors que la fileuse a joué pour l’Angleterre contre l’Australie à Trent Bridge.



Q : Elle a réussi 46 overs. Pensez-vous qu’elle pourrait être surutilisée? L’Angleterre a-t-elle besoin de gérer son talent ?

« Elle a fait beaucoup d’overs et parfois vous avez senti qu’ils étaient très dépendants d’elle. Cela n’a pas aidé que Nat Sciver-Brunt ait un peu de souci. Mais elle semble s’en sortir très, très bien. et elle n’a pas mal au doigt comme Moeen Ali. Vous espérez juste qu’elle n’aura pas à jouer autant de fois, mais elle l’a fait avec brio.

Q : Ecclestone semble prête à jouer un rôle central dans l’équipe d’Angleterre tout au long de la série, comment est-elle devenue ce rôle ?

Mark Butcher et Nick Knight imitent l’éventreur de Sophie Ecclestone d’une livraison qui s’est retournée et a frappé la souche de Tahlia McGrath.



« Année après année, Sophie semble grandir et grandir en tant que joueuse. Son bâton est aussi quelque chose dont nous ne parlons pas assez. Je pense qu’elle est une véritable polyvalente et qu’elle n’a pas reçu suffisamment de crédit pour ce côté d’elle. jeu. Même l’été dernier, elle s’est vu confier un peu le rôle de leader au sein du groupe lorsque Heather [Knight] et Nat n’étaient pas là. Elle grandit vraiment d’année en année, ce qui est génial. »

Q : Que pensez-vous de son « intelligence du cricket » ? Pensez-vous qu’elle est une future capitaine ?

« Elle a un réel potentiel. Le fait qu’elle soit capitaine des Manchester Originals cet été dans The Hundred est un pas dans cette direction. Je pense que cela aidera vraiment Sophie en tant que joueuse de cricket. Beaucoup de gens ne l’auraient probablement pas cataloguée comme une futur capitaine, mais plus nous la voyons évoluer et grandir au sein de cette équipe d’Angleterre, et souvenez-vous qu’elle est encore très jeune, il y a définitivement un énorme potentiel. »

Q : La responsabilité s’accompagne également de beaucoup de pression. Selon vous, qu’est-ce qui fait qu’elle peut exceller sous cette pression ?

Heather Knight a déclaré qu’elle était «fière» après que Tammy Beaumont ait atteint son premier siècle de test contre l’Australie.



« Elle ne le prend tout simplement pas trop au sérieux, elle est très honnête. Même aujourd’hui, dans ses interviews sur ses livraisons, nous pensions qu’elle préparait une frappeuse et elle a dit » non, je joue juste ma meilleure balle « , alors j’aime vraiment elle, c’est assez rafraîchissant.

« Elle a beaucoup joué au cricket sous beaucoup de pression, vous y êtes assez immunisé et elle s’y régale, ce que font généralement tous les meilleurs joueurs. »

Q : Depuis qu’elle a fait irruption sur la scène à l’adolescence, elle n’a cessé de s’améliorer. En travaillant avec elle vous-même, comment a-t-elle fait passer son jeu au niveau supérieur ?

« Plus elle a joué et plus elle a joué d’équipes de franchise, l’avoir dans le WBBL au [Sydney] Sixers, c’était génial pour elle de jouer avec certains des joueurs australiens actuels. Je l’ai vue vraiment grandir, ce qui était vraiment adorable, elle mûrit tout le temps en tant que joueuse de cricket. Comme je l’ai dit, je pense que le bâton est quelque chose qui n’est pas exploité pour le moment et j’aimerais vraiment la voir en faire plus. »

Q : Pouvez-vous la voir aller dans cette direction comme une véritable polyvalente ?

Découvrez tous les guichets du deuxième jour des Women’s Ashes où l’Angleterre a affronté l’Australie.



« Je pense plus à une frappeuse de six, sept coups durs. Certes, dans le format T20, je pense qu’elle a la capacité de dégager les cordes. Ce que Soph doit faire maintenant, c’est vraiment croire qu’elle est aussi polyvalente et non Je pense probablement qu’elle est une lanceuse de spin qui donne juste un coup Je pense qu’il s’agit d’assumer cette responsabilité en tant que frappeur, ce que vous devez faire si vous voulez ces rôles principaux.

Q : Vous avez donné quelques aperçus du personnage de Sophie, à quoi ressemble-t-elle en dehors du terrain ?

« Elle est très décontractée et elle ne se prend pas trop au sérieux. Elle adore jouer au cricket et adore être avec ses amis et sa famille – cela compte beaucoup pour elle. Elle s’amuse beaucoup et je pense que c’est ce qui amène le mieux en elle et apprécier le cricket est évidemment la chose la plus importante. »

Q : Qu’avez-vous pensé des manches de Tammy Beaumont jusqu’à présent ?

Tammy Beaumont atteint son premier siècle de test pour l’Angleterre contre l’Australie dans le seul test des cendres.



« Je pensais qu’elle jouait très bien le spin, elle était proactive, elle balaie très bien et c’est quelque chose que nous n’avons pas vu chez les joueuses australiennes.

« Une centaine de balles sur 154 est un coup formidable, elle en a perdu deux cents lors des matchs d’échauffement, elle était donc en très bonne forme. Et je suis vraiment ravie pour elle devant son public à Trent Bridge.

« Elle a l’air confiante en ce moment, elle a l’air d’avoir une vraie présence dans le pli et je pense qu’elle l’a montré aujourd’hui. Ce sont les matchs pour lesquels elle vit, un gros match contre l’Australie et elle s’intensifie vraiment.

« L’équipe en avait vraiment besoin. L’Angleterre est dans une position décente. »

Q : Avez-vous vu un changement dans son jeu depuis qu’elle a été retirée de l’équipe de la Coupe du monde T20 ?

Mel Jones et Isa Guha applaudissent depuis la boîte de communication alors que Tammy Beaumont réalise son premier siècle de test lors de la deuxième journée des Women’s Ashes.



« Oui, et c’est là qu’elle est la plus dangereuse, quand elle essaie de prouver un point et c’est ce que j’aime chez elle.

« Elle voudra jouer au cricket T20, et elle le devrait, et elle voudra montrer aux entraîneurs anglais qu’ils auraient dû la choisir dans cette Coupe du monde T20.

« C’est bien pour le cricket anglais, c’est bien pour l’équipe d’être très compétitive pour les places. »

Q : Que pensez-vous de l’Australie aujourd’hui ? Je pense qu’Annabel Sutherland en particulier, elle avait ce 100 et puis elle a aussi un impact là-bas.

Le meilleur de l’action alors que les femmes anglaises affrontent l’Australie lors de la deuxième journée du seul Ashes Test.



« Ce fut une manche exceptionnelle, dans le contexte du jeu également, le fait qu’ils soient sur 236 et ensuite venir jouer ce type de manches à 21 ans est vraiment impressionnant. Elle va avoir un grand avenir devant elle, il ne fait aucun doute que ce n’est que le début pour elle et elle a travaillé très dur pour entrer dans cette équipe australienne.

« Elle bat à huit et elle en marque des centaines, donc vous ne pouvez que penser qu’elle sera bientôt plus haut dans l’ordre. »

Q : Où voyez-vous le jeu à partir d’ici ? L’Angleterre peut-elle encore gagner cela?

« Ils le peuvent, mais il y a beaucoup de travail à faire. Ce jeu peut changer assez rapidement. »