Women’s Ashes : Angleterre contre Australie, troisième T20 – en direct

L’Angleterre remporte le toss and bowl

GUICHET! Australie 37-2 (McGrath c Capsey b Gibson 10)

Trop funky de Beth Mooney. Elle se dirige vers Sciver-Brunt, rate une rampe et dévie la balle sur les souches. C’était peut-être une balle plus lente.

Mooney, quant à lui, est passé à la vitesse supérieure. Elle charge Ecclestone et conduit doucement à mi-chemin; c’est sa quatrième limite dans les six dernières livraisons.

Les hommes prenant des guichets australiens à Headingley et les femmes prenant des guichets australiens à Lord’s 🤝 pic.twitter.com/fWxBWsTeuy

5e au-dessus : Australie 27-1 (Mooney 4, McGrath 6) McGrath joue un disque carré à une main pour quatre contre Bell. C’était dans les airs mais entre les deux défenseurs. Les frappeurs australiens ont été un peu frénétiques au début des manches. McGrath est battu et visse ensuite une tentative de conduite au midwicket. Excellent truc de Bell, dont les deux premiers overs n’ont coûté que huit.

Comment est-ce pour l’esprit du cricket: Alyssa Healy a marché sur un LBW. Elle a traversé la ligne à la suite d’une pause de Dean et a été touchée devant. C’était d’aplomb, et Healy était en mouvement avant que le doigt de l’arbitre ne se lève. Elle a fait un 10-ball 16 venteux.

2e au dessus : Australie 16-0 (Healy 13, Mooney 2) Nat Sciver-Brunt partagera le nouveau ballon. Healy continue son début fulgurant, passant fermement entre le midwicket et le mid-on pendant quatre – mais ensuite elle est abandonné ! Elle a essayé de répéter le tir et a repris l’avantage vers Sciver-Brunt, qui n’a pas pu prendre de chance dans sa poursuite. Un défenseur de sa classe prendrait cela peut-être sept fois sur 10.

« C’est formidable de voir la taille de la foule », dit Matt Dony. « Fantastique. Maintenant, nous avons juste besoin que quelque chose de vaguement litigieux se produise, et voyons si nous pouvons faire en sorte que les Lords redeviennent fous. En espérant des divertissements époustouflants.

1er au dessus : Australie 10-0 (Healy 9, Mooney 1) Personne ne donne le ton comme Alyssa Healy, et elle vient de frapper les deux premières balles du match pour quatre. Le premier était un lecteur de couverture classique, le second un coup sec des pads lorsque Dean s’est trompé de ligne. Quelques célibataires complètent une excellente première pour l’Australie.

Healy et Mooney au milieu chez Lord’s, branchez-vous sur 9Gem ou 9Now #Cendres pic.twitter.com/R7QoEiCk3E

On y va alors. Charlie Dean à Alyssa Healy, les Ashes en ligne.

Fantastique d’être au dévoilement d’une nouvelle plaque ce soir avec des visages incroyables du cricket féminin, anciens et nouveaux, pour célébrer ! pic.twitter.com/4Or1VkL9Zz

En savoir plus

The Ashes: Angleterre v Australie troisième test, le jeu reprend le troisième jour – en direct

Angleterre Dunkley, Wyatt, Capsey, Sciver-Brunt, Knight (c), Jones (wk), Gibson, Ecclestone, Glenn, Dean, Bell.

il y a 1h 13h00 HAE Préambule

Qui veut un peu de l’ancienne clarté? C’est le mot à la mode du cricket anglais au cours de la dernière année, un mot qui a permis aux frappeurs et aux quilleurs de s’amuser comme ils le faisaient quand ils étaient jeunes. Parfois, hélas, la clarté est un bienfait mitigé. La position de l’Angleterre dans cette série Ashes ne pourrait pas être plus claire : elle doit gagner chaque match restant contre la meilleure équipe du monde, sinon.

Après leur émouvante victoire en trois points à l’Ovale jeudi, l’Angleterre est à un cinquième du chemin vers le plus grand retour de l’histoire du cricket. Plus important encore, ils savent qu’ils peuvent battre l’Australie dans un match des Ashes en direct ; cela ne s’était pas produit depuis octobre 2017, donc les joueurs pouvaient être pardonnés de se demander s’ils recommenceraient jamais. En ce sens, la série Ashes 2025-26 est déjà en cours, et il y a beaucoup de points à marquer au cours de la semaine prochaine.

Le décompte réel des points dans les Cendres 2023 est Angleterre 2-6 Australie, avec huit autres disponibles. Jusqu’à présent, les trois matches ont été serrés, alors même si l’Australie est toujours formidablement bonne, l’écart se resserre peut-être légèrement.

Une chose a certainement changé depuis la dernière série Ashes en Angleterre : la taille des foules. Il devrait y avoir environ 20 000 personnes à Lord’s ce soir – scandaleusement, c’est le premier match de l’Australie ici depuis 2013 – et les trois prochains ODI ont tous été vendus.

S’il y a autant d’anticipation pour ce qui a menacé d’être une série unilatérale, imaginez ce que ce sera si l’Angleterre se rapproche de l’Australie.

Le match de ce soir commence à 18h35 BST, 3h35 AEST.