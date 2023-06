Women’s Ashes: Charlotte Edwards admet que l’Australie est la favorite mais dit que Kate Cross peut être la sauveuse de l’Angleterre | Nouvelles du cricket

L’Australie est la favorite pour remporter le Ashes Test à Trent Bridge, mais Kate Cross peut être la sauveuse de l’Angleterre, selon Charlotte Edwards, spécialiste de Sky Sports.

L’Angleterre a été laissée en vrille par Ashleigh Gardner alors que ses espoirs de victoire dans le seul test féminin des cendres ont considérablement reculé malgré le match à 10 guichets de l’infatigable Sophie Ecclestone.

Emma Lamb et Tammy Beaumont avaient mis sur une position d’ouverture de 55, mais l’introduction de Gardner à l’attaque a été le catalyseur d’un effondrement de premier ordre alors que l’Angleterre terminait la quatrième journée sur 116-5.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le meilleur de l’action du quatrième jour du Women’s Ashes Test à Trent Bridge alors que l’Angleterre cherche à poursuivre un objectif de 268 pour gagner malgré la perte de cinq guichets après le thé en deuxième manche



Le débutant du test Danni Wyatt a atteint les souches invaincus le 20 avec Kate Cross (5no) voyant 12 livraisons pour s’assurer qu’il n’y avait plus d’alarmes.

L’Angleterre ayant besoin d’un improbable 152 pour gagner le dernier jour sur un terrain de Trent Bridge qui a montré plusieurs signes de maintien d’un virage bas et appréciable, Edwards a déclaré: « L’Angleterre doit continuer à frapper comme elle l’a fait dans cette dernière demi-heure et Crossy joue un rôle essentiel ici.

« Si Cross et Wyatt peuvent obtenir un partenariat de 50 pour arriver à 100 avec Amy Jones ensuite, vous pouvez soudainement mettre de la pression sur l’Australie.

« Cela va être difficile pour eux, mais ils doivent avoir cette conviction et il y a évidemment Sophie Ecclestone à venir. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Découvrez tous les guichets du quatrième jour des Women’s Ashes



Edwards a été impressionné par la patience de l’Australie avec le ballon avant que le mauvais tour de Gardner ne déchire les hôtes.

« Ils ont une croyance incroyable au sein de leur groupe que les choses vont arriver et je pense que c’est ce que les grandes équipes ont », a-t-elle déclaré.

« Ils ne paniquent pas et ils changent les choses très, très rapidement et maintenant on dirait qu’ils sont en pole position sur un guichet qui favorise les quilleurs. »

Gardner était ravie de sa contribution pour les touristes mais est consciente de la menace que l’Angleterre peut représenter le dernier jour.

« Heureusement pour nous, nous avons pris cinq guichets et il en reste cinq », a déclaré le polyvalent de 26 ans.

« Nous devons entrer avec confiance et je suis sûr qu’ils iront avec confiance en sachant qu’ils n’ont besoin que d’environ 150, mais je pense qu’en tant qu’unité de bowling, nous sommes assez bons pour prendre ces cinq derniers guichets et je ‘ Je suis sûr que toutes nos discussions seront également autour de cela. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Sophie Ecclestone revient sur son incroyable parcours à dix guichets



Ecclestone, qui a mené la riposte de l’Angleterre avec le ballon l’avant-dernier après-midi, a déclaré: « C’est la beauté du test de cricket pour être honnête. C’est fou comme les choses changent. C’est un si bon format de jeu que les choses se passent si vite et les choses changent si vite. rapide.

« J’espère que nous pourrons les mettre un peu sous pression demain matin et revenir sur eux. »

Horaire des cendres féminines (tous les matchs en direct sur Sports du ciel)

Match test (pont de Trent) – jeudi 22 juin – lundi 26 juin

– jeudi 22 juin – lundi 26 juin Premier T20 international (Edgbaston) – Samedi 1er juillet (début 18h35)

– Samedi 1er juillet (début 18h35) Deuxième T20 international (The Kia Oval) – Mercredi 5 juillet (début 18h35)

– Mercredi 5 juillet (début 18h35) Troisième T20 international (Lord’s) – Samedi 8 juillet (début 18h35)

Samedi 8 juillet (début 18h35) Première journée internationale je (Stade Unique, Bristol) – Mercredi 12 juillet (début 13h)

je – Mercredi 12 juillet (début 13h) Deuxième journée internationale je (Le bol Ageas) – Dimanche 16 juillet (départ 11h)

je – Dimanche 16 juillet (départ 11h) Troisième international d’une journée (Taunton) – Mardi 18 juillet (début 13h)

Regardez le cinquième et dernier jour du Women’s Ashes Test à Trent Bridge, en direct sur Sky Sports Cricket lundi, avec une couverture commençant à 10h15 et le début du jeu à partir de 11h.